應屆候選佳麗宣傳照片

(溫哥華消息)《溫哥華華裔小姐競選》創造了四分一世紀選美歷史的光輝時刻，2020 年雖然舉步維艱，大會卻讓思想遠飛，把盛典從璀璨舞台，轉到各式平台，更加令人嘆為觀止！《溫哥華華裔小姐競選》Moment當中， 將出現8位遇強越強的2020年華姐。她們早前穿上時尚小禮服，現身《溫哥華華裔小姐競選2020芳華初現》，正式首度亮相。今屆的侯選佳麗不但顏值高，學歷亦同樣高，面對節目主持 BChiu的提問，仍能從容鎮定，觀眾難定誰的口才更勝誰！

仿如真人選秀的《溫哥華華裔小姐競選2020》參賽者包括熱愛旅遊的１號吳曉鈴、年紀最小的2號魏羽諾、具模特兒形格的3號曹晶晶、醉心影視製作4號劉蓓瑞爾、坐擁超過10K粉絲網紅的5號王浩瑞、心思細密的會計師6號姚珮泓、著名學府碩士高材生7號曹榕容及台韓混血兒8號聶均竹。

今年大會評判團陣容鼎盛，橫跨歌影視台前幕後名人，包括TVB助理總經理 (非戲劇製作) 余詠珊小姐、音樂大師袁卓繁先生、香港小姐及時尚達人狄寶娜摩亞小姐、著名荷李活影星林路迪先生及香港小姐譚錦芳小姐。特別表演嘉賓周柏豪亦同樣矚目，早前推出的新歌《劫後餘生》，真正能為八位華姐打氣，祝願她們準備向與疫情拼博的前線工作人員致謝的「特別行動」成功。柏豪不但於總決賽中隔空完美配合佳麗載歌載舞，亦會加入「特別行動」為前線打氣，傳遞更多的愛與關懷。

特別表演嘉賓周柏豪

注入新元素的《溫哥華華裔小姐競選2020》，賽道亦延伸至官方社交媒體，與傳統電子平台互相輝映。大會特別邀請了八位轉數快的新時代電視及城市電視節目主持人：阿愷、BChiu、劉肇瑋、林昀佳、金夢宜、Chris、Manica及Suiki，以「快問快答」考考她們的急才。要了解華姐的「內在美」，留意邵蔚華及盧玉鳳的網上專訪，你一定會被她們的個人魅力所吸引。緊貼新時代電視網頁及華姐官方社交平台，即可獲取各專訪的播出時間及競選的最新資訊。

為《溫哥華華裔小姐競選2020》的Moment 錦上添花的當然還有無盡精彩的總決賽！12月20日(星期日)，晚上9時於新時代電視1台、新時代電視官方YouTube頻道 VancouverFTV及華姐 Facebook 專頁 MCVPCanada將同步播出，邀請全球觀眾一同經歷這個歷史時刻，見證2020年華姐的誕生。