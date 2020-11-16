Photo: SounderBruce@wiki

（Susie編譯）雖然還有數週的時間，到12月14日，共有538名成員的總統選舉人團必須在最後期限前，投票選出第46任總統。但上週六（7日），美國多家媒體，包括《FOX》新聞及《紐約時報》等，根據點票結果，宣布喬·拜登當選總統。對此，《西雅圖時報》綜合了華盛頓州多個領導人對於「拜登當選」的看法。

西雅圖地方領導對拜登當選的前景非常樂觀

更多的COVID-19 救濟金、幫助修繕西西雅圖大橋和海灣公共交通局（Sound Transit）、終結唐納德·特朗普政府對移民和墮胎問題的打壓，提供更多的電動公共汽車（加大氣候行動力度）—這是上週的選舉結果，即美媒指拜登獲得過半的選舉人票後，當地領導人總結拜登政府會給金縣和整個華盛頓州帶來的積極影響。

西雅圖市長珍妮·杜肯（Jenny Durkan）在週六對媒體的視頻通話中指出，「這對西雅圖來說至關重要，尤其是在特朗普政府曾利用在諸多問題上的政見分歧限制向西雅圖提供聯邦資金的背景下，比如移民限制、抗議示威和警力削減問題等。」

「我認為我們很快就可以看到積極的改變。」市長杜肯繼續補充道，並請求拜登和他的副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）能盡快讓移民家庭的兒童與他們在邊境另一邊的父母團聚，並儘快解決系統性種族歧視問題。

與此同時，誰來控制美國參議會也至關重要，但這一結果還不清楚。市長杜肯指出，西雅圖這樣的一線大城市需要獲得國會的批准才能獲得新一輪的COVID-19 經濟救助，從而幫助當地小企業和工人渡過疫情難關。同時她也請求華盛頓特區能確保全美醫護人員擁有足夠的個人防護設備，以應對急速增長的疫情。

「這場選舉的結果意味著我們在聯邦政府層面擁有了一位致力於與COVID-19戰鬥的盟友，」市長杜肯 繼續補充道, 「畢竟我們的小企業和工人們依然在痛苦地掙扎。」

關於西雅圖長期存在的無家可歸者危機，選舉結果會產生怎樣的影響目前還不得而知。但是杜肯確實表示過，一個由雙雙就任過參議員的拜登和賀錦麗領導的白宮，勢必會幫助城市獲取更多的資源用於基礎設施項目，例如修繕或替換西西雅圖大橋。關於這座大橋的橋跨，杜肯自3月份以來就一直在猶豫如何處理它因為大裂縫而被迫停運的問題。

不過即使拜登當選，西雅圖市恐怕也難以指望一項4700萬美元的維修項目由聯邦政府會來報銷。好在西雅圖還有資格爭取一筆可以整個替換掉大橋受損部分的4億美金資金。這筆資金將由全國多個項目按照各自優勢競爭，或者會被平均分配給50個州。

在週六的一次採訪中，西西雅圖居民、西雅圖選區的眾議員普拉米拉·賈亞帕爾（Pramila Jayapal），提到她期望國會在較短時間內可以通過一項兩黨都支持的COVID-19 救助金及基礎設施建設撥款。具體的細節將取決於兩黨哪一方會最終控制參議會，而這一結果將取決於一月份在佐治亞州進行的第二輪選舉投票。

基礎設施建設撥款可以提供的資金不僅可以修繕西西雅圖大橋，還可以涵蓋馬格諾利亞（Magnolia）大橋和第一大道（First Avenue）大橋的維護工作，賈亞帕爾介紹到。

市長杜肯希望就西西雅圖大橋的問題盡快與拜登-賀錦麗團隊對話，並有意在下週就與2位華州參議員帕蒂.默里（Patty Murray）以及瑪麗亞·坎特威爾（Maria Cantwell）談話。「我希望默里和坎特威爾都能正式地提及此事。她們兩位從拜登在參議院任職時就很了解他，還與他一起為奧巴馬政府效力。並且她們在華盛頓特區富（白宮）有權威，我相信很快就可以看到總統與國會間關係的改善。」杜肯說道。

