（Susie編譯）隨著大選臨近各方壓力的不斷升級，華盛頓州乃至全美的執法機關都在積極籌備，以應對11月3日之後極有可能發生的大規模動亂。無論大選結果花落誰家，這一局面恐怕都會必然發生。官員們擔心在接下來的幾周裡，與激烈緊張、有爭議的競選活動相伴的，還有購槍率的居高不下，以及反對種族歧視及警察暴力執法的持續性民憤暴亂。而這些都會受到媒體不實報導和左右派陰謀論的煽動，更不用提還有國外敵對勢力的影響。

負責聯邦調查局（FBI）西雅圖辦公室的助理特工，同時監察反情報活動的約書亞·墨菲（Joshua Murphy）表示︰「我可以負責任地說，我們目前並沒有受到任何實質性的威脅。」成為助理特工前，墨菲負責聯合反恐特遣部隊（Joint Terrorism Task Force）。

但是聯邦，州和地方層面的官員們都已經積極參與了預防大選後暴力混亂情況的針對性練習。至少有300名近期派往海外的美國國民警衛隊士兵在接受反動亂訓練，他們會加入另外幾百名已經接受過此類訓練的國民警衛隊成員共同迎接任務。此外，西雅圖多名曾主持過全國性大規模種族正義抗議活動的警局領導人們，都會為此次可能到來的動亂提前預留時間，取消休假。

墨菲表示，根據目前的特殊局勢和5月以來的夏季動亂情況，西雅圖已經增加了應對此次局面的資源儲備。各機構預期，即將到來的動亂程度會比5月25日喬治·弗洛伊德（George Floyd）被明尼阿波利斯市警察暴力執法致死，之後引發的動亂更加劇烈。在最混亂的幾天裡，特別是5月30日，成千上萬名為和平示威者的平民在西雅圖市中心聚集，表達對「黑人的命也是命」遊行活動的支持。但是人群中也有不少人趁機搶劫了商舖，毀壞了建築物。聯邦檢察官已經起訴了一批燒壞警車、濫用槍支，以及從警察巡邏車裡偷取警方武器的有關人士。

今年6月，西雅圖警察局（SPD）暫時撤離了因國會山抗議活動抵制而不堪其擾的東部轄區，這一做法引來了總統唐納德·特朗普（Donald Trump）的強烈指責，並威脅會向西雅圖這個「無政府主義司法管轄區」（anarchist jurisdictions）派遣聯邦部隊。據西雅圖警局報告，他們在數日的抗議遊行維序中負傷了多名警官，他們或是被石頭和煙花擊傷，或是被水瓶打傷。但同時他們也被譴責，因為對和平示威者執法過度。

與此同時，宣揚種族正義的抗議活動也成功引起了其意識形態敵對勢力- 比如「驕傲男孩」（Proud Boys）和「愛國祈禱者」（Patriot Prayer）等組織的「注意」。這些右翼勢力組織通常都帶有白人至上主義色彩，而且經常會全副武裝，它們組織了反示威遊行以支持執法機構。在波特蘭幾乎每晚發生的衝突中，可以觀察到反種族主義的示威人群與反對方的的緊張關係。當地已有數百人被捕，一名「驕傲男孩」的支持者更被殺。

早前，聯邦特工和警察在華州瑟斯頓縣（Thurston County），一所公寓外發生的一場有爭議的槍擊事件中，殺死了一名自稱是「反法西斯主義」（anti-fascist）的嫌疑人。

國家監察組織- 人權研究和教育研究所（Institute for Research & Education on Human Rights）董事會主席，現居西雅圖的德文·伯格哈（Devin Burghart）指出，雖然現在有不少州都擔心選民受到威脅，但是監控極端分子活動的專家們表示並不用太過焦慮。畢竟華州選民採用的都是郵寄投票形式，而郵寄投票可以很好​​的減少以致清除極端分子可能會瞄準的投票站點。

儘管如此，華州極端分子關於大選之後動亂的討論一直在不斷升級。伯格哈說道︰「華州有多個組織都在議論，如果大選結果不如他們所願，那麼發生一場內戰（civil war）的可能性就會很大。」伯格哈指出，這段時間內他的團隊發現，從準軍事化組織「人民權利」（People’s Rights）流出的「末世喻言」（apocalyptic rhetoric）正在不斷擴散。該組織的創始人阿蒙·邦迪（Ammon Bundy）是個反政府激進分子, 曾在2016年領導過發生在俄勒岡州的武裝佔領馬盧爾國家野生動物保護區（Malheur National Wildlife Refuge）事件。

