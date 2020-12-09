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人的一生就相當於生命裡的長、寬、高。只要你能認識到生命裡的長、寬、高，善於運用生命裡的長、寬、高，就能提高你的生命品質和提升你的幸福指數。

如何來提高你的生命品質和提升你的幸福指數呢？我認為，生命的長、寬、高跟一個人的習慣、心態、堅持有關聯，那麼到底有怎樣的關聯呢？主要從三個方面去理解和把握：

一、生命的長與習慣有關

良好的習慣，可以使你活得更長久。堅持良好習慣，會讓你的生命變得更加豐盈。那麼哪些是人的良好習慣呢？人的良好習慣，如早睡早起、不抽煙喝酒、適當的運動、愛學習多看書、保持微笑等都是我們生活的良好習慣。

一個人首先要保持微笑，早晨起來不妨對著鏡子給自己一個微笑，是對自己的鼓勵，也是一天美好生活的開始。面對困境，保持微笑，給人一種雲淡風輕之感，鎮靜的面對困難，可能會想到更好的解決問題。微笑是一種力量，是一種生活態度，能夠給人更加樂觀、自信，從而使你走向成功。

其次是健康規律的飲食。民以食為天。人體大部分是水造的，水占人體重量的70%，每天飲水量要保持在1000–1200毫升左右；要多吃一些綠色蔬菜水果，補充身體的維生素。健康規律的飲食習慣，不僅能給你一個健康的身體、一天的好心情，而且還能保證你充足的營養、活力充沛的體質。

三是適當的運動。 我國明末清初的思想家顏元曾明確指出：「一身動則一身強。」運動可以「暢其積鬱，舒其筋骨，和其血脈，化其乖暴，緩其急躁。」生命在於運動，運動可以提高身體新陳代謝，使機體各器官充滿活力，從而推遲各器官的衰老進程；運動能使你健康長壽，還能讓你變得更聰明。

四是多讀書。書籍是人類進步的階梯，良好的生活習慣一定離不開多讀書。讀書可以豐富你的生活，提高你的認知水準，開闊你的眼界；還可以讓你的言行舉止更有魅力。俗話說「腹有詩書氣自華」，讀書能讓你有內而發的散發出一種氣質。

五是不抽煙不喝酒。不抽煙不喝酒最有利於健康。煙有害身體、酒易傷肝，吸煙喝酒是一種不良習慣，一旦上癮就是疾病，必須戒除。

六是保持早睡早起的習慣。早睡早起，可以保證睡眠時間充足，身心得到充分的放鬆，有助於器官功能的提高以及增強免疫能力。

人的身體好比一部精密的機器，只有節奏地運轉，才能減少損失，永葆健康。有節奏有規律的生活、學習、工作，合理安排一天的休息、飲食、睡眠、生活衛生、身體鍛煉，使之形成制度化和養成習慣，對於人的健康長壽有著重要意義。

二、生命的寬與心態有關

心放寬，腳下的路更寬；心態好，一切都會好。一個好的心態，注定一個好的人生。生命就像一場永無止盡的苦役，不要懼怕和拒絕困苦，超越困苦，你就是生活的強者。人生只有敢於經歷和嘗試，不斷地積累，你的生命才有堅硬的寬度。

活著，就是最好的心態；人只有活著，才有更多的希望和未來。如果你不能延長生命的長度，但你可以擴展它的寬度。無論我們生命裡有多悲傷、痛苦，只要努力地活下去，一切都會好起來。人活的就是一種心情，人過的就是一種心態。

心態良好，你才是贏家；心態樂觀，你的生活才不會悲哀。你要記住，心態決定你生命的寬度。凡事想寬點、看開些，目光所及之處，也必是滿目欣然。狄更斯說，一個健全的心態比一百種智慧更有力量。想要走好這一生，首先要有一個好心態；有了好心態，你的人生才能越走越寬廣。

三、生命的高與堅持有關

人向高處走，水往低處流。人生一直要走下去，生命一直要延續下去，而且還要活得精彩，必須靠你的堅持。

堅持就是力量，堅持就是勝利。唯有經久不息的堅持，你的夢想才會成真。愛迪生發明瞭點燈，靠的是堅持，成了發明家。身殘志堅的張海迪，靠的是堅持，成了作家。企業家馬雲，靠的是堅持，追逐夢想，踏實做好每一件事，做自己心中最重要的事，不僅成就了如今的阿里巴巴、淘寶、天貓，而且也改變了他多彩的人生。

人生想要生活得更有滋味、更有品味、更有人味，就得站高看遠，就得堅持、一味地堅持！

只有堅持做你喜歡做的事情，一直堅持下去，你才能在生命的起程中高人一等。不經一番徹骨寒，怎得梅花撲鼻香。偉大的作品不是靠力量，而是靠堅持才完成的。凡事只要堅持到底，永不放棄，你的人生才能飛得更高，你的生命才能更加豐富。追求高品質的生活、高品味的人生，必須通過你高智商的表現和一如既往地堅持是緊密相連的。

心態決定命運，成功需要堅持。發明家愛迪生，曾經花了整整十年光陰去研製蓄電池，其間不斷遭受失敗的他一直咬牙堅持，經過了五萬次左右的試驗，終於取得成功，發明瞭蓄電池，改變了他人生的命運。

人生要想走向更高處，過上更高雅的生活，必須付出比常人百倍地努力，敢於追求夢想，一直堅持下去，定會有豐富的果實和豐盛的晚餐。要相信，堅持是通向真理的唯一方法，只有堅持不懈，才能在困難之後看到更美的風景。

唯有深刻理解和正確運用生命的長、寬、高，始終保持你良好的習慣、積極的心態和一味的堅持，才能使你的生活越來幸福，人生越來越美好。

作者: 藝佳