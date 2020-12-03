Photo: Washington State Department of Licensing

（Ryan編譯）華盛頓最高法院廢除了削減汽車標籤稅I-976號倡議後約一個月，西雅圖市議會批准了新的汽車標籤費用，計劃多收取20美元的汽車標籤費。

這項費用定於明年夏天生效，在現時的20美元汽車標籤費的基礎上再增加額外20美元費用，以資助該市交通福利協會（Transportation Benefit District）工程項目，包括坑洼維修等。另外60美元的巴士服務附加費將在今年年底結束，即表示車主在年底將只需交付20美元車輛登記費，直至額外20美元新費用生效。

議會在2021年預算流程中以八票對一票通過該提案，但仍然未有決定如何使用資金。

有關費用項目引起了輿論，一方認為需要投入更多資金維護老化行車橋，另一方表示應該用於建設新橋及其他有助步行、騎自行車和公交用者等項目上。

最近的一份城市審計報告發現，西雅圖市每年應該至少投放3400萬美元用於橋樑維護，但目前相關方面的支出只有660萬美元。20美元的牌費只能協助將數目增至未來幾年每年720萬美元，未能達到預期金額。

在數位市議員提出將收取費用幫助進行橋樑維護後，其他成員將決定將維護工作權交由涉及工會和公交組織，利益相關方參與過程，但最終未能達成協議。議員麗莎·赫爾博爾德（Lisa Herbold）表示，這筆錢應用於橋樑維修，週一投了唯一否決票。

赫爾博爾德表示，應由市議會和市長決定如何實施城市審計員的建議，而不應將決定權給予利益相關者組織。

議員亞歷克斯·皮德森（Alex Pedersen）亦有計劃將資金用於橋樑維護工程，表示希望能開始籌集這筆資金，「因為我知道我們可以充分利用它。」議員克沙瑪·沙旺（Kshama Sawant）對該費用投了贊成票，但表示，該費用對低收入人士是一種「懲罰」（punishing），議會應由大型企業徵收更大稅項收取資金。

如法案經市長詹妮·杜肯（Jenny Durkan）簽署後，將於7月1日生效。杜肯拒絕透露她對資金去向看法，並指議員應向「整體」方面考慮資金需求和應用。

除了西雅圖市的費用外，居民亦需支付州車輛登記費，以協助各項公共交通開支資金，及海灣公共交通局（Sound Transit）建造新輕軌費用。海灣公共交通局基建收費基於車輛價值，一直惹來爭議。另外，為了資助公共汽車服務和補貼過境通行證，西雅圖市選民批准將現行的消費税（Sales Tax）再提高0.15％。