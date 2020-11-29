市政府敦促家庭透過 Child Care Assistance Program 報名獲得優質、平價的托兒服務

pc: Jerry Wang

市長 Jenny A. Durkan 宣佈，西雅圖市將在 2020 年的剩餘時間內為收入符合條件的家庭提供免費的托兒服務。Department of Education and Early Learning（DEEL，教育與早期學習部門）將為參加 Child Care Assistance Program（CCAP，托兒服務援助計劃）的家庭支付所有剩餘費用，而 Seattle Parks and Recreation（SPR，西雅圖公園及休閒活動部）將為目前獲得市獎學金的參與家庭支付所有剩餘費用。DEEL 和 SPR 的托兒服務計劃目前均有名額，我們鼓勵家庭立即報名加入。

「我們知道 COVID-19 疫情給許多西雅圖市的家庭帶來了巨大的壓力，過渡到遠端學習使人們對優質、平價的托兒服務的需求愈加迫切。」市長 Durkan 表示。「新出台的全州 COVID-19 必要限制措施可能會加劇許多西雅圖市的家庭正在經歷的經濟困難。西雅圖市將在今年餘下的時間內提供免費的托兒服務，我們敦促西雅圖市的家庭立即報名參與這項平價、可及的托兒服務方案。」

「隨著不斷加劇的 COVID-19 疫情繼續使更多工薪家庭陷入更嚴重的經濟危機，西雅圖市必須支持有持續的托兒服務需求的關鍵工作人員。獲得免費、安全、優質的托兒服務至少可以減輕許多家庭目前因疫情和新出台的全州限制措施而面臨的諸多挑戰。我很感激我們的托兒服務提供者網路在這段艱難的時期挺身而出，幫助提供西雅圖市的托兒服務。」議長 M. Lorena González 表示。

目前有 301 個家庭參加本市的 Child Care Assistance Program，這項計劃為收入在聯邦貧困線的 200.1% 至 350.% 之間（四口之家的最高年收入約為 90,000 美元）的家庭提供優惠券。目前，在 CCAP 服務的家庭中，有 31% 的家庭為關鍵工作人員。市政府的這項行動將為每個家庭支付 100% 的共付額，每個月為每個 CCAP 家庭大約節省 748 美元。請造訪 seattle.gov/ccap 或致電 206-386-1050 了解更多資訊或申請 Child Care Assistance Program。

Seattle Parks and Recreation 還將為目前獲得獎學金的 SPR 托兒服務參與家庭支付共付額，這意味著市政府提供 90% 的補貼。這項 SPR 共付額救濟將影響 145 個家庭，將讓每個家庭每月平均節省 169.50 美元。所有 Seattle Parks and Recreation 托兒服務場所均有名額（Yesler 和 Meadowbrook 只有幾周有名額）。想報名加入 SPR 托兒服務的家庭可以在此處探索更多選項。

居民和企業可以在這個網站上找到現有的 COVID-19 救濟資源和政策列表。