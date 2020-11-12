華盛頓州COVID-19移民救濟基金已開始接受申請。

救助基金將提供由華州分配的聯邦資金4000萬美元 ， 以協助因COVID-19而錯過工作但因移民身份而無法獲得聯邦刺激計劃、和其他社會幫助的華盛頓的“打工人”。在基金運作期間，符合條件的受助人將獲得$ 1,000，每戶上限為$ 3,000。

州長英斯利在宣布該計劃時曾表示：“移民工人對整個州的社區至關重要，是我們經濟的支柱。” “大流行繼續影響華盛頓人的生活的各個方面，我們需要堅定不移地支持那些負擔最大的人。”

華州政府與代表430個移民權利和社會服務組織的聯盟緊密合作，共同設立了該基金。這項重要工作除了社會與衛生服務部（Department of Social and Health Services以）外，還選擇了 華盛頓法律基金會（ Legal Foundation of Washington） 來管理該計劃。華盛頓法律基金會將與亞Asian Counseling and Referral Service, Colectiva Legal del Pueblo, Fair Work Center, Nuestra Casa, Raiz of Planned Parenthood, Scholarship Junkies, Washington Census Alliance, and the Washington Immigrant Solidarity Network,等機構合作，以確保款項落實。

華盛頓州勞工委員會AFL-CIO主席拉里•布朗（Larry Brown）表示：“這是邁出重要的一步，認識到無證移民在我們的經濟中扮演著至關重要的角色，並認清他們已被排除在以往所有大流行救助計劃之外的事實。”

“作為美國人，我們知道在災難期間任何人都不應該被拋棄；作為華盛頓人，我們正在確保我們應得的社區能夠享有COVID-19救助，以保持家人和鄰居的健康。”華盛頓移民團結網絡主任Monserrat Padilla說。

另外， 華盛頓食品生產帶薪休假計劃（Washington Food Production Paid Leave Program ）自8月中旬以來一直在實施，並將一直持續到11月18日。該計劃為食品行業的工人提供休假，這些工人為豁免Families First Coronavirus Response Act的雇主工作。

此外，華州已最終分配了50,000加侖的洗手液，並向工人提供了超過120萬個布面罩和KN95口罩。

對於華盛頓COVID-19移民救濟基金，其申請於10月21日至12月6日開放 ，申請地址：immigrantreliefwa.org

救助金將在12月28日之前發放。

WASHINGTON COVID-19 IMMIGRANT RELIEF FUND

COVID-19救災基金—由移民發起，為移民服務.

作為移民，我們把華盛頓州當成自己的家園。如果您是因為COVID-19遇到困難的移民，並且無法獲得聯邦財務補助或失業保險福利，您可以申請本基金。 您可以向“華盛頓州COVID-19移民救災基金”申請每人1,000美元的一次性直接補助（每戶最高3,000美元）。

如果需要幫助，請撥打1-844-724-3737 （周一至周五早上9時至晚上9時)

“華盛頓州COVID-19移民救災基金” 是什麼？

我們移民應該守望相助。本COVID-19救災基金，由移民發起，為移民服務。

直接補助

Receive a check or gift card (Visa) for $1,000 per person, up to $3,000 per household.

放心申請

本基金由移民組織運營，他們不會與政府分享您的信息。

語言支持

我們隨時提供幫助。申請表有多種語言版本，並且我們可在電話里為您解答問題或幫您申

如何申請？

‍誰可以申請

本基金的申請人必須符合以下條件：

居住在華盛頓州

至少年滿18歲

因為疫情受到嚴重影嚮（例如失去工作、感染了病毒，或照顧感染了病毒的家人）

因為移民身份無法獲得聯邦紓困補助金或失業保險福利

‍如何申請

Y您可以用以下語言申請：中文，英文，法語，加里富納語，印度文，韓文，索馬里語，西班牙語，斯瓦西里語，菲律賓文，越南文。

在申請之前，您應當：

準備好必要的身份和居住證明文件。您可以在 immigrantreliefwa.org 查看符合要求的文件清單

計算您家的月均收入。

‍2. 點擊申請頁面上的“申請”(APPLY)按鈕，然後找到“註冊”(REGISTER)按鈕，創建一個Survey Monkey帳戶。登入帳戶幾分鐘後，您將收到一封驗證帳戶的電子郵件。請務必驗證您的帳戶。

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3. 回答申請表上的所有問題。這可能需要一點時間。您可以保存申請表，然後隨時繼續填寫。

‍4. 填好申請表後，找到較大的綠色“提交”(SUBMIT)按鈕發送申請表。

‍提交申請表後，請務必查看電子郵件的收件箱或垃圾箱，看看有沒有收到確認電子郵件。在提交申請表的當天，還會收到一條確認短信。您可以再次登錄並查看狀態，看看您的申請是否正在審核以及您的申請是否獲得批準。請不要重複提交申請。

如您不希望在線上完成申請，可以在此打印申請表並郵寄到 P.O. Box #84327, Seattle WA 98124：https://drive.google.com/drive/folders/1kGa6zL4DJToUyRg0vknQuM3SZb2aSTA5?usp=sharing

‍如您遇到困難，請撥打 1-844-724-3737 (周一至周五早上9時至 晚上9時) 尋求申請幫助。將提供多種語言的幫助。

‍必要的文件

在申請之前，需要準備好一些文件，用於證明您的身份及證明您現在居住在華盛頓州。例如，您可以提供一份有您的姓名和地址的州身份證、駕駛執照或水電費帳單。在常見問題頁面查看所有符合要求的文件清單。

安全可靠

救助基金不會主動與政府、移民及海關執法局(ICE)、執法機構、房東、僱主或任何其他人分享個人信息。只有獎學金達人（Scholarship Junkies，管理本基金的社區組織）及西雅圖信貸聯盟（Seattle Credit Union，負責分發資金）可以接觸申請人的個人信息。所有信息以加密方式安全地儲存，以防別人接觸。