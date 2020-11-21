（JY編譯）在將近兩年禁飛令後，美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）批准波音737 Max復飛，這是飛機巨頭曠日持久危機的轉折點。波音737 MAX原是最暢銷的飛機，但分別在2018年及2019年發生嚴重空難，導致346人死亡後，需要停飛並接受調查，禁飛期長達20個月。

美國聯邦航空局局長史蒂夫·迪克森（Steve Dickson）簽署命令後說，由於軟件升級及培訓上的新安排，墜機事故的再次發生是「不可能的」（impossible）。

兩起墜機事故引起了外界對737 MAX設計存在嚴重的缺陷，以及這家總部位於芝加哥的公司如何推銷這架飛機╴宣傳其簡單的培訓程序可以節省航空公司的錢，提出批評。

波音公司首席執行官戴維·卡爾霍恩（David Calhoun）在一份聲明中說：「我們永遠不會忘記導致停飛的兩次悲劇性事故中逝去的生命。這一切和我們吸取的教訓使我們的公司得以重塑，並進一步將注意力集中在我們的安全、質量和完整性的核心價值上。」

20個月的飛行禁令結束後，使波音有機會開始移交其已生產的約450架Max客機，這些都是在2019年3月禁飛令後無法向客戶交付的飛機。據報導，去除波音認為「將被取消的訂單」，波音還有3000多架其他波音737 Max飛機的積壓訂單。

美國航空公司（American Airlines）定於在12月29日讓737 MAX恢復商業服務的首家美國航空公司。該航空公司週三表示，計劃在整個一月份從邁阿密樞紐擴展737 MAX的航班次數。美國聯合航空公司（United Airlines）和西南航空公司（Southwest Airlines）高管稱，預計該型號飛機將在明年恢復正常飛行。

而歐洲、巴西及中國的監管機構表示，要在完成獨立審查後，再向區內的航空公司頒布波音737 MAX的復飛許可。

由於冗長的停飛加上新冠狀病毒大流行的雙重危機打擊，飛機要求有所下降，促使其客户取消了數百個訂單。早前波音公司已宣佈將調整業務規模，以適應市場的需求，並因營收已連續數季虧損，公司計劃繼續大幅裁員。