（JY編譯）美國9月份的就業空缺增幅低於預期，招聘減少，這表明就業市場在新一輛疫情爆發前，復甦已在減弱放慢。儘管美國勞工部週二公佈的職位空缺及勞動力流動調查（Job Openings and Labor Turnover Survey）報告顯示，裁員人數已降至近20年來的最低水平，但每一個職缺都超過一名以上的競爭者。裁員人數減少和首次請領失業救濟金的人數高企明顯不符。

自大蕭條以來最嚴重的經濟危機，就是以千萬計的美國人領取失業救濟金的情況，也是下任總統面臨的最大挑戰之一。

「確實很難看到任何下滑的跡象，但是復甦也沒有任何加速的跡象。」Indeed Hiring Lab研究主管尼克·邦克（Nick Bunker）說。「在一個比2月份減少1000萬個工作崗位的就業市場中，我們需看到招聘數量以更快的速度增加，以避免造成持久的損害。」

9月底，職位空缺增加了84,000個，至640萬個，職位空缺仍低於2月的700萬個。這是對就業需求的一種衡量標準。路透社調查的經濟學家此前預計，9月份的職位空缺將增至650萬個。

全美多個州打破了新冠肺炎單日確診病例最高紀錄，這可能迫使州和地方政府對餐館、酒吧和健身房等企業施加新的限制。即使沒有限制，擔心暴露於該呼吸系統疾病的民眾也可能會遠離人群，這會損害就業需求和招聘。同時，在多個財政刺激措施用結束後，美國經濟增長正在放緩。

據JOLTS報告，金融、商業、衛生保健和社會服務以及休閒和酒店業領域的職位空缺有所增加。而聯邦政府的職位空缺減少了20,000。零售貿易和教育服務業的招聘人數也有所下降。僱用率從8月份的4.2％降至4.1％。

9月職位空缺率維持在4.3%不變。裁員人數下降20萬至130萬；裁員率從8月份的1.1%降至0.9%。即使9月份的裁員放緩，就業前景仍然黯淡。