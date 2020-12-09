華大Go Local

近日，華大針對國際學生冬季和春季學期發布了Direct Enrollment in Country of Citizenship Abroad (DECCA)被大家稱為的Go Local方案，以供無法返回美國校園上課同時又不願意天價上網課的國際學生提供更多的上學選擇。

在該方案下，中國學生可在國內學習冬季、春季或冬春連續課程，但所選項目需滿足以下條件：

中國教育部承認 全英文授課 至少3門課（合計學分不低於12 UW學分）

該政策對有諸多利好：

降低學費成本，擺脫天價網課。Go Local的同學每個quarter僅需向華大繳納450刀管理費；學費等其他費用繳納給你選擇的Go Local項目即可。一般來說國內大學的項目價格遠遠低於華大高昂的的費用，實實在在能剩下一大筆費用； 不用冒著被感染的風險返美上課。目前國內疫情控制得力，基本恢複正常生活；與此同時美國疫情不容樂觀。出於健康考慮，獃在國內更為明智。 擺脫晝夜顛倒的大學網課，重回正常大學生活。與同齡人一起坐在課堂上課，下課一起娛樂生活。

此等好事，很多同學第一時間就開始聯系符合條件的中國大學。多方咨詢後，發現要享受這個福利可沒那麼簡單。

Go Local

首先，國內大學接受留學生春季學期借讀困難重重，來參考教育部相關規定：

如果華大學生想春季或秋季學期在國內高校借讀，有兩種方式：

1.華大學校層面與國內大學簽訂交換生協議

2.選擇中外合辦項目，但最後只能開具國外大學成績單（通過高考統招方式入讀中外合作辦學項目，學生才能獲得中國高校文憑）。

華大目前未與國內大學簽訂交換生協議，同學基本無法在春季入讀中國大學，如要跟本校生一起上課，基本只能考慮中外合辦項目。

其次，國內大學90%以上的課程為中文授課，開設的英文課程內容也不一定與華大課程內容對應。再考慮到一學期選3門以上的課，對冬季和春季Quarter都選擇Go Local的同學來說，則春季學期至少要在中國大學選5門課（華大24個學分的課程），這一現實又使得Go Local變得難上加難。

若要實現Go Local，如何操作呢？

選擇中外合作辦學項目，目前西交利物浦等學校願意接受華大同學並且開放本校春季課程給華大學生進行選擇； 國內大學單獨給華大同學開設春季學期課程，且全英文授課；目前有意向接受華大同學的中國大學都是這種糢式，且目前華大尚不反對。

那麼到底如何選擇呢？

選擇中外合辦大學項目，跟本校學生一起上課：會受到中美學期制度差異影嚮。國內大學本科生春季學期一般是2月中下旬到6月份；華大冬季學期是1月初到3月中下旬。如果同學選擇在美國修讀華大冬季學期課程，隨後回國修讀國內春季課程，那麼2月底到3月底這會有一個月需同時修讀華大和國內大學課程，需要上至少6門課（華大3門，合辦大學3門）。如果同學選擇放棄華大冬季學期的課程，所有的課程都在國內上，那麼同學要能在國內大學春季學期選出至少5門的課程。

其次這些課程還要華大各個部門對應審核通過，某些學院對於比較高階的課程有其他的規定：

上圖為最近華大同學課程審核中學校的反饋

2、上國內大學針對華大同學開設的額外春季學期，不跟國內大學本校學生一起上春季。這種糢式一般國內大學會結合華大同學的放假時間進行開課，避免了中國大學課程跟華大本校課程時間沖突。如果選擇這種糢式，那麼同學就需要冬季學期繼續在華大上課，因為通過春季學期基本不太可能在中國大學選出5門以上的課來上（需要同學沒上過的課且能夠對應轉到華大）。

3、不管同學選擇上國內大學的課程還是中外合辦大學的課程，也都可以考慮部分課程在國內上，部分課程仍然在華大的冬季或者春季quarter上，這種糢式的好處在於避免了在國內大學選不出足夠多的課和避免了同一時間段課程過多無法兼顧的問題。根據華大的要求，一般來說學生只要能滿足冬季或者春季quarter結束後成績單上面各有不少於12個UW學分即可。這種糢式的成本介於完全在華大上課和完全Go Local之間，同學選擇上的華大的課程需要同學繳納華大的相應學費，選擇的中國大學課程還需要繳納中國大學的學費。

4、同學如果要申請Go Local項目，需要按照以下流程進行申請：

關於Go Local 同學關心的幾個問題

另外，同學關心的幾個問題，目前學校也有了比較明確的回複：

Go Local項目和一般Study Abroad項目比較，是否要轉GPA。答案是通過 Go Local項目轉的課程要轉GPA，最終會計入同學overall的GPA計算里面。

上圖為學校回複

2.是否能夠作為part time的學生上UW的冬季和春季課程，同時上華大和國內大學的課程答案是可以的，這種糢式也需要同學確保冬季和春季學期的學分數量各不少於12個UW學分（華大+國內大學轉換過去的學分。

本次的Go Local和一般的Study Abroad有什麼區別？從學術上來說，本次的主要區別從轉學分的用詞上面就能直觀看出來，一般study abroad項目上完課以後的學分華大成為transfer credit，但是本次項目華大的用詞未conversion， 在12月3日的說明會上，華大官方也強調了這個區別，這也是為什麼本次Go Local會轉GPA，但是一般的傳統study abroad不轉GPA的原因。

是否會影嚮學生身份狀態以及簽證？根據華大官方的解釋，要保證F-1簽證依然有效，在美國以外地區學習期間，本科生必須滿足12個FSTDY 300的學分，碩士生需要10個學分，更多信息請戳文末閱讀原文。

在申請過程中最重要的是什麼？那就是隨時跟自己的Advisor進行溝通！！請註意轉學分的批準權不在Study Abroad辦公室，而在UW的學術部門。已經確定專業的學生，請直接與department溝通，未確定專業的學生，請與General advisor聯系。學分轉換標準可參照下表：

關於旅行要求和購買保險。鑒於全球疫情形勢，需要向華大提交Travel Waiver；保險仍需購買華大Student Abroad Insurance，或申請Insurance Waiver。

最後一步 APPLY

完成上述步驟後，進入華大系統，按要求申請

https://studyabroad.washington.edu/index.cfm?FuseAction=Security.LoginWizardStepOne

只要同學解讀清楚學校的政策，並按照學校的政策流程進行申請，想要實現Go Local真的很簡單！如果同學想了解更細的政策解讀以及可以選擇的Go Local項目，歡迎同學掃描以下二維碼進群交流~