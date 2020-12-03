(溫哥華消息)卑詩省阿茲海默症協會首次舉辦的「關愛腦友記」籌款日最近已於新時代電視及加拿大中文電台圓滿舉行，總共籌得超過 $165,000。善款將會用作教育及支援患者服務，並倡導建立一個真正的腦退化友善社區。

卑詩省阿茲海默症協會董事局主席 Robert Piasentin 於節目中感謝華裔社群的慷慨支持並指出 ：「卑詩省是一個多元化的省份，卑詩省阿茲海默症協會能夠以華語為腦退化患者、照顧者及其家人提供資訊及支援服務是十分重要。」

「關愛腦友記」籌委會共同主席黃秀如女士Joann Wong Bittle及梁詠儀女士Amy Leung衷心感謝各界的鼎力支持包括贊助商、善長、傳媒伙伴、籌委會成員及支持者，特別感謝無名氏善長慷慨捐出五萬元的善款作一對一的配對，令首次舉辦的電視籌款取得驕人成績，並超越原來的十萬元籌款目標，實在令華裔社群感到驕傲。她們亦特別多謝整晚負責接聽觀眾認捐電話的一班義工。

由於新冠疫情的影響，大家需要保持社交距離，電視籌款日只能以視像進行，但各單位都十分專業包括新時代電視幕前及幕後的工作人員及節目主持盧玉鳯及張文謙，他們透過上網遙距訪問嘉賓、分享患者及家屬照顧者的故事及介紹卑詩省阿茲海默症協會的工作。節目亦邀請到專科醫生黃耀明醫生及熊經略醫生講解腦退化症最新資訊及發展。

卑詩省阿茲海默症協會將繼續努力，讓「腦友記」可以融入社區，不會因患病而關在家裏，孤立無緩。最重要的是大眾能夠認同、接納、及包容患者和照顧者，讓他們感到與以往一樣，無懼外出保持社交活躍；建立腦退化友善社區指日可待。

如想查詢更多有關此活動的資訊及領取禮品的詳情，請瀏覽 https://alzbc.org/TelethonForAlz。

如想認識更多有關腦退化的資訊，或查詢卑詩省阿茲海默症協會的粵語或國語支援服務，歡迎聯絡 First Link® 腦退化中文熱線: 1-833-674-5007，服務時間為星期一至五上午九時至下午四時。 卑詩省各地有不少家庭正受到阿茲海默症或其他腦退化症的影響，卑詩省阿茲海默症協會的最終願景是一個沒有腦退化症的世界；要達成這個願景，我們先從建立一個能讓腦退化症患者感到被接納、認同和包容的世界開始。協會在省內各個社區竭力為腦退化症患者提供支援服務、教育及進行倡議的工作，並推動腦退化症的研究。