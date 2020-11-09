西雅圖市將舉辦一系列的講座中的最後一場，為無證移民和 DACA 接收者提供與移民律師見面的機會。這法律諮詢處是由 King County Bar Association (KCBA) 和 American Immigration Lawyers Association Washington Chapter (AILA-WA) 與 Seattle Office of Immigrant and Refugee Affairs（OIRA，西雅圖移民與難民事務辦公室）共同發起 ，並將透過一系列的電話和線上視訊會議進行活動。

無法支付 DACA 續簽費用，並且在西雅圖居住或工作或上學的個人還可獲得非營利社區機構 El Centro de la Raza 提供的費用獎學金。

「無論移民身份如何，我們都是本地經濟和社會的貢獻者。這就是為什麼無論哪個政黨在華盛頓其他地方執政，地方社區和地方政府仍將需要共同努力，以保護我們的移民朋友和鄰里。」本人也是 DACA 接收者的 OIRA 社區參與和計畫專家 JoséManuel Vasquez 表示。「這次大選的結果表明，美國是一個分裂的國家，尤其是在移民問題上，這意味著我們將需要加倍努力，以最終解決我們支離破碎、過時的移民體系。因此，我敦促無證移民的同伴們到法律諮詢處去諮詢，瞭解申請法律身份的各個選擇。」

下一個遠端法律諮詢處將於11月19日星期四下午4點至7點開放。U.S. Citizenship and Immigration Services（USCIS，美國公民及移民服務）目前仍接受 DACA 續簽申請。因此諮詢處將提供機會讓移民律師對申請人的續簽包進行審核。支持者強調準確填寫申請表將防止可能延誤、拒絕或否決續簽申請。

儘管 DACA 為接收者提供了臨時保護，但它並不會讓他們踏上合法的永久居民身份（綠卡）或成為公民的途徑，而且將來可能會被撤銷。出於所有這些原因，OIRA 也建議對無證個人（包括 DACA 接收者）進行其他形式的移民救濟篩查。每個人將有半小時的時間與律師會見。

即使一個人在最初申請 DACA 之前經過了徹底的篩查，但是個人情況或移民政策的變化可能意味著目前有新的救濟形式可以使用。各研究估計，經過法律服務機構篩查的 DACA 接收者中，有 20% 至 25% 的人有資格獲得更永久的身份。其中包括 U 簽證、特殊移民青少年身份、家庭移民、Violence Against Women’s Act（VAWA，反對對婦女施暴法）下的救濟，甚至公民身份。申請者需要據此註冊一個時間段：https://bit.ly/free-daca-clinics。

非營利組織 El Centro de la Raza 負責 DACA 獎學金申請的流程。如要申請 DACA 續簽獎學金基金，請造訪：elcentrodelaraza.org/get-help/daca/。

這工作是由 Council President（議長） M. Lorena González 撥給 OIRA 的 375,000 美元提供資助，旨在對應對公開敵視移民和難民的聯邦政府之行政命令和規則變更的「快速反應」進行協調。

有關西雅圖市針對 DACA 進行之工作的更多資訊以及未來諮詢處的更多資訊，請造訪：www.seattle.gov/daca。