健安董事會任命張珉（Min Chang）為候任行政總裁。

健安董事會主席兼遴選委員會成員林滋強指出：「經過嚴格的全國遴選程序評估候選人後，我們很幸運能為健安找到一位如此有才幹的人才。張珉的背景和豐富的領導經驗給我們留下了深刻的印象，我們也被她對健安未來發展的遠見而深受啟發。」

張珉擁有三十年的管理和業務領導經驗。於2007年加入宏盟集團（Omnicom Group），並於 2013年至2020年擔任該集團最大的部門百益通市場顧問有限公司（Diversified Agency Services）亞太、中東和非洲地區總裁一職。

健安董事會第一副主席Hannah Wong表示：「張珉將豐富的經驗，以及非凡的創新思維，公認的領導才能和戰略眼光帶給我們。這對於健安為社區服務的35年驕人傳統中建立基礎至為重要。」

作為一家全球領先的市場營銷和企業傳播公司的資深高管，張珉負責通過其營銷機構之間的創新與協作為該地區的客戶提供完全集成的解決方案，年收入超過3億美元。在宏盟集團任職期間，她領導該集團全球170家代理商推行提高運營效率與效益的舉措，並制定與客戶相關的戰略和業務計劃。

張珉表示：「能夠領導健安感到非常興奮和感激，並期待與董事會、領導團隊、整個組織和更廣泛的社區進行合作。在過去的三十五年中，健安在社區和合作夥伴的幫助下取得了巨大成就，我們打算為亞裔社區擴大我們的服務、覆蓋範圍和整體價值。」張珉將與現任行政總裁盧兆章在過渡期一起工作，並於2021年1月1日正式出任行政總裁一職。

行將退休的健安行政總裁盧兆章表示：「張珉表現出的領導能力和成就使她成為領導健安並將其提升到新水平的最合格候選人。她選擇了我們與我們選擇她意義一樣，我相信她將幫助健安繼續履行其使命。」

「對於盧兆章在任期間的領導才能，遠見卓識和奉獻精神，我深表謝意。在他的領導下，我們取得了許多成就──包括開設耆老生活輔助居庭和成人家庭護理中心，完成對健安復康及護理中心的院舍翻新，並在當前的疫情危機中維持高品質的護理。同樣，我對張珉領導下的未來感到興奮。」林滋強表示。

張珉先後在美國、歐洲和亞洲工作。加入宏盟集團之前，她曾擔任霍尼韋爾國際的採購部主管和阿斯利康製藥的採購副總裁。她還曾在三家《財富》500強企業，包括寶潔、美國運通和聯合技術擔任全球領導職務。此外，她曾是埃森哲的合夥人，並在博思艾倫和安永會計師事務所擔任咨詢師，擁有十多年的管理諮詢領專業經驗。她擁有賓夕法尼亞大學的兩個本科學位，麻省理工學院斯隆管理學院的管理碩士學位，以及約翰·霍普金斯大學國際公共政策碩士學位並為博士候選人。

關於健安

作為一個 501(c)3 的非盈利組織，健安本著敬重和支持大西雅圖地區亞裔耆老與家庭之理念，竭誠為其提供符合文化及語言的醫護、社會及教育服務。健安最初成立於1985年，是美國第一家雙語的華人療養院，現在提供全方位的護理，包括保健和教育計劃、家居照顧、生活輔助公寓、復康服務和長期護理。今天，我們踏上持續發展之路，希望提供更廣泛、更多元化的服務選擇。這一切全賴社區人士的慷慨支持和捐助才能實現。欲獲得更多信息，請造訪健安網頁：www.kinon.org