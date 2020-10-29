（文 | Joelle）由於疫情關系，在盤點萬聖節活動時，很多往年Halloween活動都被取消了。不過還是有一些依舊營業的鬼屋，或是頗有創意地改為了drive-thru活動。有孩子的家庭也不用擔心今年若是不便在社區討糖吃會無聊，以下多數活動都有家庭友好時段，或本就是為了小朋友而設計——今年的萬聖節，絕對不會無聊！

穿萬聖節裝逛動物園

動物園是非常適合保持社交距離的場所。而可愛的小動物們與大家一同過Halloween也是一樁非常治愈的事。更重要的是，如果你對在普通大街上穿著萬聖節costumn有些心理障礙的話，動物園則是奇裝異服再適合不過的地方——解放一下自己的天性，順便讓大自然的朋友們來看看人類的熱鬧，大家相互欣賞（誤）。

西雅圖周邊兩個公園——Woodland Park Zoo和Point Defiance Zoo都有南瓜節的相應活動。人類幼崽和動物幼崽各自釋放超萌力，萌到你心肝兒顫。

Photo credit: Woodland Park Zoo

Point Defiance Zoo

10/24-10/31 9am-4pm：

5400 N Pearl St, Tacoma, WA 98407

還可以在現場刻動物主題南瓜燈

Woodland Park Zoo

10/14-10/31 9:30pm – 4pm

5500 Phinney Ave. N., Seattle, WA 98103

或者drive-thru看恐龙？

看膩了魑魅魍魎，或許置身一下“侏羅紀公園”也不錯？想近觀12多米高的暴龍、近10米高的腕龍嗎？80個真實大小的恐龍糢型已經來到了每年都舉辦Washington State Fair的巨大場地。

主辦方規定一車不能超過8人，不同時段價格不一，比較劃算的是開個大van，多個家庭或朋友們相約同去。門票目前很緊俏，想去的要快點訂啦！

地址：

Washington State Fairgrounds

110 9th Ave SW, Puyallup, WA 98371

時間：

10/24-11/1 以訂票參觀時間為準

更多信息：

www.dinosauradventure.com/drive-thru/

巧克力工厂drive-thru

西雅圖巧克力工廠正藏著一個寶藏，等你尋找線索並逐一解開謎團。

往年這個活動門票總是早早售罄，此次因疫情關系，活動改成一個家庭友好全程在自家車內的免費drive-thru trick or treat體驗。歡迎提前致電訂購秋季口味（上圖）或萬聖節巧克力特別裝，都可以享受85折。

地址：

1180 Andover Park West, Tukwila

時間：

10/31 5pm – 9pm

更多信息：

www.experiencechocolate.co/hauntedtour

不恐怖农场夜drive-thru

位於Snohomish的Stalker Farm活動，是西雅圖地區唯一的drive-thru恐怖鬼屋，盡管價格不菲但票子已經賣完了。不過呢，它還有另外版本的NO SCARE 晚間體驗活動。如果對後者沒興趣的話，小編建議可與主辦方郵件或電話聯系，看看能不能加至waitlist碰碰運氣。

地址：

8705 Marsh Rd Snohomish, WA 98296

时间：

至11/1

更多信息：

https://stockerfarms.ticketleap.com/stalker-farms-drive-thru/

乔治敦停尸房

一個悲慘的驚悚故事，傳說中喬治敦停屍房有成千上萬的屍體，是被認為西雅圖历史上最恐怖的地方。想要逃離你必須經過恐怖的下水道和秘密的私人宿舍。血濺四壁，你確定應付得來嗎？

鬼屋㊙聞️：這個鬼屋最大的特點就是建造在一個真正的火葬場的遺址之上。火葬場建立於1928年。據說，自1947年起，這個停屍間發生了幾起駭人聽聞的屍體消失事件。而在1968年的十月25號，9名火葬場的員工神秘消失，沒有人知道他們去了哪里（不過小編曾經心血來潮想查一下這邊历史上是不是真的發生過慘案，但好像都沒有記載…不排除是人家專門為了嚇人才編的哈哈）。

[Tips]

今年由於疫情關系，限制團體在5人以內，另外僅提供線上售票形式。此外將加強公共區域比如洗手間的清潔工作。 鬼屋要求兒童的年齡在12歲以上。 所有工作人員都將佩戴口罩，並在開始工作前進行體溫檢測。 整個體驗持續大概15-30分鐘，請提前5分鐘到場。 如果愛心人士在Bloodworks獻血，捐獻者可以門票，每年的福利不同，具體請見：www.bloodworksnw.org/about/news/halloween

地址：

5000 E Marginal Way S, Seattle

票價：

分團體優惠價、vip免排隊等類型，詳見下方網站

更多信息：

https://seattlehaunts.com/

The Fright on 44th

Columbia City的免費鬧鬼房屋，往年海報都是小編最怵的一家。历年有過Haunted Hospital等主題，由大夥投票選出。今年由於疫情原因，主辦方將活動時長縮減路線改短，不過依舊有適合小朋友參加的版本和家庭友好時段，需由成人陪同參觀。

时间：

小朋友专场 4-5pm

成年人专场 6:30-8:30pm

地址：

5036 44th Ave S, Seattle

更多信息：

www.facebook.com/TheFrightOn44th

恐怖电影院

這個鬼屋挺遠、要接近到波特蘭了；但也可能是所有鬼屋里最“豪華”的一個，從官網和facebook的往年照片可以看得出來。道具、演員服裝、妝效都是專業水平。兩個大場景里，「馬家」FARMHOUSE據說是最恐怖的，這個嗜血的家庭正等著你的到來；又如果你喜歡研究巫術，可以到「新奧爾良的黑暗傳說」體驗一番。

由於體驗極佳所以即便是今年很多場次門票也都很快售罄，不過官網一直都在添加新的可選日期。此外這家也有家庭友好時段，恐怖程度會大大降低，目前還剩10/29和11/1兩場。所有場次都需要提前網上購票。

地址：

17402 NE Delfel Rd, Ridgefield, WA 98642

時間：

10/22-11/1

更多信息：

www.cinemaofhorrors.com