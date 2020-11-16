（Ryan Chang編譯）雖然總統特朗普總統不斷批評總統選舉涉及選民欺詐和質疑點票方式，但未能影響他落敗的事實。

特朗普拒絕讓步並堅持他的說法，指他落後拜登只因個別州份有「非法」選票。但特朗普及其團隊卻未能提供任何證據，他們的上訴也大多已被法院駁回。

無黨派在過往選舉調查中發現，選民欺詐其實極為罕見。雙方政府官員以及國際評論員亦表示2020年選舉進展順利。

今年有多少人投票？

今屆總統選舉有超過1.5億人投票。選舉一周後的星期二晚上，「下任總統」拜登獲得的選票比特朗普多500萬票。截止週三（11日），拜登得到290張選舉人票，遠高於特朗普的217票。現在只剩下《美聯社》尚未完成確認票數的喬治亞州和北卡羅來納州。

在特朗普據稱因欺詐未能贏出的州份，包括亞利桑那州、喬治亞州、密歇根州、內華達州、賓夕法尼亞州和威斯康星州，拜登皆以少量票數壓過特朗普，選情由民主黨領先。

選舉進展如何？

多個州在冠狀病毒疫情期間制定了與過往不同的投票措施。民主黨主要據點加州就改善了郵寄投票系統，並按預期完成點票，由民主黨贏出。但同時，特朗普亦在增加了郵寄投票的內布拉斯加州、北達科他州和蒙大拿州輕易勝出。

佛羅里達州是其中一個最具爭議的州份，今屆大選就採用了提前投票制，並容許選民自由選擇利用郵寄方式投票。美聯社在週三凌晨正式宣布佛羅里達州由特朗普贏得。

2016年大選時，中西部由特朗普贏出的三個州份在今屆競選中都變為「藍牆」，由拜登領先。今屆大選正值疫情，拜登勸喻支持者以郵寄方式投票。因此今年郵寄選票數量增加，但特朗普就毫無根據地辯稱郵寄投票具欺詐性，並鼓勵選民親自到票站投票。結果，特朗普雖然在選舉日早期領先這三州，但隨著郵寄選票陸續被點，民主黨票數隨即追上。

這三個州都由共和黨主持立法機關，無視了無黨派觀察員的建議，擴大點票的期限，另郵寄選票未能在選舉日前開始進行點票工作，導致眾多郵寄的選票未能及時完成點票。

特朗普競選活動已在至少五個州提起了十幾起訴訟。週二晚上，特朗普競選團隊表示，他們將在密歇根州提起新的訴訟，指他們有「壓倒性證據」證明票站投票觀察員受到騷擾，並要求國務卿撤銷選舉結果。根《CNN》報導，該州對共和黨與民主黨人的投票觀察員給予差別待遇，違反了平等保護原則。

投票觀察員與點票工作無關

特朗普競選團隊在賓夕法尼亞州向最高法院的裁決提出上訴，質疑選舉日後三天仍然接受在選舉日前寄出的選票的裁決。特朗普更起訴了投票觀察員，指他們拒絕讓公眾觀察賓夕法尼亞州的點票過程。特朗普質疑該州讓那些投票已被拒絕的選民（如郵寄選票被裁定無效等），仍可親身到票站臨時投票。

特朗普至今只有一項上訴被接獲。一個州法院裁定，允許他的競選團隊觀察點票工作，但裁決對競選結果未見會帶來任何影響。

特朗普競選團隊提出的其他四項訴訟已被駁回，並有其他正在等待。

在週一，特朗普競選團隊起訴賓夕法尼亞州並要求撤銷該州選舉結果。這份長達85頁的訴訟書除了少量的指控外，並沒有任何選民欺詐的證據。該州的民主黨領導人指責特朗普的行為是試圖剝奪選民的選舉權。

特朗普競選團隊看法？

雖然特朗普的律師和競選團隊仍然缺乏任何證據證明競選結果涉及欺詐行為，但表示選舉還沒有結束，他們仍在跟進在個別州份的申訴。共和黨繼續支持特朗普在法庭上爭取改變選舉結果的努力。

參議院領袖米奇•麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，特朗普有權調查違規行為並進行任何相關法律行動。總檢察長威廉·巴爾（William Barr）亦授權司法部調查「明確及可信的指控」。

接下來還有什麼程序？

每個州有關選票的所有爭議都必須在12月8日之前完成。選舉人票議員將於12月14日投票。美國眾議院和參議院將於2021年1月6日舉行聯席會議，計算每個州的選票。

本文編譯此《美聯社》，並不代表本報立場。