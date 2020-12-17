(溫哥華消息)加拿大華裔作家協會的「文學月會」由會長陳浩泉通過 zoom 網絡會議廳主講「一個奇特的領域——專欄寫作」。執行會長梁麗芳擔任主持，50多位分别來自加、美、中國的加華作協會員、嘉賓和文學愛好者出席。

陳浩泉為資深華裔作家與傳媒人。東亞大學新聞傳播系畢業。華漢文化事業公司與維邦文化企業公司董事經理、總編輯。香港作家聯會前理事、秘書長。現任加拿大華裔作家協會會長、世界華文文學聯會副會長。已出版詩、散文、小說近三十種。

陳浩泉有長期的報刊專欄寫作經歷，在講座中，他介紹了海內外各地華文報刊專欄的生態特色，港澳報章專欄的奇特現象，專欄文章的內容與寫法，以及個人的專欄寫作經歷與近著。他還談及一些具代表性作家的專欄特色，並分享他們的寫作習慣等軼聞逸事。

講座過程中有文字提要、副刊版面、專欄樣本、專欄文章作品書影的ppt畫面配合。陳浩泉也向大家展示了幾件珍藏的實物，包括曹聚仁七十年代在香港報刊專欄的原稿，和講者八十年代在新加坡《南洋商報》連載小說《香港狂人》的稿費單。

講座後的交流環節有熱烈的提問和討論。西門菲沙大學的王健(Jan Walls )敎授與李盈敎授表示，這是一個内容豐富、有系統而又精采生動的講座，讓我們加深了對各地特別是香港華文報章副刊與專欄寫作的瞭解和認識。

講座主持、亞爾伯達大學敎授梁麗芳說，這次講座很成功，講座的内容勾起了她對一些當年熟悉的香港作家的回憶。

加華作協理事曹小莉在回應中憶述了作協創會會長盧因早年的專欄寫作。

居於渥太華的會員作家杜杜認為講座讓她開了眼界，當年香港專欄作家日寫萬言簡直就是一個神話，這情形與近年興起的網絡寫作也有近似之處。

華南工業大學人文與法學學院敎授徐燕琳表示，講座所帶出的資訊豐富，有待慢慢消化吸收。

講座結束後,大家意猶未盡，繼續在社交媒體中發表感言，部分輯錄如下：「會長講得太好了，內容極其豐富，大量一手見聞，讓我們大開眼界，受益匪淺！感覺香港那樣快節奏的報業和這樣特殊龐大豐富的專欄文化，造就了很多作家，真是一塊沃土！今天見識了會長的口才，特別有感染力！」(杜杜)

「今晚的講座很精采，陳會長以業內人士的視角，對港澳台甚或大陸、海外報業高峰時代副刊專欄情況做了周詳介紹，專業而廣博，翔實而生動，令聽眾受益匪淺。感謝陳會長的精心準備和帶給大家的美好分享，感謝加華作協舉辦這講座。」(大華筆會會長馮玉)

「記得小時候常聽說香港是文化的沙漠，卻不想真實的香港文學這樣繁榮。文學衹有在自由的土地上才能根深葉茂。」(加華作協副會長任京生)

「一次過回顧香港的專欄歷史，想起讀書時看的專欄及耳熟能詳的老作家，十分有親切感，頗覺往事並不如煙。」(作協副會長陳華英)

「非常精采，了解到香港專欄作家寫作的知識，專欄作家的趣聞。」( 作協副會長青洋 )

「以大量的經驗，提煉出寫作的精華！」(作協詩人會員冬冬)

「這樣的講座活動很有意義，有些史料在教材中未列入，從講座中得之，可以充實教材。很多教材對上世紀中後期香港副刊專攔界定為「速食文學」 ，究其實質也不儘然，這也是文學百花壇中最接市民氣兒的創作模式，在城市文學創作中有著不可低估的地位。」(河南廣播電視大學敎授，鄭州商學院新聞傳播學院院長、敎授彭燕彬)….…

陳浩泉回覆眾人：「謝謝大家的支持與勉勵! 希望這是一個好的開始, 期待以後接續聽各位的精采講座，繼續充實我們的文學月會!」

出席是次講座的嘉賓、作協成員與文友還有余玉書、陳良、桑宜川、黄鶴峯、胡守芳、李敏儀、黎玉萍、楊蘭、陳麗芬、安妮、王立、韓長福、曹小平、李愛英、姞文、林偉芝、李柚聲、謝博生、葉光亞、楓味、索妮娅、楊柳、郎莉、Dr.Guo等。

更多資訊請参看加華作協網站:

www.ccwriters.ca 。