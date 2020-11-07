本期團購主題是紫玫瑰，這種紫色太太太太特別了，小編第一眼看就愛上了它！另外，它也和小編們籌劃已久的升級版花束包裝特別搭，細節請看後文哦。一般店子里找不到這樣特別又高級的dusty purple色，與比較大眾的粉色肉色系區分開來，非常難得一見！

這次花田提供的是鮮切70cm頂級紫色玫瑰——原來玫瑰的根莖長短大有學問，越頂級的玫瑰，根莖越長越金貴。

而玫瑰的顏色和花瓣形狀及花的存活周期也是很有講究，像這種dusty purple顏色一般市場上很難見到，花瓣均勻層層曡曡，盛開周期長。大家可能想問，普通grocery里玫瑰不算貴，無論從花期、顏色和質感來說，dusty purple玫瑰絕對能帶給你不能的美麗體驗。

另外，這次的配花還有尤加利和滿天星，不易凋謝，顏色清新。是常見的配花，適合制成幹花，



Photo by Lisa L.

第十三期花束團購具體信息

好消息！#SupportLocal的花束包裝升級啦，我們精心搭配了裸粉logo貼紙，加複古淺棕色包裝紙搭配手感超好棉質小蝴蝶結——這些小細節都是專門為大家設計的，有沒有動心呢？送閨蜜送自己都非常可！準新娘也可以買來當手捧，婚禮結束後可風幹保留，留作永久的紀念。

Dusty Purple Rose

這次花花團購，我們為大家爭取到女孩們都會愛上的 高級紫玫瑰手捧 和奇奇怪怪可可愛愛的 花菜混合花束 （花名：ornamental cabbage），歡迎選購，看看我們的花花new look吧！



Ornamental Cabbage和ornamental kale都是可以食用的，只是可能口感沒有普通的好吃。

花田運力實在有限，冬季天黑得早、加上雨雪天氣多，每天送花上門名額有限，先訂先得（具體信息可參考網店鏈接）。送花時間是下周周三（11/11）至周日（11/15），除有特殊需要選定日期，其餘送花時間隨機，會當天短信通知。

花束價格：

半打高級紫玫瑰花束：$36

一打高級紫玫瑰花束：$68

混合花束：小花束 $15 / 大花束 $25（大小對比圖如下, 主花默認是花菜，不包括dusty purple rose）

之前訂購過三次以上團購的朋友別忘了找我們拿coupon！

大



小



←由群內名喵糖豆代言

花束顏色：高級紫玫瑰；白色或粉色系花菜（如需指定顏色請備註）

主打品類：玫瑰（手捧），花菜（混合花束）

送花：西雅圖 / 東區配送 （每日限量）

團購報名時間：11月4日開始

付款方式：網店付款，Venmo, Paypal均可

*運力有限，將從下周三11月11日開始派送。如果需要特定日期，請記得備註，無備註會隨機安排日期送花，不接急單切勿催單。

**請西雅圖/東區住公寓的朋友備註周圍可以drop off的地方，以備送貨當天您臨時外出的情況。需要flower food或特殊要求的朋友可以備註。

***SeattleGPS網店可輕松下單：

https://heyseattlegps.square.site/