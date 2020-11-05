（本報訊）週二（3日）是美國總統大選日，全美民眾在疫情蔓延的陰影下到各票站投票，但同時全國病例持續上升，各州住院人數繼續創歷史新高，令人擔憂。全國除了三個州份以外，每日新增病例都在增加，尤其以中西部和西南部的感染率最明顯。

就在過去一周，密蘇里州、俄克拉荷馬州、愛荷華州、印第安納州、內布拉斯加州、北達科他州及新墨西哥州均報導了創新高的住院紀錄。內布拉斯加州的大型醫院開始限制及壓後處理非緊急手術，並正在由其他州份引進更多醫務人員應對需求。愛荷華州和密蘇里州的醫護人員警告表示，院內床位將在短期內不堪重負。

疫情下，候選人和選民除了擔心病毒本身以及更多防控工作可能造成更多經濟損失外，更擔心在特朗普四年任職期間對國家已造成的兩極分化會變得更加嚴重。

即使部分選民今屆已選擇透過郵寄形式投票，許多票站仍然出現人龍，預計投票人數將創歷史新高。

雖然票站內以有設施分隔選民，減少接觸，但密爾沃基市選舉委員會主任克萊爾·伍德·沃格（Claire Woodall-Vogg）表示：『威斯康星州高峰期有大概四百人同時在票站範圍，我們需要嘗試所有方法限制票站內的人數。』

威斯康星州衛生官員在週二表示再有5771冠狀病毒確診病例，再次創下新紀錄。根據DHS的數據，每日新增病例7天平均值為4,536例。

印第安納州共和黨候選人在較早前出現症狀後，後來證實確診新冠肺炎。報導指，前美國眾議員托德·羅基塔（Todd Rokita）得知自己已感染該病毒後，便一直與家人隔離。

愛荷華州國務卿辦公室發言人凱文·霍爾（Kevin Hall ）表示，得梅因市（Des Moines）一個票站内的選票掃描儀被堆積的洗手液導致機器停止工作，但已在短時間内重新運作。

另外，愛荷華州醫院官員警告，如果防控工作未能遏制病毒傳播，醫院設施和醫務人員將會面臨短缺。約翰·霍普金斯大學的研究人員稱，該州過去一週確診個案平均值達到36.4％，僅次於南達科他州和懷俄明州，在全美排名第三。週一的住院個案亦達到了創紀錄的730例。

愛荷華州大學醫院和診所的首席執行官蘇雷什·古納斯卡蘭（Suresh Gunasekaran）表示，該州正在進入第三個高峰期，並遠高於五月及七月時的數目，更擔心寒冷季節是流感和其他呼吸道疾病高峯期，有可能令醫院陷入癱瘓狀態。他又指感染率是住院人數的主要指標，而住院率就是死亡率的主要指標。

內布拉斯加州的衛生官員表示，最近幾週入院病例倍增，週日達到創紀錄的613例。

位於內布拉斯加州的奧馬哈市的非營利性衛生組織CHI Health首席醫療官卡里·沃德（Cary Ward）博士在與記者的視頻通話中提到，如果疫情趨勢繼續，內布拉斯加州和愛荷華州西部的每家醫院都可能在很短的時間內擠滿。

新墨西哥州的住院人數連續第十二天創下新高，還創下單日報告的新冠病例數記錄。而科羅拉多州官員表示，四月份高峰以來，確診入院的人數比其餘時間都要多。

截止11月4日中午12時，美國新冠肺炎確診病例已累計超974萬，239,000多死亡例。隨著入院個案繼續增加，死亡人數亦隨著上升。約翰·霍普金斯大學的研究人員稱，過去兩週以來，死於新冠肺炎的個案由上週的58,424宗增至週一的83,805宗，情況令人擔憂。

軟件開發公司Laurel負責人凱莉·羅傑斯（Carrie Rogers）表示，特朗普低估病毒嚴重性，與流感相提並論，思想令人費解，強調她已將自己的一票投給了前副總統喬·拜登。

同樣令人擔憂的是如果美國進入另一輪封鎖狀態，將帶來更大的經濟負擔。儘管美國經濟在七至九月季度達到創紀錄的33.1％增長率，仍然未從春季的暴跌中完全反彈。

雖然特朗普著重經濟復甦，輕視疫情，但就得到不少自己創業的選民支持。其中詹森·斯科塔（Jason Schanta）就因在疫情前生意良好而促使他投票支持特朗普，並表示對拜登未來計劃未有信心。

但同時有調查顯示，即使沒有政府的關閉令，病情仍然會打擊市場信心，阻礙經濟完全回到正軌。

在美國政府宣布延長限制令後，代表大部分郵輪業的郵輪國際協會表示，其集團成員將延長暫停美國航海活動限期至今年年底，並估計導致的經濟損失將超過250億美元及16.4萬個工作職位。

