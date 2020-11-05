（JY編譯）美國國家射擊體育基金會（National Shooting Sports Foundation，NSSF）週一公佈來自聯邦調查局（FBI）的槍枝數據分析，今年已經連續七個月打破了過去的年度槍枝銷售記錄。分析顯示10月的槍枝銷量及背景審查量都打破往年10月的最高紀錄。NSSF報告稱，上個月對槍枝的銷售進行了超過170萬次背景調查，比去年10月的110萬增加了60.1％。

該基金會確定，自3月以來，2020年的每個月都「成為有記錄以來該月最強勁的一個月」。今年的槍枝銷售背景調查統計數據已經超過了2016年創下的年度記錄。截至目前，2020年年內完成了對1,720萬槍械購買人的背景調查，而2016年為1,570萬，2019年為近1,320萬。

另一組分析同一組數據的小型武器分析和預測（Small Arms Analytics and Forecasting，SAAF）估計，10月的銷售量為190萬，比2019年10月增加了65％。SAAF表示，無法對FBI的數據庫進行原樣分析，因為「大量的背景調查與最終用戶無關」。

據美國有線電視新聞網《CNN》，FBI在2020年進行的槍械購買人背景調查次數，是該機構於1998年開始保留統計數據以來最多的一年。這個里程碑正在引起一些槍枝管制擁護者的關注，他們警告說，隨著美國人似乎以創紀錄的「自我武裝」，使與選舉有關的緊張局勢和可能觸發的騷亂「可能變得更加危險」。

根據美國法律，獲得聯邦許可的槍枝交易商必須對無論是在商店還是在槍展上購買槍枝的每名買家進行背景審查。購槍者須向商家出示身份證明並填寫美國煙酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF）的表格，列出購槍者的年齡、住址、種族和任何犯罪記錄，然後賣方將該信息提交給FBI進行審查，以確保犯罪記錄不會妨礙購買。

《CNN》新聞報導指，自今年3月疫情爆發以來，背景調查的激增在很大程度上與聯邦、州和市政府下達的「居家令」有關。「居家令」期間，出現了大量初次購槍者，他們為了個人的安全購槍防身。另外，5月底，非洲美國人喬治·弗洛伊德（George Floyd）因警察暴力執法死亡事件，全國引發的多埸種族正義抗議活動，都演變成衝突和動亂事件，人們向警察設施放火、摧毀建築物並搶劫商店。這些事件導致越來越多的美國人感到擔憂，並武裝自己。

大量的FBI槍枝背景調查跟隨國家性悲劇事件並不少見。2012年，聯邦執法機構指出，在康涅狄格州紐敦的桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）致命槍擊事件發生的當月，購槍人背景審查量比前一月增加39%。如另一例子，在2015年加利福尼亞州聖貝納迪諾發生恐怖襲擊的12月，FBI對購槍者背景調查量比前一個月激增了48％。美國最大的槍枝權利組織、美國國家步槍協會（National Rifle Association）發言人告訴《CNN》新聞︰「在不穩定的時期，槍枝銷售上升，因為美國人知道他們的安全最終掌握在自己手中。」

可是，致力於槍枝管制倡導者警告說，更多的槍枝可能意味著更多的死亡，並尤其關注創紀錄的槍枝銷售可能對2020年大選後發生的任何暴力衝突產生影響。Guns Down America執行董事伊戈爾·沃爾斯基（Igor Volsky）說：「研究告訴我們，槍枝越多，因槍枝導致的死亡越多，不論是自殺、他殺或意外槍擊、警方槍擊等。今年購槍人數增加，這將對公共安全構成更大的風險，因為對峙或衝突可能升級為更致命的事件。」

美國多座城市的商店已釘裝防護木板，以防因大選引起的騷動時店鋪遭遇搶劫。