市長 Jenny A. Durkan 已簽署一條新的行政命令，將西雅圖市對居民的 COVID-19 救濟措施以及對住宅、非營利和小企業租戶暫停驅逐令的期限延長至 2021 年 3 月 31 日。City Council（市議會）於週一全體一致通過了市長提議的延期指令，即暫時停止對拖欠公用事業費用的帳戶收取滯納金。Seattle Public Utilities（西雅圖公用事業局）Utility Discount Program（公共設施折扣計畫）的 Self-Certification Pilot Program（自我認證試點計畫）延期至 2021 年 6 月 30 日，這可降低 60% 的 Seattle City Light 帳單以及 50% 的 Seattle Public Utility 帳單。

「我們所在的區域仍是 COVID-19 疫情的中心。新增病例和住院人數與之前一樣居高不下，並且居民和企業持續感受到這次危機所帶來的深遠的經濟影響。」市長 Durkan 說。「我們是全國第一個在疫情初期就暫停驅逐租戶的城市，以幫助人們待在家中並令企業維持經營。這些努力，加上我們過去幾個月來為居民、工人和小企業提供的數千萬直接財務救濟，對於幫助我們社區度過這極具挑戰性的一年至關重要。西雅圖市無法單獨行動 — 我們需要國會行動起來，為我們的工人、居民、小企業和城市提供急需的援助。」

在西雅圖實行住宅租戶驅逐暫停令期間，除非對社區的健康和安全構成迫在眉睫的威脅，否則產權擁有者不得向法院發出終止租約通知書或以其他方式發起驅逐行動。除了暫停驅逐，該命令還避免租戶由於在暫停期間延遲付款而產生滯納金、利息或其他費用。然而，租戶在暫停驅逐期間仍有義務支付租金，同時我們鼓勵房東提供靈活的付款方案。在暫停驅逐期間收到驅逐通知的住宅租戶應致電Renting in Seattle Hotline（西雅圖租房熱線）： 206‐684‐5700 或上網 提出投訴。西雅圖市已提供 1,800 萬美元的租房援助，此外，本州和金郡還為房東和租戶提供了資源。西雅圖市密切關注本州和聯邦在暫停令方面採取的任何行動。

暫停驅逐非營利組織和小企業商業租戶適用於每個機構中擁有 50 名或更少僱員的獨立企業、州非營利組織和 501(c)(3) 非營利組織。除了暫停驅逐，該命令還禁止符合條件的小企業和非營利組織由於在暫停期間延遲付款而產生滯納金、利息或其他費用。如有其它問題，請參見Office of Economic Development（經濟發展辦公室）的 COVID-19 Lease Amendment Tool Kit（COVID-19 租約修正工具包）。

該行政命令還對正在實施的暫停令延期，以幫助限制 COVID-19 的傳播，同時執行各項計畫，以限制疫情對西雅圖居民和小企業的經濟影響。這些延期包括關閉西雅圖市所有面向公眾的客戶服務櫃檯，以及暫停實施 72 小時停車規則和西雅圖市允許的活動。餐廳和小企業的臨時裝/卸貨區，以及醫院和公共事業工作人員的臨時停車位使用也獲得延期。