（Ryan編譯）隨著更多封城措施以及疫苗研究接近面世，各州州長仍然在請求華盛頓提供更多資源，協助持續上升的新冠病感染人數。

新一輪對室內營運業務的限制，以及已超負荷的醫院，加上失業救濟政策期限即將結束，除非聯邦政府及時推出更多援助經濟措施彌補受損，美國未來幾個月的前景非常不樂觀。據估計，由現時到2022年6月，全美多個州政府和地方政府將面臨資金短缺，合共可能超過4,000億美元。

威斯康星州州長托尼·埃弗斯（Tony Evers）在一個電話會議上呼籲國會延續今年三月份時通過的《冠狀病毒援助，救濟和經濟安全法》（俗稱，CARES）的經濟援助方案。他指大量工人、家庭、農民和小型企業將需要協助，並指除了在年底限期屆滿的CARES援助基金外，聯邦政府非常需要一個更完善的救濟方案，才能令經濟復甦。

華盛頓州州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）的聯邦聯絡官凱西·卡蒂姆斯（Casey Katims）表示，威華州疫情情況非常不樂觀，根本不可能等到當選總統喬·拜登在1月20日宣誓就職後，才設法解決該州的問題，並強調需要在年底前得到援助。

共和黨馬里蘭州州長拉里·霍根（Larry Hogan）也在上週二（17日）的一個新聞發布會上表示，華盛頓政府必須團結起來，協助國民及國家經濟。

同日，民主黨的科羅拉多州州長賈里德·波利斯（Jared Polis）召集了一次特別立法會議，並製定了針對疫情影響的一項2.2億美元刺激經濟措施。他指即使疫情在全國各地持續爆發，但國會和總統根本未有為人民提供急需的救濟，他會盡能力協助自己的州份。

另外備受關注的問題是明年疫苗分法的費用，州衛生局已要求國會撥款84億美元應對。可是現在正處於總統過渡期，在新總統上任前，恐怕國會遲遲未能達成共識。

國會中的民主黨人和共和黨人普遍表示，需要一項新的刺激法案，但在細節上未能達成共識。共和黨反對直接向大多數納稅人派發新一輪的紓困支票，而另一些共和黨人認為華盛頓不應援助已在疫情前陷入財困的州和地方政府。

參議院多黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，民主黨的做法為州和市政府提供巨額資金，但根本與疫情援助沒有關係。另一邊廂的共和黨則表示，民主黨根本無心利用資金援助疫情帶來的負擔，而被私用在其他地方上。

據美國約翰斯·霍普金斯大學發布的新冠疫情最新統計數據顯示，截止11月25日，東岸時間上午6時，美國累計確診病例超過1270萬例和26萬例死亡。

今年春天，國會和總統唐納德·特朗普同意採取一系列一共近3萬億美元的紓困措施來應對疫情。援助措施包括大幅提高每週失業救濟金，以及對企業的援助金及貸款以及對州和地方政府的援助等。各州雖然將援助金分別用於檢測及追蹤病源、協助企業、幫助居民支付水電費和租金，以及協助學校進行遙距課程，但在多個地方卻未獲批准用作補償稅收損失和保持政府服務正常運行。

隨著病毒在各州繼續擴散，資金需求變得更加緊迫。加利福尼亞州和德克薩斯州分別超過了100萬宗病例。

加上醫院負荷過重，之前一度不願實行強制佩戴口罩的共和黨州長現在終於轉態，並且開始對違反社交限聚令的企業處以罰款。

拜登已呼籲國會立即通過早前已被眾議院通，過但未獲參議院接受的2.4萬億美元刺激經濟方案，並指這樣才能令美國人『繼續生活』。

疫苗進展在兩家公司宣布早期試驗達到至少九成有效性後，出現起色。但由於儲存疫苗、醫療人員防護設備以及將疫苗帶入每個社區需要龐大資金，是另一個令人擔心的挑戰。

有政府部門估計，如果各個州、地方、地區和部落政府繼續動用所有資金儲備應對疫情，將會在2022年六月出現赤字，金額達到2750億至4150億美元。穆迪分析公司（Moody’s Analytics）表示，視乎疫情的嚴重程度，資金短缺金額可能高達3,960億美元。

堪薩斯州州長勞拉·凱利（Laura Kelly）表示，她正在促使該州國會代表團向聯邦政府尋求更多的援助。她稱堪薩斯州雖然將在短期內得到聯邦總計5750萬美元的援助金，能救濟大約三千家企業，但這受惠只佔一半申請援助的人數。

伊利諾伊州州長普利茲克（J.B. Pritzker）在夏季簽署了一項預算，涉及50億美元債項，希望能夠由第二輪聯邦救濟計劃的撥款支付。

民主黨普里茲克指每個州及城市都因疫情嚴重影響收入，聯邦政府是唯一的求助對象及資源。