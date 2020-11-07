（Susie編譯）關於西雅圖毒品安全注射中心（即藥物使用安全站）的建立問題，西雅圖市議員和支持者們認為，在2021年的財政預算討論中它必須擁有姓名╴新的方案。只不過這次將不再設立真牆實瓦、或醫療監管站點。而是容許吸毒者（濫藥者）在已經就醫的社會服務區或醫護站內使用毒品（藥物），這些地點配上同等規格的醫療監管和醫用設備。

和3年前一樣，新的提議依然面臨很多法律和公共情緒方面的實施困難。不過這次的進步是，財務方面已經不存在什麼困難。

早在2016年，區域性鴉片專案組就建議過西雅圖和金縣建立兩個用藥監管站，用於預防當事人用藥過量並提高其身體健康狀況。接下來的一年中金縣行政長官道·康斯坦丁（Dow Constantine）和前西雅圖市長埃德·默里（Ed Murray）都批准了這項提議。

但自那之後，開設站點的計劃就一再被各種拖延，不是城市禁止設點，就是聯邦訴訟威脅，還有質疑建立一個站點到底要花多少錢。

但支持者們的熱情倒是從來不曾消減。

擁護者們表示，新的提議是一項性價比很高的計劃，可以在已有公共藥物使用的地點開展。而從2016年鴉片專案組項目衍生出的一眾支持者，醫護人員和社會工作者們，更是在今年發布的擴展建議列表裡重申了這一訴求。

最新的計劃中，西雅圖城市預算已經預留出來用於建立用藥監管站的140萬美金將被轉賬給西雅圖公共事業部（Human Services Department），後者會聯合西雅圖和金縣公共衛生局，與當地的非盈利組織簽約提供就地服務。

公設辯護人協會（Public Defender Association）的公共政策經理傑西·羅林斯（Jesse Rawlins）作為此項提議的堅定擁護者，指出這項新的方案成本更低，且可為已經在各當地機構用藥的人士減少危害。

市長珍妮·杜肯（Jenny Durkan）的新聞發言人凱爾西·尼蘭德（Kelsey Nyland）表示，市長支持在藥物治療和服務方面拓展新的服務，但是對此新提議保持謹慎回應的態度。

尼蘭德提到, 「用藥監管和治療工作可以完成2016年鴉片專案組未竟的建議，杜肯市長本人也對這項提議的推進非常感興趣，並會針對此提議可能產生的風險諮詢專業的法律指導。」

代表西雅圖東北地區的市議會成員亞歷克斯·皮德森（Alex Pedersen）則表示，他依然對此提議保持質疑，並認為「資金的投入應該用到治療工作中」。

與此同時，擁護者們援引了其他城市的數據，試圖說明西雅圖應該進行效仿，從而解決自身問題。

自2003年開始，加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華運行的監管用藥站就有研究表明，其4年時間的運營裡預防了每年1.9到11.7例死亡。而醫學期刊雜誌《柳葉刀》則發現在該站建立之後，周邊地區的過量用藥死亡率下降了35%。另外一項在澳大利亞悉尼市的研究也表明，其一家監管用藥站設立的18個月內有效減少了過量服藥導致的死亡案例。

自那之後，加拿大在全國又設立了多家站點，而一些其他西歐國家也陸續效仿。

回到我們的金縣來看，過度服藥導致的死亡在過去的十年間連續攀升。近幾年這一增長主要來自同時服用鴉片類藥物和興奮劑的人群。同時服用鴉片和興奮劑的人群中死亡案例，從2016年的83例升至2019年的172例。當地的研究也表明，過度服用鴉片的人群如果使用像甲基安非他命（稱冰毒）一類的興奮劑，那麼治療難度非常之高。

儘管如此，反對者們依然在積極製造障礙。金縣除西雅圖之外最大的幾個城市-貝爾維尤（Bellevue）、肯特（Kent）、倫頓（Renton）、費德勒爾韋（Federal Way）和奧本（Auburn）都拒絕在自家地界內設立受監管的用藥站。一項公民投票倡議裡也給投票人提供了禁止向此類站點提供公共資金支持的選項，雖然被最高法院在2018年駁回。

就在去年，建站的費用以及聯邦訴訟問題讓建站的前景再度暗淡。

西雅圖公共事業部的代理主任傑森·約翰遜（Jason Johnson）對話市議會，稱西雅圖沒有足夠的資金支持和運行用藥監管站。他指出這一項目的運營每年要耗費250萬美金，不包括建設費用。約翰遜還說，西雅圖市擔心聯邦司法部的潛在法律威脅。

但西雅圖市和各縣的律師們則支持建站的想法，為了表示支持甚至還介入到了外州最近在該領域的訴訟。今年夏天，西雅圖市律師皮特·福爾摩斯（Pete Holmes）和金縣檢察官丹·薩特伯格（Dan Satterberg）紛紛簽署了就反對將費城一家計劃開設自己的監管用藥站的機構非法化的意見陳述書。

該陳述書裡提到，「費城以及其他美國社區都有權獲得設立過度用藥預防站的利益— 即拯救生命，改善公共健康，提高社區信任和公共安全。而全球性的健康危機和執法信任缺失也讓這一點不言而喻。」

目前市議會已經有2個「心意」地點︰一個是離華埠區不到5分鐘車程的Hepatitis Education Project，以及西雅圖中北地區綠湖（Green Lake）以北的 Aurora Commons。