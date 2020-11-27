（JY編譯）數以百萬計的美國人在感恩節前夕，無視日益嚴峻的疫情，也不顧CDC早前呼籲留在家裡中，並將假期聚會限制與自己家庭一起渡過的建議，乘坐飛機或自駕開車冒著危險過感恩節。

乘坐飛機的人在美國機場見證了2020年的獨特風景︰在ID及安全檢查站前的有機玻璃屏障、航站樓內的快速病毒測試站點、在機場和飛機上都必須全程佩戴口罩，以及要求旅客在到達目的地時進行隔離的文件等。

儘管過去幾天乘飛機旅行的美國人數量比去年同期大幅減少，全美新冠病毒的死亡人數，住院人數和確診感染人數仍在不斷增加，但許多人仍在推進假期計劃。《美聯社》指，有些美國人厭倦了超過八個月的社交距離，並決定與親人共度感恩節。

截至週二（24日），全美因新冠肺炎住院患者超過8.8萬人，連續第15天創下新冠肺炎住院人數的紀錄，這使許多地方的醫療體系推向極限。而且確診感染人數創下了記錄，平均每天猛增到174,000多例；死亡人數也飆升至一天超過1,600人，最後一次出現這驚人數字是今年5月時，當時紐約地區的疫情危機正在緩解。

美國疾病控制與預防中心（CDC）以及州和地方當局已懇求民眾不要外出，並敦促他們將感恩節的慶祝活動保持在較小規模。美國頂尖傳染病專家安東尼·福奇（Anthony Fauci）22日接受美媒訪問時也示警，隨著冬季的來臨，民眾在假期季節外出旅遊聚在機場，「將給我們帶來比現在更大的麻煩」。肯塔基州州長安迪·貝希爾（Andy Beshear）說︰「遵守這些建議，可以確保你的大家庭可以一起慶祝聖誕節，還有來年的節日。」

雖然從20日到24日，每天約有90萬人至100萬人通過機場檢查站，比一年前同期下降了約60％，但自3月份新冠疫情危機在美國發生以來，出現最多旅遊人潮。去年，感恩節前後的11天裡，創紀錄的2600萬乘客和機組人員通過了美國機場檢查。在假日季節，駕車出行的美國人通常多於乘坐飛機的人。但美國汽車協會（American Automobile Association，AAA）預計今年的駕車人數也可能會減少，10月時中進行的調查顯示，將比去年少了4%。

許多州和城市都採取了預防措施。乘坐飛機或火車前往洛杉磯的旅行者必須填寫在線健康表格，並到達加州後自我隔離14天。多位接受《美聯社》訪問的人表示，他們不想錯過在這個重要的團圓節日中與親友團聚的機會，也相信只要做足夠的防護措施，其實不須擔心。

據《路透社》，紐約州州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）在接受當地電視台採訪時，因表示自己已邀請89歲的母親和兩名女兒到紐約州的首府奧爾巴尼（Albany）一起過感恩節，立即遭到多方批評後，庫莫表示已改變做法，並敦促市民待在家中。