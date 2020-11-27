（Susie編譯）兩年前，西雅圖選民們高票通過了一項稱為「西雅圖承諾」(Seattle Promise)，為該市高中畢業生免費提供兩年社區大學教育的徵稅提案。但就當該項目要開始全面推行的第一年，COVID-19 就在華盛頓州爆發了。學校被迫關閉不說，原本會分配在西雅圖每所高中進行招生工作以及協助學生們申請入學的工作人員們也無法到崗。

幫學生們適應大學生活的暑期項目？沒戲，只能完全取消。已經錄入項目的學生? 對不起，只能靠wi-fi 和電腦在家自學。

但是，從某些方面來說，「西雅圖承諾」項目適時出現了。儘管困難重重，它在疫情期間的招生規模還是遠遠超出了預期，而且是在今年全美社區大學招生率​​下降22%，全華州下降13.5%的形勢下。

今年秋季，「西雅圖承諾」共錄入了846名學生，其中包括699名新生和147名二年級學生。這基本代表了西雅圖公立學校2020級所有學生的三分之一，且其中62%都由有色人種構成。

社區教育成果中心（The Community Center for Education Results）作為南金縣學校提供數據、科研和各項支持的非盈利機構，其青少年機遇倡議項目的主任妮可·約哈勒姆（Nicole Yohalem）就提出，「大家普遍認為現今很多學生不想去讀大學。但是我們的學生以及我們收集的數據都能證明，學生們還是非常想去大學的。他們非常懂得高中之後繼續獲得教育的重要性。」

「西雅圖承諾」這個倡議項目是幫助更多華州學生進入大學這一工程的重要組成部分。不管用任何標準衡量，大學文憑都是獲得一份穩定工作的敲門磚，而這一觀點也在全美獲得更多共識。總統當選人拜登的妻子，在北弗吉尼亞社區大學（Northern Virginia Community College）教授英語吉爾·拜登（JillBiden） 就承諾過，要讓全美的社區大學為所有年齡的學生提供兩年的免費教育。當然了，這一承諾能否兌現也取決於美國人民的投票。

除資金支持以外，「西雅圖承諾」項目也致力於幫助學生堅持讀完大學，協助他們準備課程，規劃自己的時間表等工作。得益於文初提到的教育徵稅，現在每100名學生就能分配到一位顧問老師，這可比西雅圖任何一間大學的每500到700名學生一位老師的比例高多了。

「西雅圖承諾」的高層執行主任邁迪·麥克米倫（Melody McMillan）指出，「令人鼓舞的是，疫情期間我們也沒丟失太多學生。」但與此同時，項目內外也有不少人指出了目前存在的不足，認為項目要達到完全的公平還有很長一段路要走。

比如約哈勒姆就指出，該項目只限於為西雅圖的學生提供服務，而很多低收入家庭的學生都搬去了更南邊；此外，項目只招收高中畢業生，而不是更廣範圍內有需求的學生；項目招生人員目前採取的分配方式是完全平均，沒有照顧到貧困家庭的狀況，等等。

針對這些質疑，項目負責人指出目前西雅圖市已經藉由其Racial Equity Toolkit（種族平等工具箱）流程來檢測該項目的公平性。

儘管如此，學校們還是可以看到「西雅圖承諾」項目的不少成功表現。它向大家展示了社區大學只要具備足夠的資源，就可以招收且支持學生們拿到必要的資質，從而踏入被疫情衝擊的勞動力市場。這一點，滿懷抱負但一直對自己英文水平不太自信的卡拉·佛朗哥·菲耶羅（Karla Franco Fierro）就可以很好地現身說法。

遠程大學「進展很順利」

佛朗哥·菲耶羅雖然在西雅圖出生，但她的第一語言卻是西班牙語。作為墨西哥移民，她在家都是用西班牙語跟父母交流，只有在學校的時間可以說一些英語。因此，費耶羅總是對自己的英文不自信，擔心這會影響她接下來的求學之路。「西雅圖承諾」的專家們了解完費耶羅的情況後建議她申請大學，並提供了大量的幫助。申請過程雖然很順利，但錄取後得知只能在家上網課，費耶羅還是有些失望。不過令她完全意外的是，項目參與下來的實際情況比她想像的順利的多。最讓她開心的是這裡優秀的老師們，他們總是耐心傾聽，並鼓勵和耐心指導她克服困難，重拾自信。