大都會金縣的市議員羅德·登波夫斯基（Rod Dembowski）則表示，他希望新一任政府可以提前出台可靠的健康醫療政策。

特朗普政府曾禁止所有接受聯邦家庭計劃（Title X）資金的醫療門診向病人提供甚至轉介患者到其他醫院接受人工流產服務。這導致當地的計劃生育機構退出了Title X 項目，直接喪失了了幾百萬美金。

登波夫斯基也提到了難民和環境問題，並指出拜登-賀錦麗政府應該在這些問題上更遵循具體地方的價值觀。「環境方面，我們面臨很多諸如氣候改變，水質下降，江河溪流極待保護等多重問題。」他說道。

另外，如拜登當選也將提高西雅圖地區輕軌建設的資金。即使在共和黨統治期間，聯邦政府也沒有停止向華州的高速和輕軌建設投資撥款，那麼在民主黨的治理下這一進程勢必會加速。

海灣公共交通局的行政主管彼得·羅格夫（Peter Rogoff）上個月期待著從2.2萬億美元的刺激法案中獲得3億7千5百萬的資金，希望可以幫海灣署走出疫情困境。這項法案在民主黨控制的眾議院獲得通過，但停滯在了參議院的層面。這類法案將減輕西雅圖地區大規模的ST3輕軌建設的壓力，因該建設項目明年可能面臨10億美元的缺口。它還可以支撐金縣公共交通局（King County Metro）和其他九個普吉特海灣地區運輸機構的運營預算，他們今年已經獲得了5.38億美元的兩黨援助（bipartisan aid）。

這再次說明，參議院的選舉結果將直接決定法案的通過與否。不過羅格夫在週六的一次採訪裡倒是對前景非常樂觀，並指出海灣公共交通局的林伍德（Lynnwood）和費德勒爾韋（Federal Way）輕軌擴展計劃尤其有希望爭取到資金。

登波夫斯基則指出，公共交通局可以從聯邦政府獲得80%的資金用於購買全新的巴士，意指民主黨政府可以加速巴士的電氣化進程。

更為顯然的一點是，拜登對於美鐵（National Railroad Passenger Corporation，用稱Amtrak）火車系統的熱愛和長期乘用也預示著可以成功獲得這筆資金。十月份的眾議院法案提議了撥給Amtrak 24億美金的款項。這個火車系統自疫情以來已經瘋狂流失了88%的乘坐率，上週日只有2,794 名乘客。另外，值得一提的是，3年前，造成3名乘客死亡及超過70人受傷的出軌事故後，華盛頓州尚未設法重新開通從萊克伍德（Lakewood）到尼斯誇利（Nisqually）的新路線。

羅格夫提到，他當年為國會和聯邦交通管理局工作時，拜登總是不遺餘力的提議為鐵路撥款。

在週六的一份聲明裡，華州州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）指出，拜登-哈里斯政府將會「領導一條有力的、以科學為基礎的疫情應對和經濟重建之路」。並認為拜登政府會在保護生態環境包括空氣和水資源的同時「為華盛頓居民提供更多的健康醫療保障」。

在上週五晚接受《CNN》採訪的時候，英斯利提到拜登政府的氣候改變應對政策已經自去年的共和黨辯論以來呈現了「巨大的成長」（tremendous growth）。

當被《CNN》問及是否會考慮在拜登-哈里斯政府裡謀求職位時，英斯利回應道︰「我全心致力於現在的工作。我們的華盛頓州非常棒。而且我的孫子孫女們都在這裡。」

而曾在奧巴馬政府任期擔任西華盛頓地區聯邦檢察官的杜肯被問及這一問題時，她的發言人凱爾西·尼蘭德（Kelsey Nyland）在郵件裡回覆到，「市長現在專注於服務西雅圖人民，並會與拜登-哈里斯政府密切合作，以應對這個城市最艱難的挑戰。」