文 | Susie

據西雅圖時報報道，最新的公共衛生數據顯示，金縣所有地區自11月中旬以來的新冠病毒陽性檢測結果都在不斷飆升，且其中很多地區的單日感染率都創歷史新高。

此數據來自由金縣和西雅圖市界定的48個健康匯報地區（Health Reporting Areas，HRA），而已有半數多達22個HRA的疫情數據都在11月中旬達到了最高點，超過了疫情初發的2月和3月。檢測數據來自人們居住的HRA，而非檢測區域。HRA於2011成立，以幫助考慮與當地健康狀況或健康政策有關的問題，由西雅圖和金縣公共衛生部（Public Health – Seattle & King County）劃分。

據最新準確數據顯示，11月7號到21號期間金縣已有超過61,000名居民進行了病毒檢測，其中8,900名檢測呈陽性，陽性檢測率為14.5%，比10月20號到11月3號之間翻了一倍。

目前居高不下的檢測數據也讓住院率大幅提升。最新數據顯示，金縣48個HRA裡已經有351例住院病例。

毫無疑問，我們現在離華州兩週內陽性檢測不超過2%的目標還相差甚遠。而目前偏高的陽性檢測率不僅說明病毒的傳播速度在加快，也意味著我們每次出門都有可能在鄰近遇到攜帶病毒的人。

金縣過去的最高陽性檢測記錄為18%，來自西塔科（SeaTac）/塔克維拉（Tukwila）的HRA區域。在最新的數據中，已經有14個HRA的陽性率超過了20%，其中13個都在南部金縣地區。而南金縣地區也是全金縣自疫情發生以來陽性檢測率最高的地區。

僅有的一個非南金縣HRA區，就是碧近山（Beacon Hill）/喬治敦（Georgetown）/南方公園（South Park）HRA區，該地區主要位於西雅圖市。這一地區11月中旬的陽性檢測率稍高於20%，成為了西雅圖地區第一個超過20%陽性率的地點，而其之前的陽性檢測率還不到8%。

西雅圖其他高陽性率的地區包括東南西雅圖（Southeast Seattle）HRA（17%）、德爾里奇（Delridge）HRA（16%）以及西北西雅圖（Northwest Seattle）HRA (12%)。

pc: Prasesh Shiwakoti (Lomash)

就西雅圖市區而言，其10% 的陽性檢測率是自疫情爆發以來首次達到的兩位數。11月7號到21號之間，大約有22,000 名西雅圖市民參與了檢測，其中2,200多人檢測陽性。

貝爾維尤（Bellevue）的陽性檢測率也已經達到了兩位數，具體在11%左右。但與西雅圖不同的是，Bellevue在今年2、3月份的陽性檢測率就不低。今年11月中旬約有3,200 人進行了檢測，其中339人檢測結果為陽性。

不過最壞的情況依然是在南部金縣地區。在最新的數據統計中，北海萊（North Highline）HRA的陽性檢測率高達28%。在參與檢測的610人中，有173人都是陽性。奧本（Auburn）南部和西塔科/塔克維拉 HRA 的陽性檢測率也是同樣偏高。

除數字偏高以外，南金縣的陽性增長率也是最高的。在南金縣的7個HRA中，陽性檢測率已經較10月20日至11月3日，期間增長了至少10%。

另外兩個 HRA區，碧近山/喬治敦/南方公園區域和岸線市（Shoreline）也有差不多速率的陽性增長。最新的統計裡，岸線市的陽性檢測增長率在11月中旬達到了16%。

陽性檢測率最低的地區集中在西雅圖部分地區和瓦熊島（Vashon Island），但即使是它們也比幾週之前增長率很多。

位於北部西雅圖的巴拉德（Ballard）HRA 擁有11月中旬最低的陽性檢測率╴6%。但這也距之前的數字增長了2倍。其他較低的地區包括東北部西雅圖（Northeast Seattle）、國會山（Capitol Hill）/Eastlake（東湖）以及瓦熊島，其11月中旬的陽性檢測率都在7% 以下。

令人傷感的是，目前COVID-19 致死的案例也在不斷增加。在全部48個HRA裡，已經有30人在11月中旬去世。而死亡人數在10月20日至11月3日期間是23例。其中3人是西雅圖市中心居民。

針對這一嚴峻形勢，目前州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）已經發布了更多限制社交活動的禁令，包括禁止與同住家庭以外的人舉行所有室內聚會，除非該人士在社交聚會之前（必須）自行隔離14天，或者檢測陰性的前提下隔離了7天。州長也再次關閉餐廳的室內用餐食業務，只允許室外用餐、外賣及外送服務。

隨著東區病例激增，新的新冠檢測站已在貝爾維尤營運

金縣東區（Eastside），貝爾維尤周二（15日）迎來其第一個免費的大容量檢測點。據西雅圖和金縣公共衛生部門，目前檢測結果顯示該地區的病毒傳播速度一直在激增。

檢測站設於貝爾維尤學院（Bellevue College），自助檢測站會在周一到週六開放，該檢測站由國際社區保健服務（International Community Health Services，ICHS）運營，後者也在西雅圖的唐人街國際區運營著另外一個站點，鼓勵任何有新冠症狀或者曾經與COVID-19攜帶者有過密切接觸的人士前來檢測。

photo credit: ICHS

西雅圖和金縣公共衛生部門在一份新聞稿中說，貝爾維尤新開的檢測點可以有效分擔金縣南部和東部的檢測壓力，也對遏制疫情在該地區以及90號公路沿線的傳播有積極幫助。據衛生部門統計，截至上週六，金縣自疫情爆發以來已經有684,615人進行了病毒檢測。

貝爾維尤的檢測點地址是2645 145th Ave. S.E., 開放時間為早上9點到下午5點。鼓勵但不強制登記預約，可在ICHS的網站: ichs.com/free-covid-19-testing/ 上完成。如果需要協助可撥打金縣的COVID-19中心電話 206-477-3977。ICHS提供多語言服務，如果需要翻譯可撥打 206-477-3977，用英文說明所需翻譯的語言。