溫哥華大都會獅子會捐贈$25,800予列治文醫院基金會

(溫哥華消息) 溫哥華大都會獅子會於過去近二十年來，一直熱心支持社區醫療的工作及列治文醫院基金會。

第十二屆慈善演唱會已於2020年9月25日假新華中心天台圓滿舉行，以支持列治文醫院的擴建計劃，興建全新的Yurkovich 家族大樓(新急症護理大樓)。演唱會除了有溫哥華大都會獅子會成員及前會長May Ho擔綱演唱之外，並邀請到殿堂級歌后仙杜拉小姐為特別表演嘉賓。

May Ho表示：「很榮幸溫哥華大都會獅子會成為先鋒，舉辦了首次網上籌款演唱會。今次籌款可算是疫境中的獅計劃，活動也體現出風雨後的萬家燈火燃點眾人慈善愛心，支持列治文社區醫療。」

溫哥華大都會獅子會承諾於5年內為全新Yurkovich 家族大樓合共捐出$50,000。自2001年，溫哥華大都會獅子會已為列治文醫院基金會籌募超過$240,000善款。

列治文醫院基金會主席暨行政總裁孟詩娜表示：「我們感謝溫哥華大都會獅子會擔起領導角色，他們的慷慨和奉獻精神能啟發社區大眾，為列治文創設更美好及更健康的將來。」

列治文醫院基金會於過去逾30年間總共籌得超過1億元，協助列治文醫院添置重要醫療器材、改善病人護理、提升院內設施以優化列治文社區醫護服務。