（Susie編譯）華盛頓州的新冠病例在12月2日，報告了3126例新增新冠肺炎病例，總確診病例數達到170,342例，同時累計死亡病例2,850例，這場大流行繼續給醫務人員帶來了沉重的負擔。而上星期的感恩節假期期間，美國人民出遊及家庭聚會的高昂熱情著，實讓衛生專家和官員們為很可能出現的COVID-19 再度傳播緊張不已。而在此期間，公共衛生部門就關於新冠病毒是如何在西雅圖及金縣進行「第三階段」（third phase）傳播的最明確解釋，則印證了這一緊張並非沒有道理。

金縣衛生官員們早在節日週末之前發布的一份報告中指出，其密切跟踪調查信息顯示，多數自9月份以來確診新冠肺炎的人群受到的都是來自親屬之間的傳染。至於病毒如何在最開始進入某個家庭，答案就更複雜了。官員們於週三說明，他們對病毒傳播是如何在家庭中開始的也並不明確，因為人們匯報的接觸環境太過寬泛，很多時候都會包含多個暴露環境。與此同時，很多人有意或無意的提供非完整接觸信息，也加重了密切接觸信息的複雜和不準確性。

不過就目前的跟踪信息來看，匯報中僅次於家庭的病毒暴露環境就是社區和社交集會，再就是非醫療工作環境，說明很多人的感染都是因為家庭以外的會面，以及工作環境。同時跟踪信息表明，病毒暴露環境可能不止一處，且之間會有重疊，不能簡單一概而論。但工作環境在病毒的蔓延中確實扮演著重要的角色。

官員們指出，這些環境因素在住院率和死亡率更高的有色人種社區中造成的影響會更大。

華盛頓州目前正處於一個月的社交禁令期，基本所有的社交集會活動都被禁止了，雖然很多關鍵職位的員工和餐廳工作人員還在繼續工作。如果12月中旬疫情有所好轉，這一禁令就會被取消。但是目前來看希望不大。

西雅圖市的檢測設施目前依然非常繁忙，等待時間漫長。官員們建議大家不要為了節假日期間的集會和旅行而尋求檢測。州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）則直接呼籲大家減少出行，並在旅行後自覺進行14天的居家隔離。好消息是，西雅圖的檢測合作機構將很快在市中心區域和國會山地區設置流動檢測站。

同時，希望還是有的。華盛頓州已經在為新冠疫苗的到來做準備了。如果聯邦政府和美國疾控中心的檢測如期進行，那麼12月中旬到下旬期間華州就能夠拿到疫苗。2021年3月開始，疫苗就會按優先級分發開來，醫療和醫護人員優先注射，然後是一線的警察和消防人員，以及抵抗力較差的老年人群體等。

即使如此，到達注射疫苗那一天的路程還是會無比艱辛和殘酷，雖然最惡劣的經濟打擊可能會因2021年的疫苗到位而延後出現。

回頭看現在，一浪高過一浪的疫情仍在持續蔓延。金縣目前每天的新增確診病例已達676例，住院率也在持續飆升，每天平均新增20例住院以及2例新冠病毒相關的死亡。就這個2%的死亡率進行下去，我們在接下來的12月將會看到每天十幾人死亡的可怕場景。