文 | Joelle, Lisa

感恩節將至，很多人也開始在家妝點聖誕。編輯部也已經記不清發起的#SupportLocal團購是第幾次，鞠躬感謝大家支持！我們也常常在每期間隙收到訂購問詢，之後會考慮收集常駐品類的呦。

而來到節日季，咱也要整點好活！本期主題是“冬日里的花香四溢”——傳承雲南普洱本地方子的鮮花餅，和“淩寒也盛開”的洋牡丹，可套餐也可單買。

鮮花餅篇

中秋時“花廚”的蘇式月餅一經推出，收到了出乎意料積極踴躍的反嚮。而如果你還有印象的話，當時作為獨家福利附贈的鮮花餅也頗受好評——之所以沒有單獨出售，只因玫瑰餡醃漬起來頗費功夫，需要提前很久準備。而這次，它來了它來了，它帶著禮盒裝款款而來了！

終於見到禮盒本人，大理石紋禮盒表面非常平滑，光面處理和花廚珠光色澤的腰封兩相呼應，頗具質感。禮袋本身也可以再利用，小編就用來裝了部分之前團購的尤加利葉（自然風幹）。隨便放角落作裝飾也非常🉑️。

玫瑰餡在醃制時都使用有機蜂蜜，制作的方子來自花廚老板娘在雲南普洱做學校志願者時，由當地人親授（這個背景故事，也是老板娘將捐款Save the Children的一個契機，以後有機會再展開講講）。









新鮮玫瑰花瓣去蒂、摘散後，經由一系列細膩的處理和發酵，終成色澤紅潤微紫、玫瑰香氣滿溢的美味餡料——每只鮮花餅都含三朵以上的玫瑰花瓣，天然有保證。

齊整一刀切開，既有細膩清甜的玫瑰花泥，又間或穿插玫瑰花瓣堆曡其中，一口咬下去，伴隨油酥皮自帶的層次buff在口中綻放，滿口盈香，玫瑰氤氳，花香四溢。

而古早風格的制法，即酥皮厚餡的style，除開頗能飽腹之外，即便是不太愛吃甜食的朋友也能get到這份美味。配上茶或咖啡，則是一頓芬芳下午茶。與花廚的蘇式月餅相比，更沁口芬芳，倍添吃花鬥草的文人雅士之風。

不過喜愛蘇式鮮肉月餅的朋友，這次也可以購買（回顧上次的介紹請戳這里），詳情請見本文最後。

洋牡丹篇

冬季里的一束嬌嫩洋牡丹也太美了吧！粉色/三文魚色的鮮亮美嬌花點亮了西雅圖陰雨綿綿和昏沉，不經意看到她們，被gloomy winter致鬱的心情都會變好。





請原諒我們沒有拍出她的萬分之一美！和升級版花束包裝絕搭。這次花田提供的是鮮切洋牡丹（Ranunculus），又稱花毛茛（gèn），為毛茛科花毛茛屬植物。層層曡曡的花瓣柔軟又整齊地聚攏在一起，讓人忍不住想捧在手里，小編親測真的忍不住想摸，像小寶寶的小臉一樣粉嘟嘟軟fufu。

洋牡丹的花語意為“迷人的魅力”，這迷人的魅力無人可擋。無論在家三五插瓶或是節日慶祝在餐桌上整束地裝扮都相當美麗溫馨，堪稱增添節日氛圍神器。

它盛放在雨水充沛且溫暖的春季，不過在西雅圖潮濕卻寒冷的冬天里，花田依舊特意訂到了美麗的洋牡丹，而且鮮切花在水中養護可以傲立很久。

本期#SupportLocal團購具體信息

花束包裝已經升級，伴隨節日季的來臨，受疫情影嚮大部分聚會都被迫取消，送上一束漂亮的花，甚至加上鮮花餅禮盒（禮袋還可用來裝飾）給家人或者朋友真的是不錯的禮物！

這次團購，洋牡丹花束和鮮花餅禮盒（或普通裝鮮肉月餅）都可以選擇，我們也提供兩者搭配的“冬日里的花香四溢”套餐（組合價格也優惠），美味美麗全都有。

下單前須知

目前送貨範圍不包括Lynnwood以北，Kent以南

ꕥ洋牡丹花束/套餐任意單免費送上門：

購買這兩種物品的朋友，須註意花田運力有限，冬季天黑得早加上雨雪天氣多，每天送花上門名額有限，先訂先得（具體信息可參考網店鏈接）。

集中送花時間是下周二（12/01）至周五（12/04）；12/08至12/10，除有特殊需要選定日期，其餘送花時間隨機，會當天短信通知。

ꕥ單買鮮花餅禮盒任意單免費送上門：

如無特殊需求，只買鮮花餅/鮮肉月餅的送貨時間也是從下周二開始。最佳賞味期限為7天。

ꕥ鮮花餅禮盒/鮮肉月餅價格（已含運費）：

一盒單價$ 21.99

21.99 兩盒鮮花餅禮盒 優惠價$40.99

優惠價$40.99 * 鮮肉月餅普通裝兩盒 （一盒6只共12只）：$37.99

（一盒6只共12只）：$37.99 *鮮花餅+鮮肉月餅普通裝：$40.99

ꕥ花束價格（任意單免運費）：

半打洋牡丹花束： $26

$26 一打洋牡丹花束： $50

$50 花束顏色 ：粉色；三文魚色（如需指定顏色請備註，本文實拍花束為兩色混合）

：粉色；三文魚色（如需指定顏色請備註，本文實拍花束為兩色混合） 主打品類：洋牡丹；無配花

送花：西雅圖 / 東區配送 （每日限量）

團購報名時間：11月25日開始



ꕥ花香四溢套餐價格（任意單免運費）：

半打洋牡丹+鮮花餅：$44.99（原價47.99）

一打洋牡丹+鮮花餅：$67.99（原價71.99）

半打洋牡丹+鮮肉月餅：$41.99（原價44.99）

一打洋牡丹+鮮肉月餅：$63.99（原價68.99）

*鮮肉月餅為普通裝6只，鮮花餅為禮盒裝

ꕥ另外送上感恩節折扣碼：

滿$39.99減$3 折扣碼： seattlegps

滿$44.99減$5 折扣碼： thanks

滿$65.99減$7 折扣碼：giving

*運力有限，將從下周二12月1日開始派送。如果需要特定日期，請記得備註，無備註會隨機安排日期送花，不接急單切勿催單。

**請西雅圖/東區住公寓的朋友備註周圍可以drop off的地方，以備送貨當天您臨時外出的情況。需要flower food或特殊要求的朋友可以備註。

***SeattleGPS網店可輕松下單：https://heyseattlegps.square.site/