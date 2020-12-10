小型企業補助主要用於餐廳和酒吧；員工補助主要用於接待服務產業；我市為新的州立小型企業補助提供技術支援

photo credit: Elena Mozhvilo

市長 Jenny A. Durkan、City Council（市議會） 主席 M. Lorena González、議員 Teresa Mosqueda 以及議員 Tammy Morales 今日宣佈推出新的 500 萬美元救助套餐，支援受 COVID-19 大流行病影響的小型企業和員工。為響應近期全州為減緩 COVID-19 激增所需的限制措施，這筆 500 萬美元資金將針對小型企業及接待服務產業的員工使用。其中，250 萬美元將發放給餐廳和酒吧，250 萬美元將發放給接待服務產業員工。這項預算提案將於 12 月 7 日星期一由 City Council 推出並審議。

市長 Durkan 說：「為因應我們地區和全州病例激增的情況，州長 Inslee 正確地實施了全州限制措施，減少室內聚集並減緩 COVID-19 的傳播。但不可否認的是，這些限制措施影響了我們的小型企業和員工，他們已經在這次大流行病中掙扎了近一年時間。這些緊急補助旨在為最近受影響的小型企業和員工提供一條生命線。雖然這些補助是必要援助，但最終，真正的救助必須來自聯邦政府。下週，國會必須行動起來，批准姍姍來遲的 COVID-19 救助套餐。這項行動每延遲一天，就會有更多小型企業永久關閉，更多員工失業。」

「餐飲業成員及其家人正承擔著此次大流行病帶來的沉重財務負擔。許多人繼續面臨著對此行業長期影響的不確定性。在延伸性失業救濟即將告罄，而國會救助尚未出現之時，我很驕傲我們在西雅圖市正團結一心，籌措此行業的救助資金。」西雅圖市議會議長 M. Lorena González（全市第 9 席）說道。

「我們知道，在經濟低迷時期投入支援的地方政府恢復得更快。雖然西雅圖已經對小型企業支援投入了數百萬美元，但是我們必須做更多事情來縮小資金差距，並進一步投資我們的小型企業，特別是目前我們的城市正再次因 COVID 而封閉之時。對我們的本地經濟、我們的工薪家庭以及我們的恢復最有利的，是確保小型企業盡可能在此次大流行病中倖存下來，並順利渡過難關。」市議員 Teresa Mosqueda（全市第 8 席）說道。

「社區財富的創建，包含在小型企業所有者和員工生活的地方為他們創造繁榮發展機會。隨著又一波 COVID 感染襲擊西雅圖，我們知道，部分在第一輪封鎖措施中勉強倖存的小型企業，這一次將無法避免停業的命運。小型企業的財務支援需求只會增加，而讓我感到自豪的是，西雅圖正在投入另一筆 500 萬美元的援助，迎接這次挑戰。我們優先考慮高失業地區的企業，藉此為社區成員和企業主提供支援，進一步避免災難導致的仕紳化現象。」市議員 Tammy Morales（2 區，南西雅圖和唐人街國際區）說道。

用於小型企業的 250 萬美元新補助將主要發放給受 COVID-19 影響產生財務問題的餐廳和酒吧。西雅圖市不會開放小型企業補助申請，而是從目前的 Small Business Stabilization Fund（SBSF，小型企業穩定基金）申請人中確認符合資格的補助接受人。最近一輪 SBSF 補助於 11 月 30 日結束，西雅圖市 Office of Economic Development（經濟發展辦公室）進行的初步分析顯示，有近 1,100 位餐廳或酒吧所有人申請了補助。所有符合資格的申請人都將獲得補助，支援其繼續經營，包括露天用餐、外帶和外送。在最新一輪補助發放中獲得補助的餐廳和酒吧，也仍有資格獲得最高 1 萬美元的 SBSF 補助。

「餐廳和酒吧是西雅圖靈魂的核心。COVID-19 大流行病正在削弱我們的小型企業社群，在我們所有人都承受著這前所未有的挑戰時，本地餐廳和酒吧正在盡其努力遏制病毒傳播。」Seattle Restaurants United（西雅圖餐廳聯盟）執行主任 Jessica Tousignant 說道。「我很高興看到市府採取措施，為餐廳、酒吧及其員工提供緊急救助，同時，我敦促國會面對當下的緊急需求，為小型企業和員工提供緊急財務救助。」

另外 250 萬美元補助將為因 COVID-19 大流行病導致財務影響的接待服務業者提供現金援助。員工需要證明他們的財務狀況受大流行病影響，始符合補助資格，包括失業或工時減少致使的影響。現金援助將根據需求決定，最高為 1000 美元，其中住房無保障的人員將獲得較高金額。西雅圖市 Human Services Department（人類服務部）將同第三方機構協議執行申請流程並發放補助。接下來幾天將提供更多關於此機構的資訊。

到目前為止，西雅圖市已透過緊急 Small Business Stabilization Fund 向小型企業投資 860 萬美元。最近一輪資金申請已於 11 月 30 日截止。西雅圖市還有一些提供給工薪人士的救助項目，包括緊急食品雜貨代金券、租房援助以及移民和難民支援。市立移民 Disaster Relief Fund（災難救助基金）近期向 3,730 位申請人發放了 794 萬美元。

居民和企業可以在這個網站上找到現有的 COVID-19 救濟資源和政策列表。

本週，Washington State Department of Commerce（華盛頓州商務部）宣佈提供第三輪 Working Washington Small Business grants（華盛頓州小型企業就業補助）。補助將優先發放給 2019 年度收入 500 萬以下的小型企業、受近期公共衛生措施影響最嚴重的行業的企業以及經歷重大、累積影響的行業的企業。將優先考慮 12 月 11 日前收到的申請。

西雅圖 Office of Economic Development（經濟發展辦公室）為提出申請的小型企業提供技術支援。如需支援，請發送電子郵件至 oed@seattle.gov 或致電 206-684-8090。提供西班牙語、越南語、韓語、廣東話、普通話、阿姆哈拉語和索馬里語的語言支援。如需更多資訊，請點擊這裡。