（本報訊）由於COVID-19疫情持續加劇，華盛頓州州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）週二（8日）在早間新聞發布會上宣佈，餐飲和社交聚會的防疫限制令將延長3周至明年1月4日。州長說︰「我們必須面對現實，現在疫情非常嚴峻。」

州長的限制令影響了所有的社交聚會、酒吧、餐館、零售店、健身房和宗教服務。英斯利指由於最近住院人數的激增，限制令將延長至明年1月4日。華州嚴厲的最新管制政策早在上月（11月）16日起生效，原定於本月14日結束。發佈新一輪限制令當天，他更稱「今天是華盛頓州100多年來偉大歷史上最危險的公共衛生日。」

截至週二，華州新冠肺炎確診病例達187,327，已有2,967人死亡。衛生部官員們說，最近與新冠肺炎相關的住院治療激增，已威脅醫療體系，導致不堪重負，迄今已有近12,000例住院治療。超過310萬人接受了COVID-19的檢測。

為了應對延長限制令對經濟的影響，英斯利宣布將向小型企業提供額外的5000萬美元的政府補助和貸款，連同11月底宣布實施限制措施時的5000萬美元經濟援助，華州為救濟小企業已共用1億美元，財政缺口繼續惡化。

由於經濟困難，許多小企業和餐館已經倒閉，許多仍在繼續營運的企業擔心他們可能會成為下一個倒閉的企業。華盛頓州酒店業協會（Washington State Hospitality Association）已經警告稱，35%的餐廳可能會永久關閉，名單上已經包括一些西雅圖餐廳，例如Steelhead Dinner和Orfeo。西西雅圖商會餐廳董事會主席丹·奧斯丁（Dan Austion）週日時曾說：「受防疫措施影響，餐飲業岌岌可危。很多餐館將不得不盡快做出決定╴關閉還時繼續期望從州和聯邦政府中得到救助。」

華州西部住院病例激增

在過去的幾個月，各縣和全州病例激增，公共衛生官員已多次敦促市民加倍努力減低病毒傳播速度。根據華州衛生部資料顯示，本州3個地區已達到80%以上的病床被新冠狀病患者使用，其他則仍然低於80%。

但令人擔憂的是，這3個地區包括金縣、皮爾斯縣（Pierce）和斯諾霍米什縣（Snohomish）以及華盛頓西部的大部分地區。

西雅圖-金縣公共衛生官員傑夫·杜欽（Jeff Duchin）指醫療系統非常緊張，也表示入院患者來自幾乎所有年齡。僅在金縣，超過10%的床位用於治療新冠肺炎患者，當中重症監護室（ICU）更佔了20%以上。

雖然在12月2日的過去7天中，金縣每天平均報告約522例新病例，比感恩節前平均700例以上有所下降。因為感恩節假期期間，幾個檢測站關閉或有限度服務，可能是數字下降原因之一，杜欽呼籲人們觀察數字必須謹慎。

杜欽說：「7月4日和勞動節週末之後，我們都看到了類似情況，假期中的測試下降，然後又恢復，我們期望在接下來的幾天對趨勢有更準確的了解。」

儘管測試次數下降，金縣確診病例仍然很高，超過百分之八，杜欽警告實際數字可能高得多。

金縣位於州中部地區，91%的床位已經被佔用，意味著在「中央」地區的2895張病床中，有2634張已被佔用。杜欽指住院的患者大多在40-69歲之間，但亦有70歲以上和20-39歲的病人患者。

華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）的阿里·莫克達德（Ali Mokdad）博士指，全國各地的住院人數激增，2021年2月預計重症監護室的床位數目根本不能負荷。

同時，長期護理機構的疫情規模和爆發數量亦在增加。華州政府將派遣快速應變醫療隊伍到全州各家長期護理機構，這些機構在新冠狀病毒大流行期間一直面對著人手不足問題。

本州社會和衛生服務部（Department of Social and Health Services，DSHS）正使用聯邦《CARES法案》的130萬美元，建立六個快速應變醫療隊伍。

DSHS秘書謝麗爾·斯特蘭奇（Cheryl Strange）表示，隨著華州COVID-19病例激增，許多長期護理設施和機構，包括療養院都在努力維持醫療人員的編制水平。計劃將為人手不足的長期護理機構提供合資格醫護人員，並為已在多月的前線醫護人員提供「極需」（much-needed）的休息。

根據DSHS顯示，最近全州數百家長期護理機構的工作人員和居住者確診COVID-19。與病毒感染者緊密接觸的人需要隔離，令很多機構出現人手短缺情況。

被派往全州長期護理中心的應急小組將包括註冊護士、執業護士和註冊護理助理。最初將被調派到金縣、皮爾斯縣和斯諾霍米什縣和斯波坎縣等病毒傳播率較高的地方。

老齡和長期護理部（Aging and Long-Term Support Administration）助理部長比爾·莫斯 (Bill Moss) 指，隨著全州病例增加，需要有應急隊伍來解決長期護理中心人員短缺的問題。許多中心都在努力維持人員編制，預計在這段時間問題將變得更加嚴重。

杜欽表示市民看到疫情對社區所有範疇的影響，其實同樣影響公共衛生應對的所有範疇，並且極度擔憂患者將未能得到預期的醫療服務，希望民眾一起努力防止這事情發生。

人們應繼續努力限制外出活動、戴口罩和保持社交距離等防疫措施，減慢病毒傳播速度。