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隨著全州和整個地區的 COVID-19 病例數量激增，西雅圖市市長 Jenny A. Durkan簽署了一項新的行政命令，宣佈開展一項新的試點工作並與 Curative合作以提高檢測能力。Curative 目前正在洛杉磯等城市和特拉華等州進行檢測，最初將在西雅圖市北部和西雅圖中部分別提供兩個自助檢測亭，並將在 12 月中旬提供更多檢測亭。

目前，西雅圖市全市四個檢測點每天約進行 5,500 至 6,000 次檢測。這兩個檢測亭將每天至少增加 1,000 次檢測，提高檢測能力。市政府正在評估未來幾周內增設五個檢測亭的地點，這將至少增加 2,500 次檢測。到 12 月中旬，市政府贊助的檢測點每天將至少進行 9,000 次檢測。

「整個國家、州和地區都面臨著第三波疫情。西雅圖引領了創新檢測之路，我們的 Seattle Fire Department（西雅圖消防局）正在領導全市的免費檢測工作，在過去的一周中，檢測達到了創紀錄的水準。隨著病毒急劇擴散，我們必須提高檢測能力。我們將與 Curative 建立新的合作關係，從而開展新檢測亭試點工作，以提高整個西雅圖各個社區的檢測能力。隨著全國病例數量激增，我們必須竭盡所能減緩病毒的傳播並保持社區安全。」市長 Durkan 表示。

與全市的免費檢測點類似，個人必須線上登記。從 12 月第一週開始，潛在客戶可以在 www.curative.com 上或透過城市的檢測網站提前登記預約。檢測結果通常在 48 小時內透過短信或電子郵件返回。其他地點和登記資訊將在接下來的幾天在西雅圖的檢測網站提供，請參見此處。

檢測是使用一次性的口腔樣本自助進行的，而不是 Aurora、Rainier Beach、SoDo 和西雅圖市西部的全市檢測點常見的鼻拭子。無論健康保險狀況如何，客戶都不會被收取費用，也不會收到賬單。 對於未投保客戶，Curative 將從聯邦 Families First Coronavirus Response Act Relief Fund（《家庭冠狀病毒第一響應法案》救濟金）尋求補償，獲取檢測費用。我們預計檢測亭最初將於週一至週六上午 8:00 至下午 4:00 開放。Curative 可能會根據需求調整開放日期和時間。

在最近幾周內，本地區的 COVID-19 病例數量和住院人數顯著增加，其中西雅圖的病例數量在過去的 14 天中占總病例數的 20%。隨著病例數量激增，提高檢測能力對於追蹤病毒和保持社區安全至關重要。關於西雅圖病例數量的更多資訊，請參閱此處。