伯格哈提到，這個總部位於愛達荷州，在全美15個州分設協會，並擁有2萬6千名會員的極端主義組織的大本營正是設在華州。在大選前的幾個月內，「人民權利」和另外幾個極右組織都對華州及全美其他地區疫情期間的限制令極為不滿，並通過多次集結和各種活動來表達憤怒。

任職FBI 的墨菲拒絕討論具體的組織名稱，但是他也認同大選結果出來之前會充滿非常多的不確定性。 「出現極左勢力的反政府主義團體和極右勢力的民兵組織的風險都是存在的。」墨菲同時提到，這次大選還受到了很多國外勢力的惡意影響，比如伊朗、中國和俄羅斯，這些國家都在利用其社交媒體給敵對雙方煽風點火。就在上週三，國土安全局和FBI 剛譴責了伊朗情報局有關官員，指責他們授權一個與「驕傲男孩」相關的網絡賬戶向選民發送威脅郵件。

與此同時，除了新冠疫情和夏季抗議活動之外，持續飆高的武器銷售率也體現了局勢的緊張程度。由FBI 彙編的作為全國犯罪背景即刻調查系統（National Instant Criminal Background Check System，NICS）一部分的數據顯示，華州的槍支購買率呈現急劇上升趨勢。今年5月，NICS在華州進行了53,922個銷售點的犯罪背景調查，而到了6月，隨著新冠疫情的肆虐和BLM支持活動的盛行，這個數字一度躍為73, 517，且到9月一直保持了70,000以上的水平。

根據縣的記錄，金縣僅9月一月就進行了1,781個購買手槍的背景調查，比2019年同期增長了66%。斯諾霍米甚縣（Snohomish）僅在9月的前3週就進行了1,377個購槍背景調查，這一數字相比其2019年整個9月的525簡直突飛猛進。

西雅圖警局的蘭迪·霍瑟里克（Randy Huserik）中士介紹說，西雅圖警方全體員工在11月3號前後基本沒有時間休息，以備隨時提供充足的公共安全服務，預防大選期間各種活動，機會和遊行可能出現的問題。

州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）也在上週的辦公室講話中提到，會對可能發生的華州動亂「時刻保持警惕，以備不時之需」。另外他也在一場常規新聞發布會上說到︰「我非常希望大選最終選票的差數大一些，大到不會產生任何分歧。那樣對全美國來說都是一件幸事。 」

當問到會不會在大選當天啟動國民警衛隊時，州長英斯利沒有給出正面回應，但他說「我們會考慮諸多方式和方法來確保安全，而且我們也很有把握。」華州軍事部發言人卡琳娜·莎格倫（Karina Shagren）指出，華州國民警衛隊已經在時刻準備著應對可能發生的動亂，但是他們自6月抗議活動高峰期間將1100名警衛隊員派往西雅圖和其他幾個縣市以來並沒有收到任何求助的信息。

莎格倫提到，大約有300 名包括近期從約旦回到華州的警衛隊士兵正在接受平撫民間動亂的專項軍事訓練。她說：「這只是準備工作，因為這是負責任的表現。這是我們的角色，即任何時候都做好準備。」

喬治敦法律中心憲法宣傳和保護研究所（Institute for Constitutional Advocacy and Protection at Georgetown Law Center）的法務主管瑪麗·麥考德（Mary McCord）表示，各州都有防止右翼民兵組織在特朗普大選失利後走上街頭抗議的法律補救措施。喬治敦法律中心最近公佈了一份情況說明書，其中包括各州可實行的法律條文和可動用的其他資源。這份說明書旨在幫助各州當地官員，警員和檢察官們預防其轄區內不合法的準軍事化行動、以及可能對選民造成威脅的不法行為。

具體到華州來看，州憲法命令禁止了私人軍隊參與華州自衛隊活動的行為，且任何團體不得在未經州內允許的前提下組織任何私人軍事活動。另外，華州法律也將任何以助長市民騷亂為由教唆他人造成傷害和致死的行為定性為刑事重罪。

「我認為華州發生民間動亂的可能性是非常大的，尤其當地還有很多準軍事化組織。」麥考德說道，「大選結果多久才能揭曉？這一結果會被爭論多久？會不會有一方提出法律質疑再度延爭論的過程？所有這些疑問都會延長不確定性的時長，破壞和平和寧靜的維繫。」

「但是不管大選結果如何，我們都會看到有人上街示威，我們只能希望一切可以和平進行。」麥考德補充道。