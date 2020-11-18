（JY編譯）當美國國家環境保護署（Environmental Protection Agency，EPA）於10月初發布解決海洋垃圾的計劃時，它指名五個亞洲國家—中國、印度尼西亞、菲律賓、泰國和越南，要為每年流入海洋的塑料廢物負主要責任，並指5國帶來一半以上的海洋垃圾。

上週在《科學進展》（Science Advances）上的一項新研究的指出，儘管先前的研究表明亞洲國家應對海洋塑料的數量負責，但新的研究通過考慮到美國向國外運送的塑料來推翻這一假設。報告發現，中國可能是世界上最大的塑料生產國，但美國迄今為止是世界上最大的塑料垃圾生產國，2016年產生了約4200萬噸。同時指出由於非法傾倒垃圾和其他管理不善，美國是世界第三大海洋塑料污染製造者，並得出的結論認為，美國在管理廢物方面還要多加努力。

Photo by: Ocean Cleanup Group

研究報告顯示，只有不到10％的美國塑料廢物被回收利用。另外，美國早在30年前將一半的可回收塑料運輸到海外，主要運往中國和其他缺乏管理塑料基礎設施的發展中國家。只有當中國在2018年停止購買塑料廢料作為清理自身環境的綠色運動的一部分時，這種做法才大大減少。

首席作者兼海洋教育協會海洋學教授卡拉·拉文德·勞博士（Dr. Kara Lavender Law）在通過電子郵件發送給環境新聞網《EcoWatc》的新聞稿中說︰「多年來，我們放入藍色回收箱的大量塑料垃圾，已經出口到一些還在為管理自己國內的廢物頭痛的國家。再加上，這些塑料垃圾中有的已受污染、有的難以處理或有的再造價值低，實際上沒有多少能回收再造的。因此很多塑料垃圾最終排到海洋，造成環境污染也就不足為奇了。」

雖然EPA的報告稱，有75.4％的塑料垃圾被填埋，有15.3％的被焚燒，而9.3％的被回收循環再造。研究作者指出，但這並未考慮到非法亂拋垃圾可能流入海洋。佐治亞大學環境工程學教授、研究的作者之一詹娜·詹貝克（Jenna Jambeck）說，224萬噸足以覆蓋白宮草坪和建一座帝國大廈一樣高的「垃圾山」。

該研究基於世界銀行2016年的塑料廢物數據以及美國的其他數據，並由海洋​​教育協會（Sea Education Association）、帝斯曼環境服務（DSM Environmental Services）、佐治亞大學和海洋保護協會（Ocean Conservancy）收集和分析。該研究的作者指，「指責」並沒有幫助世界團結起來，全球應一起尋求解決方案。