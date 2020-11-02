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（JY編譯）位於美國東海岸的緬因州，是美國最貧窮和人口老化問題最嚴重的州份之一；同時，它也是全國COVID-19傳染率最低的州份之一。那麼他們是怎麼做到的呢？

緬因州衛生與公共服務部的珍妮·蘭伯魯（Jeanne Lambrew）說︰「自從去年12月底開始至今年年初那段時間，在中國暴發COVID-19，當時全球衛生專家開始警告可能暴發大流行病時，我們已有對應計劃。」該計劃包括提前數週為醫療專業人員提供個人防護設備（PPE）。當該州在四月發現首例新冠肺炎病例的第3天後，州長要求在全州範圍內實施了口罩令和社交距離令。

緬因州的人口平均年齡為45歲。但目前的陽性率僅為1.21％。將其與另一個鄉村州-北達科他州進行比較。北達科他州的陽性率是13.44％，是緬因州的十倍以上。而北達科他州的平均年齡為35歲。

緬因州疾病控制中心主任尼拉夫·沙（Nirav Shah）博士稱︰「當我們在州一級提出建議並要求大眾遵循最佳科學性預防方法，例如戴口罩並保持六英尺社交距離，全州居民都會遵守著。科學在疫情期間確實意味著這些措施有效。」他說，在公共衛生領域，他們知道可以預見的是可以預防的。

儘管如此，緬因州曾經爆發過疫情，8月份的一場婚禮造成177人感染新冠病毒，其中7人死亡。這場婚禮共有65人參加，超過州規定的50人集會人數上限。

緬因州波特蘭學區在今年秋天學期開始，已經為其學生提供了混合模式課程（hybrid model ），到目前為止樂觀其成。學區的5700名學生，每週輪流安排兩天在課室內進行面授課程，其餘為遠程學習。當中有一名學生確診，學監說該人是在學校外被感染，同時沒有感染學區的其他人士。

當聽完緬因州當局對疫情的管理情況後，華盛頓州居民可能想知道緬因州與華州的差別。據華盛頓大學的最新數據，華州的感染率達到4.1％，是緬因州的三倍多。而華州人口的平均年齡是38歲。

緬因州的沙博士說，進入假期期間，為了保持較低的傳染速率，當局正在告訴緬因州居民，將他們家裡的廚房和飯廳，當成餐館一樣對待。了解他們的邀請對象，並採取所有適當的室內預防措施，以防止「COVID-19成為不受歡迎的客人」。

全國各地的其他衛生專家呼籲人們將他們遇到的每個人，包括家人和朋友，都視為無症狀和具有傳染性的人，做好防疫措施。