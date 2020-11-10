（本報綜合報導）華盛頓州選民通過了《第90號複決案》，即強制性向華州公立學校的K-12年級學生提供新的全面性教育 (CSE) 課程。據《KOMO》新聞，最快在本學年晚些時候生效，先由6-12年級開始。《第90號複決案》是華州在11月大選上唯一全州範圍的投票議題，也是全美第一個「全面性健康教育」法案發起全民投票。

這項法案的寬泛內容包括，兒童自幼兒園起就要接受情感管理和交友方面的教育，而大一點的孩子則要學會表達同意和應對暴力。同時課程內容也要包括LGBTQ學生群體會面臨的問題。該法案要求必須在2022-2023學年開始之前，為所有公立學校學生提供全面性的健康教育課程。

據《2020年普選選民手冊》，《第90號複決案》雖要求公立學校提供全面的適齡性健康教育，但家長和法定監護人將繼續可選擇免除其學生接受性健康教育。全面性健康教育意指對於人類發育和生殖方面的適齡指導。校區將使用在醫學和科學上準確的課程、教學和材料。教學必須使用避免歧視任何學生的語言和策略。全面性健康教育必須包括有關肯定同意和旁觀者培訓的資訊。這意指教導在進行性行為前，必須有自覺自願的同意參與性行為。

各年級的課程、教學和材料會有所不同。對於幼兒園至三年級的學生，此項教育必須是社交情緒學習方面的教學，其教育必須與公立教育總監辦公室（Washington Office of Superintendent of Public Instruction，OSPI）所制定的標準和基準保持一致。對於四至十二年級的學生，此項教育必須包括關於六個主題的資訊。這些主題是：

• 個人經歷的生理、心理，及社會發展過程；

• 發展個人和人際技能，尊重和有效地溝通，以減少健康風險，並選擇基於互相尊重和互愛、且不受暴力、脅迫和恐嚇的健康行為和關係；

• 醫療保健和預防資源；

• 發展有意義的關係，以及避免受到剝削的關係；

• 了解生活中家庭、同輩、社區和媒體對於健康性關係的影響；

• 肯定同意，以及當在暴力或暴力風險發生或可能發生時，透過包括旁觀者培訓在內的策略，安全及有效地識別和應對；

據法案的內容，從2022至2023學年開始，公立學校必須為所有年級提供此項教育。公立學校校區必須為幼兒園至三年級的學生提供全面的性健康教育至少一次、四至五年級的學生至少一次、六至八年級的學生至少兩次，以及九至十二年級的學生至少兩次。

OSPI必須持續更新培訓材料。公立學校校區可以從州級制定的課程列表中挑選課程，也可以選擇其它課程。選擇不在州列表上的課程之校區，必須確保其課程符合州法律，並諮詢OSPI。OSPI必須向公立學校提供技術援助。

2021至2022學年開始時，公立學校必須讓家長和法定監護人知道他們將提供全面的性健康教育。校區必須提供在學年內將使用的所有此類課程材料，此前，公立學校校區必須向OSPI報告用於教授全面的性健康教育的課程內容。