其他很多學生也感受到了項目的支持。比如西雅圖中央學院（Seattle Central College）二年級的 帕特里克·蒙加（Patrick Mungai）在計劃轉換專業，考取商業飛行員駕照的過程中就感受到了「西雅圖承諾」專家們最耐心有效的引導。不過與此同時，來自肯尼亞的蒙加還是在網課學習中有點吃力，因為「老師們網上授課時並不會講的太仔細。」這對他來說是個很大的問題。而且在家上課帶來的拖延症問題也很讓他頭疼。

適應線上大學

新冠疫情迫使學校不得不改採用全線上課程後，社區大學的管理人員們果斷決定將春季課程延期開放，以爭取多一周的籌備時間。學校第一步要做的是檢查和升級學生們的硬件設備。但據西雅圖社區學院系統（Seattle Community College system）負責學術和學生成就的副校長科特·巴特曼（Kurt Buttleman）透露，真正的挑戰遠不止這些。「如果你生活在一個小公寓裡，還有3個年幼的兄弟姐妹一個在家工作的媽媽，你根本無法一邊當保姆一邊學習。」

而針對之前已經在各自高中與「西雅圖承諾」打過照面的入學新生，該項目已經於5月在官網設置了方便學生跟高中支持團隊的老師取得聯繫的彈窗。同時，項目還更改了歷年都會舉辦的暑期橋樑項目的形式，取消了兩天過滿的會議日程。

與此同時，項目一改往年提供課表，安排導師的流程，根據學生們的興趣為他們設計了建議選課的課表並寄到學生家中，還設置了可供學生和其家庭成員參與的加分講習班。不僅如此，學生們還可以在幾週時間內隨時到校確認或修改課表。

另外，項目管理人員還升級了學校的教學系統，可以即時收到學生未按時登錄學習通道的提醒，從而方便得知哪些學生需要幫助。

「西雅圖承諾」項目成長於依托6所西雅圖高中的倡議項目「13th Year Scholarship」。該項目通過私人捐款的資金為學生們免掉一年的學費。2018年, 選舉人們高票通過了名為「家庭，教育，學前教育和希望」（Families, Education, Preschool and Promise Levy）的6億美金教育徵稅提案，極大發展了「西雅圖承諾」項目的大學部，也因此讓學生們獲得了可以兩年免學費的福利。

「西雅圖承諾」總共花費570萬美金，多數資金來自教育徵稅。項目還另外籌得了1百萬美金的私人捐款，計劃用作升級校區基礎設施和各項設備。

促進大學教育需要時間

改變人們對大學的固有認知是一個長期的行為轉變過程。而要完成這種行為的改變，人們的很多假定和整個系統的設定都要隨之改變。

對很多優渥社區的孩子來說，上大學是理所應當的事。但其他社區的情況並非如此。

約哈勒姆指出，要想使項目更具公平性，就需要在最需要支持的高中安置更多的顧問老師，並且將招生範圍擴大到高中應屆畢業生之外。

約哈勒姆繼續說道︰「我們需要問的是，哪些學生會被排除在『西雅圖承諾』項目之外？答案是那些需要打工貼補家用，甚至照顧孩子的人。就目前的項目形式而言，雖然「西雅圖承諾」代表了該領域的長足進步，但它在公平性問題上還有很大的不足。」

目前，西雅圖市以及「西雅圖承諾」項目的工作人員都在衡量這些問題，並在近期成立了一項公平獎學金和一個同齡導師項目，力求最大程度的幫助到學生們。例如因生活中的一些情況，包括與COVID相關的問題，學生在不失去獎學金的情況下，休學一個學期。

想要了解更多? 點擊訪問 seattlecolleges.edu/promise

「西雅圖承諾」的申請條件？ 2021年春季西雅圖公立高中畢業生

項目可以提供什麼？ 2年免費的社區大學教育，或者90個免費學分，以及相關學習幫助。

申請過程如何？觀看此視頻 this video，真人詳細講解帶你走完全部流程。

目前有多少學生參與該項目？ 846人。