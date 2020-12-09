（JY編譯）當選總統喬·拜登的兒子亨特·拜登（Hunter Biden）週三透露，他正在接受特拉華州聯邦檢察官的「稅務檢查」（tax affairs）。調查是在預計前特拉華州參議員拜登將被選舉團正式選為下一任總統的5天前披露的。亨特在一份聲明中說：「昨天我第一次得知，特拉華州的美國檢察官辦公室也在昨天告知我的法律顧問，他們正在調查我的稅務事務。」

亨特說：「我非常認真地對待這一問題，但我相信，對這些問題進行專業而客觀的審查將證明我合法和適當地處理了我的事務，包括受益於專業稅務顧問的利益。」

亨特是一名律師，他的已故兄弟博·拜登（Beau Biden）死前曾是特拉華州的檢察長。亨特沒有透露該調查的任何其他細節。而特拉華州檢察官戴維·韋斯（David Weiss）的發言人金·里夫斯（Kim Reeves）在一封電子郵件中說︰「根據司法部的政策，我們無法對正在進行的調查發表評論。」

美國有線電視新聞網（CNN）稍後在周三報導說，上週已與亨特的律師及其父親的總統競選團隊取得聯繫，試圖獲得有關調查的評論。《CNN》報導稱，該報告「正在審查多個財務問題，其中包括亨特和他的合夥人在海外（主要是中國）的商業交易中是否違反了稅收和洗錢法。」報導稱，由於司法部規定禁止在可能影響選舉的案件中採取法律行動，因此該調查「近幾個月來一直處於休眠狀態」。

《紐約郵報》（New York Post） 10月報導稱，聯邦調查局於2019年12月沒收了筆記本電腦和硬盤驅動器，據信這是亨特的硬盤，是特拉華州威明頓市（Wilmington）一家電腦維修店的老闆提供給聯邦當局。據《華盛頓郵報》報導，這家商店的老闆還把硬拷貝交給了總統特朗普的私人律師魯迪·朱利安尼（Rudy Giuliani）的律師科斯特洛（Robert Costello）。朱利安尼其後更授權《紐約郵報》，公佈了硬盤中部分郵件的內容，還有多張亨特照片及其私生活細節。

在星期三發表的聲明中，拜登和副總統候選人卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris）的過渡團隊在一份聲明中說：「當選總統拜登為他的兒子深感自豪，他克服了艱難的挑戰，包括最近幾個月來的惡性人身攻擊，這些經歷只會讓他變得更加強大。」

白宮和監督美國律師事務所的美國司法部拒絕置評。

亨特長期以來一直在與酗酒、吸毒和其他個人問題作鬥爭。今年早些時候，因未能向阿肯色州女子倫登·羅伯茨（Lunden Roberts）披露財務信息而面臨蔑視法庭的指控，羅伯茨聲稱自己孩子的親生父親就是亨特，其後DNA測試確實為親子關係。

該名女子的律師倫登·亞歷克西斯·羅伯茨（Lunden Alexis Roberts）1月份表示，亨特未能按法院命令的最後期限交出可追溯至5年前的文件，作為亨特承擔她為當時16個月大孩子的撫養費用。法庭記錄顯示，這些文件包括「所有收入來源清單」，包括納稅申報表副本以及他擁有所有權益的公司清單。

他在三月份與羅伯茨達成和解，同意每月向她支付一筆未公開的撫養費，並同意為該孩子應享有特勤局保護。他還同意向羅伯茨支付一筆未公開的款項，這顯然還包括她的律師費。

在總統大選期間，共和黨特朗普及其盟友使拜登成為政治攻擊的焦點，特別是在他在烏克蘭和中國的業務往來方面。亨特和他的父親拜登否認與他在海外的生意有關的任何不當行為，拜登表示他沒有擔任任何商業上的重要職位。

上週，拜登告訴《CNN》，他當選總統後，將不會試圖影響司法部的決定，也不會下令發起對某些人的調查。「這不是我的司法部。這是人民司法部。」拜登說。

另外，特朗普的公司「特朗普集團」（Trump Organization）正在接受曼哈頓地區檢察官辦公室的刑事調查，調查內容包括特朗普如何與那些聲稱他發生婚外情的婦女，進行多筆秘密付款。總統否認《花花公子》模特兒凱倫·麥克杜格（Karen McDougal）及色情片明星斯托米·丹尼爾斯（Stormy Daniels）發生性關係。

法院文件顯示，地方檢察官辦公室可能就「特朗普集團」的稅收欺詐、偽造商業記錄及銀行和保險欺詐等一系列可能的行為進行調查。同時，紐約州總檢察長辦公室正在對「特朗普集團」擁有的房地產價值可能存在的虛假陳述進行民事調查。作為該調查的一部分，總統的兒子埃里克·特朗普（Eric Trump）最近遭到了AG辦公室調查人員的訊問。

特朗普的女兒伊萬卡·特朗普（Ivanka Trump）是白宮高級顧問，上週因華盛頓特區司法部長辦公室提起的訴訟而被罷免。該總檢察長指責「特朗普集團」、特朗普就職委員會和該城市的特朗普國際酒店「公然和非法濫用就職資金」。

為此，《CNN》援引消息人士的話報導指出，特朗普與其助手討論是否預先赦免他的子女、女婿以及私人律師賈里德-庫什納（Jared Kushner）及私人律師魯道夫·朱利安尼（Rudolph W. Giuliani）等人。報導稱特朗普擔心他和他的親信在拜登執政期間可能會遭起訴。