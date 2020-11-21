（Susie編譯）距離第二波經濟封鎖和各項禁令生效還不到一天，商界領導人和經濟學家們已經做好了抵抗新一輪經濟衝擊的準備，且對政府有規模的資金支持不抱什麼希望。只是這一次，不少已經備受疫情打擊的領域會再次承受巨大而痛苦的壓力。

上週日（15日）華盛頓州州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）發布廣泛禁令，在華州確診呈指數級增長的嚴峻疫情形勢下，對商業領域採取嚴厲的最新管制政策。

雖然新一輪的禁令要比年初的居家隔離令寬鬆一些，但還是會對已經在疫情打擊下損失慘重，裁員無數的各行業造成殘酷的經濟重創。不少門店原本寄希望於即將到來的節日季挽回些損失，現在這一計劃也完全泡湯了。

華州酒店服務業協會（Washington Hospitality Association）會長安東尼·安東（Anthony Anton）針對州長的最新政令預測，光該州酒店業一個領域，「這一決定就會讓10萬份工作在一夜之間蒸發。」

華州的休閒娛樂業在今年春天損失了近20萬份工作，佔疫情前工作總數的一半還多。不過據華州就業保障部（Employment Security Department，ESD）統計，其中10萬份工作已經在後續得到了恢復。

所有這些可預見的損失都會加重勞動力市場已有的危機壓力，且後者正在面臨就業機會的顯著下降和裁員數字的穩定增長。據ESD統計，截至上週，已有約佔華州勞力市場7%的271,436 名華州居民在領取失業保障金。

與此同時，這些損失並沒有均等分配。一些辦公室工作因為成功採用了遠程辦公的模式而避免了大規模的裁員，比如包括科技公司在內的全美信息領域，疫情至今只損失了5300左右個工作崗位。

但相反的，一些需要人員就位的行業，比如餐飲、酒店和航空領域則遭遇了驚人的損失和史無前例的大裁員。

州長英斯利表示，他承認新的限令會給不少行業帶去雪上加霜的影響，但他希望政府補貼可以對此有所緩解。週日他公佈的一項財政計劃上，會將5千萬美金的聯邦資金撥助給受影響的行業和工作人員。

但這筆錢只能說是杯水車薪，尤其是跟聯邦政府的疫情補助相比。後者向華州提供了120多億美金的可寬恕小企業貸款，並向失業人群提供了其失業補助到期前的64億額外資金補貼。

用托馬斯·吉爾伯特（Thomas Gilbert），華盛頓大學福斯特商學院金融與商業經濟學副教授的話來說，州長英斯利的5千萬美金只是「需求大桶裡的一滴水」，即九牛一毛、微乎其微。

州長英斯利也表示過，會尋求另外的方式幫助受創雇主和員工，並暗示過會動用州內資金，替換一些已過期的聯邦救助計劃。但他並沒有在如何替換的細節上給出太多信息，並指出「目前我們的財政預算已有上十億美金的缺口，在這個前提下找資金是需要十足技巧的」。

他提到，最有效的補助措施是由國會出面，延長已經失效的聯邦補助項目，並說道，「聯邦政府擁有的資源是所有各州都不能相比的。他們其實大可以到債券市場裡借一些補助金，而且也應該這麼做。」

而不少專家認為，基於所有這些支持措施的不確定性，企業可以現實依靠的補助恐怕不足以抵擋大規模的損失。吉爾伯特更指，州長和州議會議員應該在頒布新的限制措施之前，應制定及達成一項更大的援助計劃。

週日的新聞發布會上，州長英斯利被問及是否會像一些共和黨立法人呼籲的那樣，就額外的商業補助問題召集州內立法機構開展特別討論。對此他回應道，自己提議的5千萬補助計劃會通過行政令的方式實行，不需要走立法程序。「但是如果需要的話，我會親自把它帶給立法人員（討論）。」

除此之外，英斯利也敦促小企業主多利用還沒過期的聯邦補助項目。其辦公室也指示，小企業和非營利性機構如果在疫情中遭受了重大經濟損失，也可以申請聯邦經濟損害災難貸款（Economic Injury Disaster Loan，EIDL）。

隨著雇主和員工們對新一輪限令的消化，不同領域的商戶勢必出現截然不同的反應。以餐飲業為代表的，會在禁令中喪失全部室內生意的行業注定會大面積的停業裁員。而像零售業這些受衝擊小一些的領域，預計會表現的更有希望一些，或者至少更冷靜一些。

在西雅圖市區擁有兩家店面的Simply Seattle店主傑米·芒森（Jamie Munson） 就表示道︰「老實說，新一輪的禁令也不會壞到哪裡，因為我們已經在谷底了。我已經記不清我們店裡上一次擠滿顧客是什麼時候的事了。」