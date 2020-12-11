©Nikki Sham

疫情看不到頭，餐館們就無法營業如舊。這不，州長Jay Inslee新一輪的禁令一下，堂食服務再次開放就要到1月4號以後。其實自今年華州頒布“居家令”起，很多不放棄美食修養的大餮小饕們就養成了點外賣和生鮮配送的習慣。可外賣雖好，有些精細食物終究難以吃到，或總覺少了分滋味，比如小編的最愛之一——日料的壽司和刺身（生魚片）。

註：所有曬圖均來自進鮮海物群友實拍，版權所有

掐指一算，距離上次品嘗高質量的刺身已是恍如隔世。每次火箭家的空運北海道海膽一上架，指上功夫告急的小編都能深深感受到手慢無的傷害。而日本超市能買到的生魚片，怎麼說呢，看著包裝上的“pack by”“sell by”日期，告訴自己這段時間“能吃就是福”了。





©Chris Hu, Marina Tai, Samuel

好在皇天不負有(嘴)心(饞)人，經過在Facebook和朋友圈的集中蹲點，發現幾位動輒在家上演“fresh and homemade”刺身大賞的日料高玩，竟都不約而同是“進鮮海物”的忠實擁躉。而經历了3次成功搶單之後，小編認為有義務總結下經驗分享給大家——

本次推薦的主人公——進鮮海物 Serenity Seafood

之所以需要搶？“進鮮海物”每周只在周五下午5點整開團一次，且許多產品數量有限，特別是premium級別的海膽。這里還要嚴重安利一下小編最愛的北海道生食級扇貝，他家的超高質量是可以用才華擔保的那種！

©Monie Xu

3次下單之後，因緣際會終於有幸見到了“進鮮海物”的老板Samuel本人，並借機向他請教了關於這些海底至鮮之味的鑒別和食用大法。



©Shan Shan Law, Michelle Chiu

對一名炸街級海膽愛好者來說，那股如同完美調和了海水、黃油和雞蛋的無與倫比的鮮味是可以令人升華的！不過雖嘗膽無數，本人迄今為止關於海膽的知識儲備也僅限於區別一些簡單的味道、質地和顏色，更多的幹貨只能向從事多年海鮮進出口行業的Samuel請教。

©Serenity Seafood

海膽種類有1000多，粗略來說可分為3類：紅海膽、綠海膽和紫海膽。產地（即海域）、季節、處理方式，海膽進食的海草等都會影嚮其味道和質量。“進鮮海物”出售的海膽來自全球最佳海膽產地之一——加州Santa Barbara。海膽本就是Santa Barbara當地最新鮮、最有名的海鮮。只待漁民捕撈上岸，再經過日本工廠第一時間加工，直接空運來到西雅圖後，就會當天送達訂購的顧客手中。

雖然個人比較偏好北海道海膽那因進食特定地域高質量海草而無比鮮甜的口感，但負責任地說，作為其頭號競爭對手的Santa Barbara海膽質量絲毫不差，且性價比可以完全碾壓！

©Helene Hu

這些 Santa Barbara 海膽個頭較大、質地厚實且呈乳脂狀。入口即化，更帶點淡淡的海水鮮甜。經舌奶滑且濃鬱，入喉舒爽又上頭。個人認為高質量的海膽一定要品嘗其原味，尤以原生態一口悶為最佳——不過群里大拿們玩出各種花樣的吃法，也必能充分“壓榨”出海膽的美味！

©Grace Ting

另外需要推薦的是他家的三文魚籽 (鮭魚籽)。被稱為“紅魚籽醬”的它，除富含Omega-3脂肪酸外，還含有足量的抗氧化劑和維生素B1、B12、C、E和D，以及葉酸和硒。熱愛健身又放不下美食的小夥伴註意了，一盎司三文魚子含有6克優質蛋白質哦。