病例激增 醫院爭聘護士

隨著全國各地新冠病毒大流行持續蔓延，感染病例和需要住院接受治療的患者增加，醫療行政人員們正爭先恐後地希望尋求到足夠的護理人手，尤其是在農村地區和小型醫院。據《美聯社》，一些醫院正在對為相關領域經驗不足的護士進行培訓。有些醫院正在縮減服務規模，以確保有足夠的人員來照療重症患者。醫療系統亦正在轉向尋求短期旅行護士（travel nurses）來幫助這些人力資源不足的醫院。

密歇根州弗林特市赫利醫療中心急診室護士凱文·菲茨帕特里克（Kevin Fitzpatrick）指，經驗豐富的護士對這場大流行「已經精疲力盡」，這種增加的壓力，使有些人選擇辭職了。菲茨帕特里克的醫療中心，在剛剛一個月中，已有幾名急診室護士轉到安寧病房、居家照護或門診部工作。菲茨帕特里克說︰「取代他們並不容易。」因此急診室護士人數比平時人手最足時少了約5人，而隨著COVID-19住院人數的激增，每名護士通常要照顧4名新冠患者。

但是，專家們認為，這樣的離職並不令人感到意外。專家們指出，不僅要考慮到護士們遭受精神上的傷害，而且還要考慮到許多接受過急症護理培訓的護士已超過50歲，如果他們感染新冠病毒會增加併發症的風險；而年輕的護士往往有小孩或家庭需要照顧。

布蘭代斯大學海勒社會政策與管理學院美國衛生政策教授卡倫·多蘭（Karen Donelan）說︰「可以工作和感到工作安全的護士，受到家庭義務的限制，要保護自己的健康。」多蘭說雖然目前，有關大流行如何影響護理群體的數據有限，但甚至在疫情暴發之前，一些醫院就有人手不足的隱患，儘管過去十年全美護士人數有所增加。

總部位於威斯康星州沃索市（Wausau）的Aspirus Health Care醫療機構，為至少有一年經驗的護士提供15,000美元的簽約獎金，並通過私人人事公司僱用合同護士以應對住院人數的激增。該集團高級副總裁兼首席護理官露絲·里斯利-格雷（Ruth Risley-Gray）說，在威斯康星州擁有5家醫院，在密歇根州上半島（Upper Peninsula）的四個小社區中經營著4家醫院的Aspirus，也隨著疫情「熱點」區域出現後，在不同部門和醫院間調配護士。但仍需要外部幫助，部分原因是一些護士在8月開始「來勢很兇」的疫情中受到感染或暴露於這種病毒中。在10月中，有215名員工出現症狀或與檢測結果呈陽性的人接觸而接受隔離，當中有些人才剛剛回返工作崗位。

Aspirus最近能夠從外部機構僱用18名護士，如果病例繼續激增，該集團可能還需僱用更多護士。

負責招募和分派旅行護士、位於聖地亞哥的Aya Healthcare執行副總裁阿普麗·漢森（April Hansen）表示，由於大流行在全國各地蔓延，全國醫院都在爭奪有限的護士資源，提供薪酬從每週1,500美元至5,000多美元不等。

她說，自大流行初期以來，對護理服務的需求已增加了一倍以上，當時紐約和新澤西等熱點地區是最大的需求，然後轉移到南部各州。最近幾週，新的熱點出現在中西部農村地區和和德克薩斯州埃爾帕索（El Paso）等南部邊境社區。漢森說，現在將護士安排在需要的地方「就像是一場巨大的打地鼠遊戲」，是重複和徒勞的任務。目前公司有大約20,000個合同護士的空缺。

北達科他州醫院協會主席蒂姆·布拉斯爾（Tim Blasl）稱，在北達科他州，感染率呈爆炸性增長，該州醫院可能會削減非必要性手術，並在情況惡化時尋求政府援助以僱用更多的護士。

德州州長格雷格·雅培（Greg Abbott）最近宣布，他將派75名護士和呼吸治療師到埃爾帕索市，以幫助這座城市應對疫情。威斯康星州州長托尼·埃弗斯（Tony Evers）發布了緊急命令，讓其他地方的護士更容易在該州執業，也讓退休護士更容易返回工作崗位。

Aspirus的里斯利-格雷說：「這是一個挑戰，我們一直在呼籲社區成員保護自己和他人，牢記戴口罩和保持社交距離。」他更表示，Aspirus為社區成員進行的新冠肺炎檢測，陽性率從9月份的不到10％上升到上週的24％。

旅行護士羅伯特·加德納（Robert Gardner）目前被分派到亞特蘭大以西20英里左右的一個小鎮的一家小型醫院。今年春季時，他曾在疫情嚴重的新澤西州的一家大型醫院工作，他在2005年「卡特里娜」颶風襲擊期間曾在海岸警衛隊進行搜救工作，他說當前疫情情況比當時「嚴重得多」。現時，他擔心流感季節可能給醫院帶來進一步的混亂和負擔。