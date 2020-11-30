金縣提供超過4,100萬美元的資金，用於防止普通租戶被驅逐和進行租金援助，預計幫助多達10,000個家庭在家中安然度過這段困難時期。請在本周五（12月4日）下午五點前填寫意向表。

pc: King County gov

(編譯 | Joelle Gong) 因疾病、工資減少和失業而在經濟上受到COVID-19影嚮的整個金縣的個人和家庭，可以通過申請金縣防止驅逐和租金援助計劃（King County Eviction Prevention and Rent Assistance Program）獲得幫助。該計劃為緊急住房援助投入4140萬美元，預計最終可為金縣7700到10,000戶家庭提供援助。

“由於COVID-19和健康或收入損失，許多人正面臨嚴峻挑戰，使他們極易被驅逐，”金縣執行長君士坦丁說。“該緊急計劃將防止房屋損失並防止整個金縣成千上萬有需要的居民無家可歸。”

該計劃的4140萬美元資金來自金縣COVID救濟基金（980萬美元）；華盛頓州商務部授予金縣的聯邦CARES法案資金（2870萬美元）；社區發展整筆撥款（170萬美元）；以及由選民批準的退伍軍人，老年人和公共服務稅（120萬美元）。

金縣將使用多種方法盡快為盡可能多的家庭提供服務。要獲得援助的資格，所有租戶在過去60天內的收入必須等於或低於地區中位數收入的50％，並且自3月1日以來必須至少有一個月或部分房租未付。租戶還必須滿足以下幾個次級標準之一，例如高昂的房租負擔、無家可歸或有被迫遷離的历史及殘障人士。

截止發稿時，目前已有1,325戶金縣家庭受到資助；11,145戶家庭的申請正在被處理中。項目最終將繼續通過抽簽系統選擇資助的接受者，以確保更多的申請人有機會獲得幫助，而非僅按照報名的先後順序。

符合受資助條件的個人可能會獲得三個月租金。如果租戶拖欠三個月以上，則房東必須同意放棄所欠的額外租金，並且還必須同意在2021年3月31日之前，不會出於非正當理由提高租金、驅逐租戶或拒絕續簽其他租約。所有房東必須同意接受房租或公平市場租金的80％（以較低者為準）出租，以便公共資金可以幫助更多家庭。

租戶申請資格 /application/

租戶必須同時滿足下列兩項資格要求：

1.在過去60天內，收入等於或低於地區平均收入的50％；以及

2.自2020年3月1日以來至少有一個月租金未付或部分未付。

此外，租戶必須滿足一項或多項下列要求：

1.租金負擔：目前月收入的50%或以上需要用於支付租金。

2.過去五年內曾無家可歸；其中包括沙發沖浪/同住的經历。

3.過去七年內曾被驅逐。

4.住房因家庭成員的種族、民族、性別認同、性取向或宗教信仰而遭到破壞。

5.根據疾控中心(CDC)的指南，有患上嚴重疾病的風險（62歲或以上，潛在疾病）。

6.任一家庭成員患有殘疾，其中包括身體、發育、精神或情感上的損傷（包括由酗酒或吸毒、創傷後應激障礙或腦損傷引起的損傷）。艾滋病毒感染者/艾滋病患者視同殘障人士。

如果您符合資格要求，請前往以下網站填寫表格：

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mgXluvB210mZlnLf6V1px-7ad9m7tAFEsiOi6IZ2V5hUMkpISThUWFo1VTFYVEk5TTg0UUxUNkdQMC4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mgXluvB210mZlnLf6V1px-7ad9m7tAFEsiOi6IZ2V5hUMkpISThUWFo1VTFYVEk5TTg0UUxUNkdQMC4u

在頁面右上角可將語言選為簡體中文，通過簡單填寫King County租金援助計劃提交您的意向表，整個過程不超過三分鐘。

截止日期為2020年12月4日西雅圖本地時間下午五點。

如果您在抽簽中被選中，則會有社區性組織與您聯系，該組織將幫助您完成申請；沒被抽中的租戶每逢周五將會收到一封告知其狀態的電子郵件。

如果您的房東不同意房東條件，則即使您符合資格要求並在抽簽中被選中，您的家庭也無法獲得該計劃的服務。

附：房東條件——

作為獲得資助的條件，房東必須同意：

1.代表參與的租戶接受三個月的租金援助，但以下列兩者中較低者為準：(a)三個月租金總額的80% ；或(b)三個月的公平市價租金。必須免除租戶拖欠三個月以上的任何房租債務。如果房租債務少於三個月，則援助可以用於支付合計不超過三個月的逾期未付房租和未來房租（期限不得超過2020年12月）。

2.在2021年3月31日前，如無正當理由，不得終止或拒絕續簽參與租戶的租約。

3.在2021年3月31日前，不得提高獲得該計劃服務的當前租戶的租金。

每個家庭僅可填寫一份表格。多次提交表格並不會增加您獲得援助的機會，並有可能延遲處理時間。

如果租戶不符合條件和/或房東不接受該條件，則該家庭無法獲得服務。

如果有更多疑問，歡迎發郵件聯絡：CommerceRAgrant@kingcounty.gov

“今年以來，我們已經發生了區域性住房危機，許多金縣居民不得不花太多錢在住房上。”金縣委員會主席克勞迪婭·巴爾杜奇（Claudia Balducci）說。“ COVID-19爆發將我們的長期住房問題變成了緊急事件。我們在州和縣一級為租房者採用了與COVID相關的保護措施，但是一旦這些保護措施用盡，數千家庭將突然面臨風險這筆資金將為百年一遇的大流行中努力保持穩定的人們提供關鍵幫助。我很高興我們今天在盡自己的一份力量，同時認識到需求仍然遠遠超過可用資源。我們將繼續倡導為因大流行而在經濟上陷入困境的人們提供支持。”

歡迎分享本文，讓更多需要幫助的人士看到