“進鮮海物”家的紅魚籽醬來自世界最優質三文魚籽的盛產地之一，阿拉斯加。作為大馬哈魚（Chum Salmon也稱狗鮭）的Grade#1等級魚籽，“進鮮海物”家的魚籽非常飽滿且晶瑩透亮，咬下去的爆裂感無比酸爽。Samuel指出，由於魚籽取出後每2小時口味就會發生變化，為確保每粒魚籽都能完美獻味，大馬哈魚被捕獲後會立即被取籽並醃漬，緊接著會迅速冷凍至-15F以下來保持新鮮。





©Monie Xu, Windie Ciao

像寶石一樣閃亮的紅橙色魚籽，可搭配壽司飯食用以降低其鹹度，也可用來點綴其他食物，如炒飯和炒蛋等。個人比較喜歡把這些可愛的小珠珠灑在色拉上，讓他們跟牛油果、聖女果和各類綠葉蔬菜盡情玩耍，再佐以一點點檸檬汁、香油、橄欖油和黑胡椒，就是一道健康滿分且口感豐富的大餐啦。

最後來說說小編最愛的扇貝。自從在日本品嘗過2L級別的生食級扇貝，我對扇貝的喜愛已達癲狂。就是說如果只能帶一種海產品去無人島居住，那絕對閉眼選scallop！



©Charlene Liou, Erin Yen

扇貝分為2L、L、M、S、2S、3S、4S、5S、6S 等多個等級。2L級每磅約有7-10顆，而6S級則達每磅36-45顆。也就是說，扇貝的柱頭肉越個大飽滿，肉質就越細嫩甜美，自然價格也就更高。

“進鮮海物”的扇貝是生食級的S級，來自北海道北部幹淨未受污染的海水。在這樣難能可貴的環境中，採獲後的扇貝會被急速冷凍，鎖住鮮度。一包5顆優質的生食級扇貝，光澤白嫩如珍珠，肉質爽甜可彈牙，真真是美味到爆炸。更厲害的是，老板Samuel 透露會在接下來安排上架超頂級海鮮美味，啊，快讓我將期待打在公屏上！

此外，而最具特色冷凍海鮮產品，則是Hamachi冰鮮魚，一家專業魚鋪提供的“愛媛縣生產食用尺寸”大小約120g-150g，約1.5-2份（可以切割約10片）。來自日本愛媛縣的新鮮Hamachi，到達漁港後立即進行處理，並在超低溫下冷凍，瞬間鎖住冰鮮美味！

除了以上鎮店之寶，“進鮮海物” 的寶藏們還有紅蝦（Akaebi）、鰤魚（Hamachi）、O Toto 和Chu Toro (金槍魚最肥美部分)、Live Spiny Lobster 等，光聽聽這些美味的名字就夠讓人垂涎欲滴了！不過有些產品是不定期提供的，想要一飽口福的小夥伴們一定要多多關註！

最後值得一提的是，與市面上超市的產品完全不同，進鮮海物的產品沒放Carbon Monoxide作為防腐劑，來保護魚肉變色——其海鮮來源，大部分都是從日本空運來到美國，並挑選最新鮮的生產日期。而且處理過程十分嚴謹，所有的規定一定都會按照各地政府的衛生要求和規定。



而老板原本就具有作為多年西雅圖本地大型供貨商經驗，對品質採取了“寧缺毋濫”的高標準嚴要求；但同時亦有些佛系，所以想要嘗鮮的朋友，一定要定好鬧鐘，今天，也就是本周五12月11日下午五點，務必準時開搶——錯過一分鐘，可能就要遺憾一整個禮拜咯！

網址（只在每周五下午5點上新）：www.serenityseafood.com

搶購成功的朋友，進鮮海物會在12月16日左右送貨上門。單筆訂單滿$100免運費（不足收取運費$10）。

另外我們為大家爭取到了獨家福利——轉發本文Facebook，將截圖DM給我們，即可獲得免費冰鮮刺身級甜蝦一份（價值$15，每個地址只限一份）。如果這次沒有搶購成功，只要我們這邊有記錄，您可以加在之後的訂單里。之後曬圖也會有其他獎勵哦！