（本報訊）為了減緩華盛頓州迅速增長的新冠病毒病例的傳播速度，並確保醫院和醫療系統不被淹沒，週日（15日），華州州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）頒布更為嚴格的防疫措施，更稱其為「美國歷史上100多年來最危險的公共衛生日」，並表示「我們要採取非常艱難但有必要的措施來保護公共健康。」

從11月16日（週一）的晚上11:59起到12月14日，除非另有修改通知，華盛頓州39個縣都將恢復到以下概述的限制，所有K12至高等教育、醫療保健和托兒服務均不受新限制的影響，並將遵循當前的指南。這些限制不適用於法院和與司法部門有關的訴訟。

社交聚會︰禁止與同住者（Household）以外的人舉行室內社交聚會，除非參與者在聚會前進行了14天的隔離，或其新冠病毒檢測的結果在聚會前48小時呈陰性並進行了7天的隔離。而戶外社交聚會僅限於5名來自同住家庭之外的人。

餐廳和酒吧︰從11月18日開始，餐廳和酒吧需關閉室內用餐服務。如果符合《戶外用餐指南》的要求，則允許戶外用餐服務，每張餐桌最多可容納5人。外賣不受影響。

包括健身設施、健身房、保齡球館、電影院、博物館、動物園和水族館等在內的多種行業必須關閉其室內服務，房地產行業的開放參觀活動也不得進行。允許戶外健身課程，但受限於戶外聚會限制。 允許Drive-In 電影院繼續開放，但必須繼續遵循當前的指南。

會議中心、酒店內的會議場所、活動中心、露天市場、競技場、非營利場所或其他相似的租用場地，均禁止所有零售活動和商務會議。僅允許進行無法遠程進行的專業培訓和測試，以及所有與法院和司法部門相關的訴訟。每個會議室的佔用限制在25％或不得於100人，以較少者為準。

婚禮和葬禮：儀式最多不得超過30人。禁止此類儀式進行室內接待或聚會。

宗教服務限制為25%室內容量，或最多不超過200人，以較少者為準。教徒或參會者必須始終佩戴口罩，並且樂隊或合唱團均不得演出和會眾唱歌。聲樂或樂器獨奏者可以表演，而聲樂獨奏者只可以有一位伴奏者。戶外宗教服務必須遵循適用於建築物或設施的《戶外用餐指南》。

零售商店必須將其室內容量限制在25%以內，並且公共座位區和室內用餐設施（如美食廣場）都應關閉。

專業服務行業在可能的情況必須允許員工在家工作，並對公眾關閉辦公室。如果要保持開放，必須將室內佔用率限制為25%。

美容、美甲、理髮、紋身等個人服務的室內容量限制為25%。

長期護理設施僅限戶外探訪。