（JY編譯）美國國家氣象局的氣候預報中心（National Weather Service’s Climate Prediction Center）在上周宣布的新預報中，宣布拉尼娜現象（La Niña）在10月份有所增強，並指持續至明年三月才會結束的機會高達95%。該中心的天氣專家還預測，有65％的機會持續至明年春季。

拉尼娜現象是赤道中東部太平洋海水異常變冷。相反，當海水比平時溫暖時，就會發生厄爾尼諾現象（ El Niño）。儘管大多數太平洋地區的海水將比今年的平均溫度低1-3攝氏度，但這種微小的溫度波動可能會擾亂整個世界的天氣格局。

對於西雅圖來說，拉尼娜現象意味著今年冬天可能比往年更冷和多雨。對於西北太平洋地區，美國國家海洋及大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）當前預測，今年的冬天的氣溫將低於正常水平，同時也比往年多雨水。

隨著拉尼娜現象的增強，低地降雪等氣象事件的機會也會增加。在四月之前帶來大面積積雪的可能性也會增加，因此對於滑雪和單板滑雪愛好者來說是個好消息。旺盛的積雪對該地區的自然風光也至關重要，因為它灌溉亞基馬盆地（Yakima Basin）和哥倫比亞盆地（Columbia Basin），並幫助倖存的鮭魚洄游哥倫比亞河。

但拉尼娜現象的低溫並不適用於整個美國，因為它還會導致美國一些地區的冬季更溫暖和乾燥。目前，NOAA預測加州、亞利桑那州、新墨西哥州和德克薩斯州等州，今年冬天的降雨減少和氣溫變暖。