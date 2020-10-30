(溫哥華消息)卑詩省阿茲海默症協會最近於記者招待會宣布，將於 11 月 7 日(星期六) 首次舉辦「關愛腦友 記」電視籌款日。活動的目的除了為卑詩省阿茲海默症協會籌募經費包括拓展華人社區的服務外，亦毋 忘為「腦友記」提供照顧及服務的人打氣，更希望能夠集合眾志成城的力量，一起建立腦退化關愛社 區。而當晚所籌得的款項將用於患腦退化症的省民，以及為他們家人提供支援服務、推廣阿茲海默症訊 息、教育工作，並且資助尋找腦退化症的起因和根治的研究。

全加拿大有超過 50 萬人患腦退化及相關病症，數字亦不斷攀升，預計於 2030 年會激增至 912,000，而卑 詩省估計約有超過七萬人患有腦退化。因此卑詩省阿茲海默症協會過往 40 年一直不遺餘力在社區推廣教 育，倡導政府和提高市民對腦退化的認識，並為患者及照顧者提供多元化的支援服務。卑詩省阿茲海默 症協會董事局主席 Robert Piasentin 指出 ：「卑詩省是一個多元化的省份，卑詩省阿茲海默症協會能夠以 華語為腦退化患者、照顧者及其家人提供資訊及支援服務是十分重要。」

籌款日當天早上 11 時首先於加拿大中文電台 AM1470 「大眾論壇」播放有關腦退化的專訪，晚上 7:40 將舉 行「關愛腦友記」電視籌款夜，特別送上由香港電台製作，吳耀漢主演，笑中有淚的「歲月不忘情」之 「遊戲時間」，講述患有腦退化、經常覺得被騙及迷路的長者，如何和家人一起積極面對，互相諒解， 建立和諧關係。此外，兩位專科醫生亦會講解腦退化症最新資訊及發展，並有患者及家屬分享經驗。

「關愛老友記」籌款日共同主席黃秀如 Joanne Wong Bittle 及梁詠儀 Amy Leung 於記者會上特別感謝無名 氏善長的慷慨支持，由現在到籌款日當天，首五萬元的捐款將得到一對一的配對，令您的溫暖捐獻帶來 雙倍效果。除此之外，凡捐款滿$50 或以上，可獲贈限量版「關愛腦友記」愛心口罩一個，而捐款滿$100 或$500 以上，更可獲贈多用途消毒噴霧劑。數量有限，送完即止。

請支持於 11 月 7 日星期六晚上 7:40 於新時代電視播放的「關愛老友記」電視籌款日。

腦退化症 (Dementia) 是由於大腦細胞受到破壞及紊亂而引起多種症狀的統稱。病徵包括喪失記憶力、缺 乏正確的判斷力以及個人行為和性格的改變。腦退化症是漸進地退化的，最終會變為末期的病症。阿茲 海默症 (Alzheimer’s disease) 是腦退化症中最常見的一種，佔一半以上。

卑詩省各地有不少家庭正受到阿茲海默症或其他腦退化症的影響，卑詩省阿茲海默症協會的最終願景是 一個沒有腦退化症的世界；要達成這個願景，先從建立一個能讓腦退化症患者感到被接納、認同和 包容的世界開始。協會在省內各個社區竭力為腦退化症患者提供支援服務、教育及進行倡議的工作，並 推動腦退化症的研究。