（JY編譯）據《華盛頓郵報》週二發表的一份報告，美國公民正在以前所未有的速度離開美國或尋求外國簽證。《郵報》報導說，潛在的移民認為政治暴力、種族衝突和新冠病毒大流行是他們想離開美國的原因。

根據加拿大移民律師希瑟·西格爾（Heather Segal）的說法，特朗普總統在9月的第一次總統辯論期間迴避譴責白人至上主義者後，她在多倫多的辦公室受到了廣泛有關移民加拿大的詢問。白人至上組織和多個「好戰的仇恨團體」（militant hate groups）的知名度不斷提高，被認為是推動移民率上升的主要因素。西格爾對《郵報》表示︰「太多人打電話來諮詢，以至於有一天，我感到自己像是1939年德國的移民律師。查詢者開始告訴我他們的故事，說他們感到不安，精疲力盡，就像他們幾乎要為案件辯護一樣。」

據《華盛頓郵報》報導，2020年上半年有5,816名美國人放棄了美國國籍，遠遠高於2019年全年的2072人。根據紐約班布里奇會計師事務所（Bambridge Accountants New York）的數據，到2020年的前9個月，有6,045名美國人放棄了美國國籍，而在2019年的前9個月中，這一數字為1,811人。這家紐約會計師事務所說，此前放棄公民的記錄是2016年的5411人。

雖然沒有給出具體數字，但德國、法國和澳大利亞的使館均表示，他們看到向該些國家申請簽證的美國人數量明顯增加。

不列顛哥倫比亞大學的人類學家韋德·戴維斯（Wade Davis）表示，即使與1960年代的反戰運動、政治暗殺和騷亂相比，當前的趨勢還是令人驚訝的。戴維斯說：「現在發生的事情在美國歷史上尚無先例。」他補充說，有些美國人已經決定，就算在國外可能會感到迷失和孤獨，但總比現時美國的社會問題導致他們情緒疲憊更可取。

《郵報》採訪的幾個家庭說，他們的決定不一定取決於總統選舉的結果。他們稱促使他們尋求移居他國，是一些無論誰入主白宮都仍然存在的問題，如學園槍擊、種族主義和政治動盪。《新聞周刊》報導說，實際上，大多數放棄其美國護照的美國人已經住在國外，並擁有另一種國籍。