（JY編譯）一個有影響力的政府諮詢小組週二表示，當第一批冠狀病毒疫苗注射上市後，醫護人員和療養院居民應該站在隊伍的最前線，優先獲得注射。專家小組以13比1的投票結果建議，這些人群應在即將到來的任何疫苗接種計劃的頭幾天獲得優先權，因為接種疫苗的劑量預計將非常有限。在美國約3.3億人口中，這兩組人群約有2400萬人。

本月晚些時候，美國食品藥品管理局（FDA）將考慮授權緊急使用輝瑞公司和Moderna公司生產的兩種疫苗。根據目前的估計，到2020年底，每種疫苗的使用量將不超過2000萬劑。每種產品需要兩次的劑量。因此，疫苗在早期階段將進行配給制處理。

免疫實踐諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices）將在某個時候再次開會，以決定誰應該是下一個接種群體。。其中包括：老師、警察、消防員和食品生產和運輸等其他重要領域的工人；老年人；以及患有潛在疾病的人。

週二的行動只是指定，如果可以得到安全有效的疫苗，誰應該首先注射疫苗。專家小組不認可任何特定疫苗。小組成員在批准任何特定產品之前，都在等待聽取FDA的評估，並查看更多的安全性和有效性數據。專家們說，這種疫苗可能要等到明年春季才能在美國廣泛使用。

成立於1964年的外部科學專家小組向疾病控制與預防中心（DFD）的主任提出建議，而建議幾乎總是批准通過。它通常有15個有表決權的成員，但有一個空缺席位。這些建議並不具有約束力，但數十年來，它們已被醫生們廣泛關注，並確定了美國疫苗接種計劃的範圍和經費。

是否遵循指南將由州政府決定。 如果需要的話，還應由他們做出更進一步，更詳細的決定-例如，如果疫苗供應不足，是否要讓急診室的醫生和護士先於其他醫護人員。

美國爆發的疫情已導致近270,000人死亡，並造成超過1,350萬例確診感染，最近幾週死亡、住院和病例激增。

隨著虛擬會議的進行，小組成員、華盛頓大學的貝絲·貝爾博士（Dr. Beth Bell）指出，目前平均而言，在美國每分鐘就有一人死於COVID-19，「所以我想我們行動得太快了。」

大約有300萬人居住在養老院、長期慢性病護理醫院和其他美國長期護理機構中。疾病預防控制中心官員說，這些患者和照顧他們的工作人員佔全國冠狀病毒病例的6％，死亡人數驚人地達到39％。

儘管死亡慘重，但一些專家成員在周二的會議上表示，他們對將此類患者納入第一批接種的群體猶豫不決。

范德比爾特大學（Vanderbilt University）傳染病研究人員海倫·基普·塔爾伯特（Helen Keipp Talbot）博士是對該提案，投反對票的唯一委員會成員，他列舉了流感研究，發現對此類設施的工作人員進行疫苗接種對防止其在當地的傳播具有最大的影響。

匹茲堡大學（University of Pittsburgh ）流感疫苗研究人員理查德·齊默爾曼博士（Dr. Richard Zimmerman）在網上觀看了這次會議，他回應了塔爾伯特的擔憂。前ACIP成員齊默爾曼說：「將養老院居民列為優先群體還為時過早。他們的投票假設認為這些人對疫苗的反應會很好。。。我想我們不知道。」

疾控中心官員表示，專家小組成員一致表示支持為醫護人員接種疫苗，這人群大約有2100萬人。此類人員包括醫院、療養院、診所和醫生辦公室護理或接觸病人的醫務人員。另外包括家庭保健工作者和護理人員。根據州政府官員如何應用小組的建議，它還可以包括清潔人員、食品服務人員和醫療記錄員。

政府估計，從事醫療保健工作的人占美國COVID-19病例的12％，但僅佔死亡人數的0.5％。專家們說，當務之急是讓醫護人員隨時準備行動，接受疫苗並應付正在蔓延的疫情。