（Ryan編譯）根據由華盛頓州立大學（Washington State University）、華盛頓大學（UW)和塔科馬社區學院（Tacoma Community College） 一組教授和研究人員組成，名為《華盛頓州糧食安全調查》（Washington State Food Security Survey）的研究發現，自從新冠狀病毒大流行開始以來，全州有30％家庭正面對糧食不足，其中一半以上家庭都有幼兒。

華盛頓州立大學食品系統計劃主任勞拉·劉易斯（Laura Lewis）表示：「我們想了解在COVID-19疫情期間，華盛頓州居民如何得到足夠糧食和他們的經濟負擔。」

四月的研究估計，華州約有160萬人沒有足夠糧食。但據研究人員表示，數字正在急劇增加。

華盛頓州農業部主任的政策顧問凱蒂·雷恩斯（Katie Rains）表示：「我們估計現在有多達220萬人正面對食物短缺，這大約占我們人口的三分之一，數字驚人。」

疫情期間，企業、居民和非營利組織需要適應限制，亦令食物銀行和食品儲藏室的運作方式改變。劉易斯表示：「疫情前，人們可以進商店購物，自己挑選食物，但現在的食物品種越來越少，並且平均而言，食物數量也越來越少。」

食物銀行在疫情下，適應限制的同時，需要協助更多家庭和滿足不斷增長的需求。賴恩斯說︰「我們需要確保食物銀行和食品儲藏室有足夠資源應付這些需求。我們正密切關注進入銀行和儲藏室的人數，尤其是初次領取食物的人士。」

自疫情開始以來，華盛頓州實施了一系列紓緩疫情傳播的限制措施。州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）於三月宣布了一項禁制令╴「居家令」，關閉所有非必要業務，並導致成千上萬人失業。當時，華盛頓州和全國申請失業救濟的人數激增。

當病例下降，各縣將開始以「安全啟動華盛頓」（Safe Start Washington）計劃中的規定，以分階段形式重新開放。但在過去一周，病例再次創新高，英斯利被迫再次實施限制措施。措施包括要求餐廳和酒吧關閉室內用餐，關閉健身房以及限制零售商店的容納人數上限等。

新限制亦意味著更多人可能再次失業外，還有接踵而來的糧食不足問題。

最初的限制令於三月實行後不久，國會通過了CARES 刺激經濟法案，向成年人提供1200美元救濟金，並增加失業救濟金額。但方案限期屆滿前，領導人未能及時通過新一輪救濟方案協助仍然失業的市民。現在，各地方和州官員正在努力協助企業和家庭提供基本必需品及支付房租，但仍未能解決整個州的巨大需求。