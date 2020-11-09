（JY編寫）10月27日，華盛頓州至少報告了573例新病例。在過去一週中，每天平均有732例，比兩週前的平均數增加了11％。根據《紐約時報》的數據庫，自大流行開始以來，截至週二（27日）晚上，華州累計確診感染新冠病毒達108,966例病例和2,438例死亡。

這種全球大流行病似乎不會很快消失，而且不是所有州和地方官員都配合採取限制措施，來減緩COVID-19的傳播。《Patch》新聞指，儘管在過去幾個月中對有些法規進行了更新，但居民對一些法規還是有點「混淆」。

在華盛頓州戴口罩是「強制性」的嗎？

自6月底以來，華盛頓州衛生部發布了一項全州性命令。在全州範圍內，在室內如商店、辦公室和飯店等，每位華州居民都必須戴上口罩或能遮蓋住嘴和鼻子的面部遮蓋物。每次你進入商店時都需要戴口罩，並且商家可拒絕為不遵守該命令的顧客提供服務。如果商家不遵守該規則，可能會得到罰單。

如果居民無法在戶外與他人保持適當的社交距離，則需要戴上口罩。在社區附近散步、跑步或在戶外進行其他鍛煉時，只要你與他人之間的距離至少有6英尺之距，就不需要戴口罩。不想在公共場所戴口罩的人在華盛頓州還有另一種選擇：他們可以待在家裡。

各縣處於重啟經濟的那個階段？

華盛頓州的39個縣都處於第2階段或第3階段。

金縣、斯諾霍米甚縣（Snohomish）和皮爾斯縣（Pierce）處於第二階段中，據州長之前發佈的指南，每週僅允許5名或以下來自非同住家庭的人參加社交聚會。這些聚會必須保持6英尺或以上的距離。允許許多企業恢復運營，但限流在25%。在第3階段中，每週來自家庭單位外的社交聚會不得超過10人。許多企業被允許以50％的限流運營。

所以我可以邀請我的朋友出去玩嗎？

如果你選擇舉行派對或家庭聚會，而該些社交聚會數量超出建議的限制，警察是不會找上門來的。除非你違反當地的噪音法規，並且有鄰居打電話給911投訴。衛生官員想華州居民得悉有關州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）的「居家令」時，想到的是：「如何做才能讓自己、家屬及鄰居『安全』， 避免感染新冠病毒。」正如疾病預防控制中心（CDC）的流行病學家反复說的那樣：「戴口罩、勤洗手、使用酒精搓手液及減少與他人（非同家庭單位的人）互動，將有助阻止新冠狀病毒的進一步傳播。」當我們不遵守規則時，可能會為與我們共度時光的人暴露於新冠病毒之下。

一個縣如何進入下個階段?

如果各縣在一些關鍵指標上有所改進，則可以申請進入下一階段。但是對於如何通過進入下一個重新開放階段則沒有什麼硬性規定，即使縣對某項關鍵指標沒法達到，但只要差別不大，也有可能進入下一階段。一個縣若希望進入下個階段，必須連續兩週，每10萬名居民中只有25例以下的新病例。華州的風險評估儀表板跟踪該州和各縣的狀況。據《Patch》新聞，截至10月初，金縣的兩週平均值為每10萬人中有93.5例新病例。

華州還希望各縣一週內的陽性檢測（確診）數量能減少。金縣目前仍然平均超過2％；目標是2％或更少的陽性檢測結果。但是該縣在其他兩個指標上表現良好，分別是需留院接受治療的新冠肺炎患者數量的百分比和綜合醫院的入住率。

現在允許哪些新活動？

10月初，州長英斯利宣布了一些放寬對全州範圍內商業及活動限制。在第二階段的縣的圖書館和電影院最多可以容納25％人流，而在第三階段的縣為50%。有關休閒運動的規定已稍有放寬，但仍不允許舉辦聯賽和比賽球場有觀眾。仍然禁止室內家庭娛樂活動，例如迷你高爾夫球場和保齡球館。

仍然禁止現場娛樂表演（live entertainment），同住家庭成員的表演除外，表演期間大家要保持至少10英尺的社交距離，並且每位都需要戴口罩。華州居民被允許在餐廳、小酒館、啤酒廠、釀酒廠或酒廠喝酒，直到晚上11點，但不能在玩桌球、飛鏢或玩電子遊戲時喝酒。在第二階段的縣的餐館同桌人數增至6人，第三階段則增加到8人。

有關婚禮和葬禮

自9月16日起，婚禮和葬禮被允許在室內或室外進行。第二階段的縣，婚宴招待人數保持最多30人。第三階段的縣，婚宴招待人數增加到50人。婚禮上允許提供酒類服務。來賓、服務員和其他工作人員必須戴口罩，除了在進食和喝水時。餐廳和酒吧的許多規則也適用於婚禮和葬禮的招待會，例如座位相距的規定。宗教婚禮和葬禮都該遵循該指南。

宗教組織的規則是什麼？

允許宗教團體提供，但在第2階段和第3階段具有限流。目前，第二階段已允許最多200人或建築物最大容量的25％（以較少者為準），進行室內宗教活動。如果當地司法管轄區允許，宗教組織也可以在其房產或相鄰房產上舉行戶外活動，最多可容納200人。不論室內或室外，非同一家庭之間成員必須有6英尺的社交距離及戴口罩。宗教組織也可以在家裡舉行面對面的聚會，最多5人及佩戴口罩。

第三階段適用相同的規則，但限制為建築物的50％容量或400人，同樣以較少者為準。家庭宗教聚會最多可容納10人。

公立學校什麼時候可以重新開放校園?

重新開放校園，進行面授課程的決定，華州政府讓地方自行決定，但需遵守州的健康指南。公共教育監督局（The Office of Superintendent of Public Instruction）例出了一份冗長而複雜的文件，以指導學區做出重新開放的決策，但是該州的各學區正在做出符合當地實際情況的決策。

全州範圍的「禁驅逐令」何時結束？

驅逐暫停令的有效期已延長至12月31日。但這並不意味著房東不能踢走「壞租客」，也不能阻止房東出售房產並以此方式有效地驅逐租房者。如果業主打算出售房屋，州長的指導要求在60天之內通知租客。

驅逐暫停令的目的是阻止房東驅逐由於受COVID-19大流行影響，而無法支付租金的租客。州長辦公室表示，正在對暫停令進行修正，以使業主和租客更清晰了解該令，如有那些原因不適用於這項保護。