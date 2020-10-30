西雅圖的朋友們註意啦，SoundTransit的Lynnwood站正在施工中，目前正在跟大眾徵集 NE 130th Street車站的設計方案。每個人的投票都將決定北西雅圖又一大站點的外觀，公共交通部門很高興與大家分享最新的車站設計並期待傾聽意見！

NE 130th Street Infill 車站的俯瞰圖↑

2016年，華州選民批準 Lynnwood Link 擴展項目在 NE 130th St. 增加一座輕軌車站。新車站將為 Northgate 和 Shoreline South/145th 車站之間不斷增長的居民區提供服務，並將在現有的 Lynnwood Link 擴展線內建造 。

NE 130th Street增設車站竣工後，預估每天將有大約3,400次乘車數，乘客在15分鐘內即可到達 Westlake車站，並且在53分鐘內可以到達Seatac機場。

NE 130th Street增設車站設計圖

NE 130th Street Infill車站5th Ave NE方向視圖

1. 月台 | 2. 南入口 | 3. 自行車寄存處 | 4. 樓梯 | 5. 電梯 | 6. 自動扶梯 | 7. 車站廣場 | 8. 殘疾人客運系統





NE 130th Street Infill車站從立交橋方向的視圖



1. 5號洲際公路 | 2. 月台 | 3. 車站廣場 | 4. 自動扶梯 | 5. 電梯 | 6. 樓梯

NE 130th Street Infill 車站南向月台

可以分別選擇藍色/綠色主題方案



1. 月台 | 2. 自動扶梯 | 3. 長凳 | 4. 車輛到站信息 | 5. 信息台

這也將是屬於所有華州居民的車站，相關部門希望占用您一點時間以更好了解您的想法。所有意見將轉達至正在持續設計的項目團隊以及海灣捷運董事會，後者將根據COVID疫情大流行造成的收入減少重新調整系統範圍內的項目交付時間。

部分已確定/需投票的設計元素



綠化版塊

生態區

綠色主題vs藍色主題

冷知識：Northgate 的藝術靈感源自綠紋蜻蜓——華盛頓州的官方代表昆蟲。

設計建設進度安排表

在2020年2月，海灣捷運董事會授權員工完成車站的最終設計，以增加機會加快車站全部或部分的施工進度時間表。對於往返於北部的 Lynnwood Link 擴展項目的乘客，加快時間表將最大程度減小服務中斷對他們以後的影嚮。在完成最終設計之後，董事會將決定是否加快項目建設速度，或繼續按照2016年選民批準的時間表在2031年開始服務。

請點擊文末鏈接投票，整個過程不超過五分鐘，

或由此網址進入：https://bit.ly/31VyDxO

SoundTransit將把您的意見編寫為概要，並在項目列表網站上共享。

而明年年初，NE 130th Street增設車站設計將完成近90％，屆時相關方面將再次分享優化後的設計。