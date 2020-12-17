想收到聖誕花束嗎？編輯部攜手位於Fall City的花田在聖誕前夕為大家送上聖誕味道濃濃的大花束和花環。這次團購是今年的最後一期帶花束的團購啦，千萬不要錯過！希望聖誕色花花們為大家帶去好運🍀，所有人的2020都有HE，下年會更好！

小編收到sample花束時，著實被它的超大size驚獃，實打實滿捧一大紮，算作花田對大家一直以來支持的感謝！小編家里最大口徑的花瓶完全放不開所有花，建議分開小束裝點家里的角落，讓滿屋充滿節日氛圍。

送上一束給愛人，家人或朋友也是一份不錯的聖誕禮物！另外還有新鮮花環可選，適合裝飾在門窗，花環上裝飾有冬青和松果。冬青枝的花語意為頑強的生命，冬青的寓意與這特別的一年的再吻合不過，我們都頑強的度過了這艱難一年，冬天過去春天就不遠了。

另外我們的老朋友花廚也帶來了聖誕特殊禮盒——雪花酥。口感和牛軋糖類似，但花廚精挑細選的原料讓它更美味。這次聖誕特別版雪花酥，花廚提供了三種口味，聖誕限定禮盒默認三種口味混合，一盒21塊，每種口味7個，加量不加價——之後就變回兩種口味的普通版本啦！

包裝也非常契合聖誕主題，每顆都採用了單獨磨砂感包裝，印有“Smile”,“Pretty Things Inside”等溫馨可愛的小note，非常適合作為祝福話語送給親朋好友。

掛在聖誕樹上也很有節日氣氛呢！

小塊雪花酥分量正好，不會像常見的長條款有時容易膩，一口一個方便又解饞。小編吃到的是花廚提前送來的sample款，正式版的話老板娘會制成正方體形狀的單塊，更美觀可愛。

雪花酥可單買也可以和聖誕花束做成套組。另外這次依舊提供了之前備受歡迎的鮮花餅禮盒和普通裝鮮肉月餅返場，詳情請見後文和網站。

第15期聖誕團購具體信息

這次團購的聖誕特別企劃花束中，花花草草的品種相當豐富，有小小紅果子搭配綠色葉片的冬青枝；熱情似火的紅玫瑰；松香四溢的松果；甘作綠葉的鮮松針；迷你紅色康乃馨……搭配牛皮紙，節日氣氛滿滿。還有圓圓的聖誕花環可供選擇。

花田運力有限，冬季天黑得早加上雨雪天氣多，每天送花上門名額有限，所有訂單先訂先得（具體信息可參考網店鏈接）。送花時間是周三（12/16）至周日（12/20），除有特殊需要選定日期，其餘送花時間隨機，配送會當天短信通知。聖誕花束會在聖誕前夜全部派送完畢，因配送需要在您家門前拍照以做派送完成證明，如有冒犯處還請諒解。

花束價格：

聖誕特別花束（大束）：$36.99

聖誕花環：$35.99

花束顏色：聖誕色紅綠為主

主打品類：紅玫瑰，冬青枝，松果，松枝，紅色迷你康乃馨等（花田會盡量做到和實拍圖相似，但視當日花材供應有可能會有些許不同。）

雪花酥禮盒：$21.99，鮮花餅禮盒：$21.99，鮮肉月餅價格：$18.99，聖誕花束&雪花酥特別套餐：$55.99

***店鋪所有產品滿$35滿運費***

送花：西雅圖 / 東區配送 （每日限量）

團購報名時間：12月14日開始

*運力有限，從周三12月16日開始派送。如果需要特定日期，請記得備註，無備註會隨機安排日期送花，不接急單切勿催單。

**請西雅圖/東區住公寓的朋友備註周圍可以drop off的地方，以備送貨當天您臨時外出的情況。需要flower food或特殊要求的朋友可以備註。

***SeattleGPS網店可輕松下單：heyseattlegps.square.site