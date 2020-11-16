（JY編譯）「戴上口罩、停止社交活動、待在家裡，不要計劃任何大型的節日聚會。」華盛頓州新冠肺炎疫情持續蔓延，本州高級衛生專家們已經發布了一些最強烈的警告。官員們說，如果華州居民現在不採取一系列的措施，我們可能會再次受到封鎖限制。金郡衛生官員傑夫·杜欽（Jeff Duchin）更形容︰「 如果COVID-19是一種病毒式的野火，我們便是燃料。不要扔下更多原木讓野火猛烈燃燒。」

華州新冠肺炎病例再次打破記錄。截止週二，該州目前已超過12萬6千例新冠肺炎病例。隨著感恩節的臨近，衛生官員強調，任何面對面的聚會現在都是有風險的。

華盛頓州衛生官員凱西·洛菲（Kathy Lofy）說︰「目前，我們的病例記錄接連被打破，而且還在不斷增加。如果我們無法通過改變行為來改寫當前的疾病發展軌跡，那麼我們將不得不再次採取會損害我們經濟的防疫措施。」

根據華盛頓大學健康指標與評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）的最新預測，從11月底開始，即使人們使用口罩的情況下，華盛頓州的病例和死亡人數也會激增。根華盛頓州衛生部的數據，過去一周，華州打破了兩項最高的單日病例數記錄，分別為11月3日的1,446例和11月5日的1,699例。

同時，自9月中旬以來，新冠疫情在全州範圍內的傳播持續增加。10月16日至29日，每10萬人中有139人確診感染，平均每天有715例新病例。儘管11月初的數據尚未最終確定，但初步報告顯示，病例數仍在繼續攀升，甚至可能超過7月底的150.6例的高峰。

儘管這些平均人數仍不及該國其他地區，但洛菲博士告訴《KOMO》新聞，她非常擔憂，特別是對於住院治療數字。如果住院率過高，死亡率可能隨之上升。洛菲博士說：「我們非常擔心我們的醫院不堪重負。」

金縣過去7天平均日增確診人數為362例，是疫情爆發以來的最高記錄。

衛生官員表示，今年最安全的感恩節慶祝方式是與同屋共住的人一起慶祝。如果想舉辦一個小型的感恩節聚會，僅限家庭成員以外最多五人一起在室外慶祝，並認真考慮在兩週前開始全面隔離，即該隔離將從本週四開始。小型聚會時，也請戴上口罩並保持社交距離。同時再三強調，避免大型團體聚會。