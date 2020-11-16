（JY編譯）聯邦監管機構警告，在新冠病毒大流行期間，消費者在互聯網上搜尋市面上難以找到的Clorox和Lysol清潔產品時，應警惕被詐騙。據聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）稱，據稱至少有25個網站一直在出售產品而遲遲不發貨給買家。這些網站的設計看起來像 Clorox 和 Lysol 消毒濕巾和其他產品的正版網站。

網站營運商利用網絡搜索引擎、社交媒體和彈出式廣告來吸引渴望獲得大牌子消毒產品的消費者。COVID-19已經造成超過235,000名美國人死亡，並且仍在美國各地蔓延。因此推動了對 Clorox、Lysol 和其他消毒劑的需求增加，導致短缺。

該機構認為，那些經營這些網站的人向消費者收取了數千美元從未發貨的產品。在有些情况下，當消費者試圖退款時，他們發現該網站已不存在。一些試圖從信用卡公司尋求退款的人發現，這些網站使用偽造的發貨信息，使難以進行退款。一些消費者更收到了他們沒有訂購的產品，以阻礙退款流程。

FTC上週三向美國俄亥俄州北部地區地方法院提起訴訟，稱儘管被告使用的郵件地址位於俄亥俄州哈德森（Hudson），但目前還不清楚這些網站的經營者的身份和地址。

法院發布的限制令適用於下列網站，這些網站被FTC指為欺詐網站︰www.cleanyos.com、www.arlysol.com、www.broclea.com、www.cadclea.com、www.cleancate.com、www.cleankler.com、www.cleanula.com、www.clean-sale.com、www.clean-sell.com、www.clorox-sale.com、www.clorox-sales.com、www.cloroxstore.com、www.crlysol.com、www.elysol.com、www.littletoke.com 、www.lybclean.com、www.lysoiclean.com、www.lysol-clean.com、www.lysol-cleaners.com、www.lysol-free.com、www.lysolsales.com、www.lysolservicebest.com、www.lysol-sell.com、www.lysol-wipe.com、www.thaclean.com。