(本報訊)仁人服務社(CISC)和西雅圖唐人街國際區保護與發展局(SCIDpda),在今年8月時,加入了反仇恨與偏見聯盟(Coalition Against Hate & Bias,簡稱聯盟),該聯盟得到了金縣公平與社會正義辦公室(King County Office of Equity and Social Justice ,OESJ)的支持。

該聯盟是一個社區主導的倡議組織,旨在通過加強和聯繫曾受種族主義和偏見對待以及各種形式壓迫的社區來解決仇恨和偏見事件。其他合作夥伴包括COVID-19社區應急基金聯盟( COVID-19 Community Response Fund Alliance),西雅圖索馬里社區服務(Somali Community Service of Seattle)和全部落印第安人聯合基金會(United Indians of All Tribes Foundation)。

自從新冠病毒暴發以來,有關反亞裔種族主義和人身攻擊事件一直在增加。為了向社區在文化和語言上適當的支持,CISC、SCIDpda和其他聯盟夥伴進行了「仇恨和偏見事件響應調查」(Hate and Bias Incident Response Survey),從受到仇恨和偏見影響的社區收集數據。調查所得的個人或識別信息,均不會與OESJ或任何理事機構共享。

OESJ民權項目經理克里斯托弗·班(Christopher Bhang)說:「成立聯盟旨在消除社區歷來不向警察報告仇恨和偏見事件的障礙。像CISC和SCIDpda這樣的聯盟合作夥伴受到其社區的信任,可以在政府和執法部門無法做到的方面中提供支持和機會,並成為倡導者。」

SCIDpda社區倡議總監傑米·李(Jamie Lee)指出︰「作為聯盟的合作夥伴,我們不僅希望藉此機會向我們的社區教育仇恨和偏見及其表現方式,同時也成為一個值得被信賴的社區成員,這樣當人們意識到仇恨和偏見事件時,會向我們報告。重要的為舉報者提供一種安全、沒有語言障礙、文化差異和富有同情心的方式來處理,並能夠將人們與他們所需的資源聯繫起來。」

CISC執行總監Michael Itti表示︰「當有社區成員報告仇恨和偏見事件時,我們能夠提供信息、資源和支持。我們鼓勵社區成員舉報事件,以便CISC和我們的聯盟夥伴可以倡導加強社區安全的方法。」

要報告仇恨和偏見事件,社區成員可以聯繫:

CISC員工:粵語/英語:(206)468-5981、國語/英語:(206)957-8515、西班牙語/英語:(425)598-5436或以發送電子郵件至:antihb@cisc-seattle.org。

SCIDpda工作人員(廣東話,普通話,越南語和英語):Miran Kim,電郵mirank@hhcoworks.org

•Jamie Lee,電話206-838-8713或電郵至jamiel@scidpda.org。

讀者可造訪「反對仇恨和偏見聯盟」網頁,以了解更多信息:https://www.kingcounty.gov/elected/executive/equity-social-justice/Coalition-Against-Hate-And-Bias.aspx

「反對仇恨與偏見聯盟」不是緊急服務。如果社區人士有危險,請致電911。